Цена репутации. Спасут ли Ковалев и Уорд мировой бокс?

«Советский спорт» объясняет, почему главный бой 2016 года просто не имеет права разочаровать болельщиков.

До главного боя 2016 года Сергей Ковалев – Андре Уорд остается всего двое суток. Накануне долгожданного поединка нет недостатка в прогнозах специалистов, а букмекерская линия и вовсе пустилась в нервический пляс. Российские конторы отдают небольшое предпочтение чемпиону мира по трем версиям (WBA, WBO и IBF), в то время как большинство американцев ставит на своего соотечественника.

Для Ковалева предстоящая битва – потенциальный билет в Зал боксерской славы и, возможно, пропуск на первую строчку рейтинга Pound-4-Pound (лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории). Но реальность такова, что Сергею и Андре ранним московским утром предстоит сразиться не только за чемпионские пояса, за свое настоящее и будущее. Кому, как не им встать на страже интересов всего профессионального бокса, репутация которого за последние годы серьезно пошатнулась?

Пакмэн в тени Конора

5 ноября в Лас-Вегасе на ринг вышел один из двух самых популярных и кассовых боксеров современности – Мэнни Пакьяо. Филиппинец уверенно победил Джесси Варгаса единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс WBO в полусреднем весе. Помимо возвращения легенды зрители могли увидеть очень сильный и представительный по нынешним временам андеркарт. Тем вечером поединки провели: двукратный олимпийский чемпион китаец Зоу Шимин, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Нонито Донэйр, восходящая звезда мексиканского бокса Оскар Вальдес…

И все же событие в Неваде не стало историческим. Пакмэн получил очень скромный по собственным меркам гонорар (4 миллиона долларов), а любители контактных единоборств почти сразу переключили свое внимание на турнир UFC 205, который состоялся неделей позже на культовой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Организаторы вечера MMA значительно превзошли компанию Боба Арума Top Rank как по количеству проданных билетов в зал, так и по числу реализованных платных телетрансляций. А главное, кому в принципе есть дело до стареющей легенды Мэнни Пакьяо, когда в октагон фирменной походкой шагает сам Конор Макгрегор, подгоняемый сумасшедшими ирландскими фанатами? Битва за внимание со стороны СМИ также была выиграна UFC в одну калитку.

Смешанные единоборства по-прежнему остаются блюдом, которое по нраву далеко не всем. Кому-то не импонирует затяжная борьба соперников в партере, других способно отпугнуть море крови и циничное добивание ногами лежачего человека. Наконец, значительная часть аудитории всегда остается консервативной. Но в том, что касается организации мероприятий и маркетинга, устои профессионального бокса под давлением нахрапистого конкурента трещат по швам.

Чемпиона мира UFC признают и уважают все, чего не скажешь, например, о многих сегодняшних обладателях поясов WBA. В UFC сильнейшие регулярно бьются с сильнейшими, в боксе чемпион может годами боксировать только в своей стране – с противниками, далекими от элиты. Наконец, UFC целенаправленно «раскручивает» своих звезд, в то время как узнаваемых во всем мире боксеров становится все меньше и меньше.

Бой Флойд Мэйвезер – Мэнни Пакьяо аккумулировал баснословные деньги, но по содержанию обернулся грандиозным провалом. Люди, смотрящие спорт от случая к случаю, резонно могли спросить: если главные суперзвезды демонстрируют в ринге такое, то чего можно ожидать от остальных?

Между тем, лучшие из «остальных» покажут все, на что они способны, 20 ноября.

Герои-перевертыши

Бой Ковалев – Уорд во многом срывает стереотипы. Когда наш боксер отправляется покорять Америку, где его поджидает местный гегемон, какие образы рисует воображение? Наверное, речь идет о звезде любительского ринга, бывшем олимпийце, скромном парне, которому предстоит сразиться с плотью и гордостью местного гетто.

Один из участников предстоящего поединка действительно является олимпийским чемпионом. 20-летний Андре Уорд сенсационно первенствовал на Играх в Афинах (2004) в полутяжелом весе. И один боец на самом деле обладает ершистым и независимым характером, он никогда не лезет за словом в карман. Конечно, речь идет не об американце. Отметим и то, что Уорд, несмотря на блестящий послужной список и незаурядное боксерское мастерство, является любимцем публики разве что в Окленде – калифорнийском городе, где он давно проживает. Популярность Ковалева в США и Канаде, напротив, стремительно растет.

Незадолго до часа икс Сергей заявил, что его победа стала бы благом для мирового бокса, так как он – боец атакующего стиля, в то время как Андре больше внимания уделяет защите. Но едва ли мы вправе на 100% принять подобный стереотип. Даже когда Уорд старается засушить поединок – он всегда идет вперед, на соперника, а не «садится на велосипед» подобно тому же Мэйвезеру.

Его коронный номер – стремительное сокращение дистанции, резкая атака и вариативная нейтрализация ответного действия оппонента. Кроме того, американец часто и успешно меняет стойки, превращаясь то в левшу, то в правшу. Но лучший его удар – конечно, левый боковой, который зачастую просто невозможно увидеть.

Очень интересны советы, которые дал обоим бойцам бывший соперник Ковалева – легендарный «кощей» профессионального ринга Бернард Хопкинс. С его точки зрения, ключи к победе Сергея – легкость ног, стремление к обменам силовыми ударами и регулярных выходах на сокрушительный правый прямой. Уорду же нужно, в первую очередь, заставить себя уважать с первого же раунда, подойти к бою в оптимальных физических кондициях и выиграть «ментальную битву».

Означает ли это, что Андре для триумфа нужно лишь быть самим собой, в то время как Сергею волей-неволей придется решать сложные тактические задачи? Об этом мы узнаем уже совсем скоро.

