«Овечкин может обогнать финна, а Гретцки стал «Симпсоном». Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.



МАТЧ ДНЯ

«Тампа-Бэй» потеряла своего капитана Стивена Стэмкоса, который порвал мениск правого колена и выбыл из строя на 4-6 месяцев. В худшем случае Стиви может появиться в составе в середине мая. То есть как и год назад, он рискует пропустить весь плей-офф.

Было интересно посмотреть, что покажет «молния» в такой тяжелой ситуации. Теперь первое звено предстало в виде Палат – Наместников – Кучеров, где Ондрей Палат заменил Стэмкоса, а Владислав Наместников перешел из края в центр.

Но счет открыл Никита Нестеров, забивающий во втором матче подряд. К нему отлетела шайба после отличного прорыва Филппулы, и он положил ее в ворота.





Интересно, что в первом периоде «Баффало» больше бросал по воротам, но потом «Тампа» перехватила инициативу. Еще одну атаку завершил Алекс Киллорн. Защитник хозяев Франсон реализовал большинство. На это ответил Никита Кучеров, который забил свой типичный гол. Получил шайбу, да и бросил с разворота.





В общем, чистая победа гостей. Главный тренер «Баффало» Дэн Байлсма проводил свой 500-й матч в НХЛ, но его команду, где восемь травмированных, в этом сезоне ждут тяжелые времена.

В состав «Тампы» вернулся Джонатан Друин, пропустивший семь матчей из-за травмы верхней части тела. Отлично сыграл вратарь Бен Бишоп (32 сэйва), а ведь еще есть Андрей Василевский. Потеря Стэмкоса – это очень больно. Но «молния» от этого не сломается.

ГОНКА ДНЯ





«Виннипег» крупно проиграл «Филадельфии» (2:5), вундеркинд Патрик Лайне ничего не забил и схватил «-4» за полезность. Вообще на счету финна в последних пяти матчах – только один гол. Вот твой шанс, Александр Овечкин – прибавляй, забивай больше, нам нужен твой седьмой «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер лиги). Пока Ови (8) отстает от новой Финской вспышки (12).

Но лидер «Джетс» Марк Шайфли отличается в атаке уже в восьмой раз подряд (да, он не набрал очки с «Лос-Анджелесом», но забил победный буллит). Шайфли продолжает лидировать в лиге по очкам (10+12=22), но ему на пятки наступает Никита Кучеров (9+13=22). Третьим идет Стэмкос, который уже не конкурент. Так что в ближайшие дни борьба за первое место среди бомбардиров развернется между Шайфли и Кучеровым. И вы понимаете, что Никита теперь – главная звезда «Тампы», он будет иметь немало игрового времени. Фаворит гонки, как я думаю – именно Кучи.

ГОЛ ДНЯ





«Колорадо» проиграл, но Михаил Григоренко забил свой первый гол в сезоне. Шайба получилась удивительной, потому что Григо вообще не наносил бросок. Он вел борьбу на пятачке и взмахнул клюшкой. А когда она шла вниз, то в нее попала шайба – изменила направление и угодила в сетку. Григоренко в том эпизоде выглядел, как Гарри Поттер с волшебной палочкой.

Что сказать о Михаиле? В среднем он имеет 13.56 минуты за матч. Уже не первый сезон в НХЛ, пока идет по прошлогоднему графику – 27 очков в 74 играх. Парня выбрал «Баффало» под 12-м номером на драфте, это высокий аванс. Но пока не видно, как Григоренко его реализует. Обычный игрок третьего звена, на приглашение в сборную не наработал. Закрепился в составе «Колорадо» – уже хорошо.

МУЛЬТИК ДНЯ

Уэйн Гретцки, который избран послом НХЛ в канун ее столетия, появится 11 декабря в культовом мультсериале «Симпсоны». «Мы искали персонажей к зиме. Нам был нужен герой вроде Санта Клауса или Джека Фроста. И кто может быть круче в хоккее, если не Гретцки? Люди в мире спорят о чем угодно. Но никто не спорит о том, кто самый великий хоккеист в истории. Это всегда Уэйн. Нет никого лучше, и для нас встретиться с Гретцки было настоящим счастьем», - сказал продюсер «Симпсонов» с 1998 года, который сам болеет за «Детройт». У него был вариант нарисовать в мультике еще сестер Уильямс и баскетболиста Мэджика Джонсона.

Нам говорят, что Гретцки станет первым хоккеистом в «Симпсонах». Но мы помним эпизод с русским хоккеистом по фамилии «Козлов». Видимо, это был Слава Козлов из «Детройта».





ПЕРЕГОВОРЫ ДНЯ

В эти дни в Нью-Йорке проходили переговоры об участии игроков НХЛ в Олимпиаде. Там встретились представители лиги, профсоюза игроков НХЛПА, ИИХФ, федераций хоккея Канады и США.

Как вы помните, Международный олимпийский комитет (МОК) сказал, что больше не будет платить сумму в $10 млн, которые нужны на перелет, а также страховки энхаэловцам. После этого НХЛ справедливо сказала, что это ее не устраивает. И она лучше не отправит своих хоккеистов в Корею.

Теперь появился вот какой вариант. НХЛ соглашается на Пхенчхан, но за это профсоюз игроков продлевает коллективное соглашение, которое истекает 15 сентября 2022 года (но стороны могут его расторгнуть на два года раньше).

Этот выход хорош для НХЛ, потому что так можно избежать почти гарантированного локаута, потери от которого составят гораздо больше, чем $10 млн. Да и хоккеистов это должно устроить – многие мечтают выступать на Олимпиадах, и никто не хочет остаться во время локаута без работы. Экономика НХЛ сейчас неплохая, недовольных не слышно. Так почему бы не продлить соглашение?

В общем, прогресс в переговорах есть. Осталось утрясти детали. Новости узнаем уже в декабре.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Никита КУЧЕРОВ («Тампа-Бэй»)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Баффало» (4:1)

2** - Никита НЕСТЕРОВ («Тампа-Бэй»)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Баффало» (4:1)

3*** - Михаил ГРИГОРЕНКО («Колорадо»)

Забил первый гол в сезоне в матче с «Далласом» (2:3)

ЦИТАТА ДНЯ

«Попытаться скопировать Павла – такие же шансы, как дойти пешком до Китая. Без еды!»

Евгений КУЗНЕЦОВ, форвард «Вашингтона»

В ответ на слова тренера Барри Тротца о том, что Кузя должен копировать Дацюка

ТАБЛО ДНЯ

К: Тютин (0+0; +1, 0, 1, 21.17)

Задоров (0+0; 0, 6, 1, 10.10)

Григоренко (1+0; +1, 0, 2, 8.16)

в Варламов (22-19; 86,4%, 59.03)

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 2, 17.35)

Наместников (0+0; 0, 0, 2, 16.41)

Нестеров (1+0; +2, 0, 1, 18.59)

Ф: Проворов (0+1; +1, 0, 1, 19.52)

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 11.03)

Т: Зайцев (0+0; +2, 0, 1, 22.25)

Сошников (0+0; 0, 0, 1, 8.31)

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 2, 15.36)

Якупов (0+0; 0, 0, 0, 8.03)

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 2, 14.17)

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 2, 15.44)

Э: Слепышев (0+0; 1, 0, 1, 13.01)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.