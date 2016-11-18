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Cостав в тумане. «Молодежка» проиграла третий матч Суперсерии подряд

Петр Терещенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Cостав в тумане. «Молодежка» проиграла третий матч Суперсерии подряд
Источник: ФХР

Молодежная сборная России завершила Суперсерию третьим поражением кряду и уступила канадцам с общим счетом 2-4.

КАЗУС ВИНСЕНТА КУКОЦКОГО

Забавный все-таки народ французы. Ну, если быть точнее, франкофоны, составляющие 80 процентов населения восьмимиллионной провинции Квебек, где заканчивала Суперсерию российская «молодежка». Команда прибыла в Бе-Комо за день до заключительной игры, и перед вечерней тренировкой потратила полчаса от предусмотренного расписанием времени на льду на разбор предыдущих ошибок по видео. Между тем, по плану занятие должно было начаться с официальной фотосессии.

«Должен был фотографировать русских в 19.00, но они явились только в 19.30», - такую запись в своем фейсбуке оставил фотограф CHL Винсент, сопроводив ее грустным смайликом.

Сочувствующие тут же подхватили тему.

«Радуйся, что русские не пришли днем позже», – развлекались острословы.

Только Винсент забыл, что пару суперсерий назад по каким-то там общим делам мы стали в фейсбуке друзьями, соответственно, его жалобы не были предметом внутреннего пользования. Стоило указать канадскому фотохудожнику на этот казус Кукоцкого, причем абсолютно без наезда, как словно переместился на фестиваль учтивости. Столько завуалированных извинений слышать не приходилось давно.

Смешнее другое. Мериться опозданиями с французами вообще полное фаталити для оппонентов. Одной историей времен пятого матча в Шикутими, когда половина российской делегации дожидалось номеров битый час. В тамошнюю гостиницу письмо от организаторов серии с точным временем приезда «молодежки» было отправлено еще в сентябре.

– Мы чуть-чуть не рассчитали, – лепетали на ресепшне два месяца спустя.

НУ ПОГЭДИ-ЛАЙН

Зато, кто светились как начищенные медяки, так это частые гости наших репортажей комментаторы телеканала Sportsnet Сэм и Эр Джэй. Кстати, если в заметках из-за океана они в основном предстают гротескными персонажами, то на самом деле эти ребята местные звезды. Для понимания, комментаторы российского «Матч ТВ» в популярности им отстают.

Смотрите сами. Серия заканчивается, найти удивить зрителей уже сложно, как вдруг судьба в лице Валерия Брагина дала им шанс блеснуть. Наш наставник объединил в одной паре защитников Артема Волкова и Егора Зайцева. Подумаешь, но еще перед началом серии в процессе обсуждения потенциально интересных для эфира фишек про нашу команду, я посоветовал дождаться появления на льду именно этого сочетания. А дальше шло разъяснение на пальцах о русском мультике «Ну, погоди» и его западном аналоге «Том и Джерри». Зайцев и Волков выходят в одной паре в балашихинском «Динамо», но здесь, в Канаде, их объединили только в шестой игре. Можно представить, с какой радостью рассказывали во время репортажа о «Ну Погэди-лайн» мои заокеанские друзья. Байка, выдержанная в погребах Суперсерии почти две недели, восхитила продюсеров эфира.

МАККИНОНУ ПИВО, БРАГИНУ – РАЗДУМЬЕ

Бе-Комо ну очень атмосферный городок. Местная команда юниорской лиги не просто так называется «Драккарз». Точнее совсем не потому, что залив Святого Лаврентия в вечернее время окутан непроглядным туманом. Фанаты сериала «Викинги» знают, что именно в таких обстоятельствах драккар с легендарными скандинавскими воинами древности обычно и появлялся у вражеского берега в своих завоевательных походах.

Здешний люд верит, что упомянутая в Винландской саге, одной из летописей викингов, Винландия и есть местность, где основали Бе-Комо. Прямого подтверждения, правда, археологи пока не нашли, но надежды не теряют – раскопки продолжаются до сих пор.

Нас пугали сверхагрессивной публикой. Даже приводили пример. Знаете же звезду «Колорадо» Маккинона? На драфте юниорских лиг его выбрал «Бе-Коме», однако во французскую часть страны будущий лидер «Лавин», англосакс по происхождению, ехать отказался, чем до крайности обидел местных болельщиков. Маккинон оказался в «Галифаксе», и по законам жанра пути команд пересеклись в финале плей-офф квебекской лиги. Еще по пути на раскатку в «иуду» прилетела банка пива. Как встречали любое касание шайбы, сами понимаете.

На международном уровне боевичка не получилось. Россиян даже на выходе на раскатку встретили аплодисментами. Может быть, негатива с трибун и не хватило, чтобы завестись как следует. А так мы снова допустили больше ошибок в обороне и получили «-3» в практически равной игре. Если на трехдневный перерыв в серии между третьей и четвертой игре команда уходила на позитиве, ведя в счете 2-1, то в Москву «молодежка» отправляется с 2-4. Три поражения подряд наверняка смешали все карты в голове у Валерия Брагина. Туман, который окутывал отель-шато сборной в Бе-Комо все два дня пребывания российской делегации скрыл за собой и очертания будущего состава. Кто сейчас угадает фамилии 23 хоккеистов, которые войдут в итоговую заявку на чемпионат мира, может подавать заявку на участие в «Битве экстрасенсов».

Матч

Юниорская Лига Квебека - Россия (U-20) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Комтуа (Барре-Булье, Ален), 3:20 (1:0). Костин (Щемеров, Карнаухов), 32:37 (1:1). Фонтэйн (Фортэн), 32:45 (2:1). Беуден (Фортэн, Фонтэйн), 47:36 (3:1). Комтуа (Ален), 57:25 (4:1 - мен.).

Место и дата

18 ноября 03:00, Центр Анри-Леонард, Онлайн-трансляция

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