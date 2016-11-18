Знарка щелкнули по носу. Дедушка Крикунов и не таких наказывал за вальяжность
Обозреватель «Советского спорта» об удивительном и, тем не менее, очень объяснимом поражении питерской команды.
Вот уж никогда бы не подумал, у питерцев в этом сезоне найдется среди соперников свой злой гений. И что им станет скромный «Автомобилист».
Но свершилось! Мало того, что победная серия СКА остановилась в 16 поединке. Так еще армейцы и второй раз кряду за эту осень уступили уральцам. Первый раз – в сентябре, в овертайме, еще при Андрее Разине. Второй раз сейчас, уже в основное время, когда «Автомобилистом» руководил Владимир Крикунов.
Как-то неуверенно чувствует себя «Красная Машина» в своем клубном варианте, встречаясь на дороге со скромным, но крепеньким уральским грузовичком.
Или Знарок спасовал перед более опытным Крикуновым? У двух тренеров до странности много общего. Оба играли в рижском «Динамо». Оба становились чемпионами с «Динамо» московским. Оба были тренерами сборной в других государствах. Оба работали или работают в сборной России…
Почему Крикунов более опытен? Не только в силу своего 66-летнего возраста, который делает его старейшиной нашего тренерского цеха.
Да, у Знарка на чемпионатах мира полный иконостас – «золото», «серебро», «бронза». А у Крикунова – только одно третье место на ЧМ-2005.
Но зато он был и на двух Олимпиадах. И в 2006 вышиб в четвертьфинале канадцев, руководя россиянами. А в 2002-м опять же в четвертьфинале одолел шведов. Но – со сборной Белоруссии. Думаю, что последний факт еще долго будет для наших специалистов недосягаемым рекордом. Да и не только для наших.
… И все же не думаю, что у Знарка и его команды при виде Крикунова коленки от страха подогнулись. Скорее все было наоборот.
Кстати, в обоих матчах СКА первым открывал счет, а затем уступал. Но остановимся на последнем. Вы только посмотрите, как удачно все складывалось для питерцев. Армейцы – быстрая команда. И гости уже в первом периоде часто фолят. Одно удаление, второе, третье…
И вот с третьей попытки СКА реализует большинство! За 5 секунд до перерыва. Гол в раздевалку. Дело сделано. Болельщики облегченно идут в буфет посмаковать гол Никиты Гусева…
И после перерыва армейцы уже не готовы к серьезной борьбе.
Как «Автомобилист» сравнял счет? Опустим факт, что четыре питерских игрока не смогли в своей зоне справиться с тройкой гостей. Последовал точный пас на подъехавшего помочь форвардам защитника Дмитрия Мегалинского. И капитан «Автомобилиста» расстрелял Игоря Шестеркина с убойной позиции.
Но обратите внимание как ведет себя в этом эпизоде Антон Белов. Защитник СКА вовсе не собирается блокировать бросок и ложиться под шайбу. Наоборот, вытягивается в струнку и сводит ноги, чтобы избежать контакта с ней.
В этот момент я понял, что СКА может матч проиграть. Потому что это не борьба. Это отбывание номера на площадке.
И опытнейший Крикунов такое отношение сразу засечет. И не простит.
Так и вышло. Не прошло и полутора минут, как в ворота Шестеркина влетела еще одна шайба. Как выяснится позже – уже победная.
И вновь. Трое игроков СКА позволяют Артему Гарееву заехать на свой пятачок и атаковать ворота. Но это полбеды! Шестеркин отбивает бросок в упор. Но на добивании первый Рок Тичар. Вновь борьба у своих ворот проиграна вчистую. И вовсе не мастеровитым канадцам.
На исправление ситуации у команды Знарка было еще почти два периода. Но как уже было сказано выше, победный поезд ушел вместе с голом Гусева.
В голове, в психологии, где хотите. И сразу шайбы, такие послушные в двух предыдущих поединках, в ворота не полетели. Не смотря на большие старания СКА в третьем периоде.
И вот это – опасно.
Не для СКА. Питерцы потерю трех очков легко переживут. Для игроков сборной, которые в ней играют.
И хорошо, что есть Крикунов, который со своей скромненькой командой может любого лидера в чувство привести. Вот только Крикуновых, который умеет с белорусами из ВХЛ обыгрывать шведов из НХЛ в нашей лиге сейчас маловато.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:50 (1:1). Тичар (Гареев), 23:10 (1:2).
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция