Фернандо Морьентес: «Атлетико» – не фаворит в матче с «Реалом»

Диего Симеоне и Зинедин Зидан Источник: ФК «Реал»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес в интервью изданию AS поделился ожиданиями от предстоящей встречи «сливочных» с «Атлетико» в рамках 12-го тура Примеры.



– Кто, на ваш взгляд, является фаворитом этой встречи?

– Точно не «Атлетико», но нужно помнить, что это дерби, а в таких играх может случиться все, что угодно.



– Кому больше нужна победа?

– Думаю, команде Диего Симеоне, поскольку «Реал» до сих пор не знает поражений в этом сезоне. Если «сливочные» одержат победу, это будет серьезным ударом для «Атлетико».



– Какого футболиста вы бы отметили в составе обеих команд?

– Диего Година. Восхищаюсь его игрой, и думаю, что он один из лучших защитников в мире. Благодаря ему оборона «Атлетико» не испытывает серьезных проблем, а его присутствие на поле позитивного сказывается на игре Яна Облака.



– Кого вы бы приобрели из игроков «Атлетико» для «Реала»?

– Думаю, это был бы Годин, поскольку он является настоящим лидером. На мой взгляд, этот футболист прекрасно бы вписался в команду Зинедина Зидана.



– Какова роль Альваро Мораты, ведь он не является игроком основы...

– Это очень важный игрок для «Реала», даже несмотря на то, что мы не видим его в стартовом составе. К тому же, он постоянно забивает, выходя на замену. Его присутствие в команде дает тренеру возможность выбора. Альваро отлично обращается с мячом, у него великолепная скорость. Также у него неплохие качества плеймейкера.



– Для кого завтрашний матч станет настоящим испытанием?

– Не думаю, что у Зидана или Симеоне возникнут какие-то проблемы по этому поводу. Да, это одна из самых важных игр в сезоне и, конечно, к ней следует отнестись очень серьезно. Очень важно уделить немало времени составу, это касается обеих команд. Посмотрим, кто выйдет на замену в этой игре. Возможно, это станет решающим фактором.



– Расскажите о своем лучшем матче против «Атлетико»?

– Это было мое первое мадридское дерби, где «Реал» оказался слабее и уступил со счетом 1:3. Люди всегда обижаются, когда я вспоминаю эту игру, но они должны понять, что раньше я смотрел эти матчи по телевизору в качестве болельщика. Но когда ты переживаешь ажиотаж в преддверии матча, а потом выходишь на поле, то испытываешь особенные эмоции, – сказал Морьентес.