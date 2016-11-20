Миланское дерби? Да нет, уже китайское…

6 августа 2011 года. Матч за Суперкубок Италии. «Милан» – «Интер» – 2:1. Тиаго Силва против Самюэля Это’О. Играют в Пекине, на груди камерунского форварда – китайские иероглифы, но это все же еще итальянское дерби… Источник: Russian Look/Imago

Сегодня на «Сан-Сиро» пройдет 217-й матч между «Миланом» и «Интером». «ССФ» – о необычных обстоятельствах, сопутствующих на этот раз одному из самых знаменитых футбольных дерби.

О миланском дерби можно написать книгу, и не одну: соперничеству «Милана» и «Интера» 10 января будущего года исполнится 108 лет. И последние два десятка из них автор этих строк имеет счастливую возможность наблюдать за легендарным противостоянием изнутри.

Много интересного довелось повидать и узнать за эти годы жизни в Милане, немало дерби посмотреть вживую, со многими их героями – нынешними и былыми – пообщаться, а с кем-то даже и подружиться, но предстоящий матч при всем его богатом историческом фоне стоит особняком.

И дело даже не в том, что Стефано Пиоли только что назначили главным тренером «Интера», а значит, дерби станет для него первым официальным матчем в столь престижной роли. И не в том, что для Винченцо Монтеллы воскресный матч тоже будет первым дерби на посту главного тренера «Милана». Дело не в этих двух итальянцах, а в… китайцах!

Да-да, именно в китайцах. Никогда ранее в истории Derby della Madonnina (так называют его в Италии в честь одной из достопримечательностей города – статуи Девы Марии на верхушке Миланского собора) не было такого, чтобы bausciоni («фанфароны» – болельщики «Интера») и cacciaviti («отвертки» – поклонники «Милана») одновременно должны были болеть за клубы, которыми управляют не просто иностранцы и даже не европейцы, а китайцы! Те самые, которых не так давно в Милане пренебрежительно считали всего лишь мастерами контрафакта и королями контрабанды с улицы Сарпи (которая, кстати, в последнее время приобрела весьма привлекательный вид).

Винченцо Монтелла и Стефано Пиоли Источник: Russian Look/Imago

ЧТО В «МИЛАНЕ»?

Если «Интер» перешел в руки азиатского бизнеса еще три года назад (тогда Массимо Моратти, возглавлявший клуб 18 лет, передал контрольный пакет акций индонезийцу Эрику Тохиру), то итальянская история «Милана» завершается именно в данный момент. Загадочная структура Sino-Europe Sports, которую уже несколько месяцев не могут расшифровать дотошные итальянские журналисты, уверяет, что окончательно завершит сделку по приобретению клуба к середине декабря. Пока же она внесла в виде своеобразного залога определенную сумму, обозначив таким образом смену руководства красно-черных.

Генеральным директором «Милана» стал Марко Фассоне, ранее работавший в «Ювентусе», «Наполи» и «Интере», а вот Адриано Галлиани только что объявил, что покидает пост вице-президента, который занимал 30 лет. Можно смело сказать, что на фоне ухода таких столпов клуба, как бывший генеральный и спортивный директор Ариедо Брайда (провел в «Милане» 27 лет, покинул его три года назад) и экс-генеральный директор Умберто Гандини (стаж в клубе – 23 года, ушел два месяца назад), прощание с Галлиани подводит для «Милана» жирную черту под эпохой Сильвио Берлускони.

Сам же Берлускони, продающий клуб, если и останется в нем, то только в роли почетного президента, да и то не факт. Разумеется, покинет совет директоров красно-черных и его дочь Барбара, чей приход в клуб стал несколько лет назад проблемой для всех из-за ее некомпетентности.

Что ждет 18-кратных чемпионов Италии с уходом Берлускони? Даже приблизительный ответ на этот вопрос дать сегодня невозможно. Кто покупает клуб, кто будет президентом, сколько будет акционеров, кто они такие, какие ресурсы имеются в их распоряжении, каковы их цели и задачи? Если об этом кто-то и знает, то таких людей единицы. Все держится в строжайшем секрете, и вряд ли полная ясность наступит раньше середины декабря.

Пока же ясно одно: «Милан» уже частично купили и вот-вот докупят китайцы. Все остальное пока в тумане.

А вот вам и еще одна версия: некоторые злые языки утверждают, что никто «Милан» не продает и никто не покупает, а все эти загадки с китайскими иероглифами – это хитрый маневр Сильвио Берлускони, который в очередной раз проворачивает какую-то невероятную комбинацию...

ЧТО В «ИНТЕРЕ»?

Хватает китайских загадок и в «Интере», но там хотя бы известен главный акционер. Им стал китайский концерн Suning. Не секрет ни то, чем он занимается (торговля электроникой, и бытовой техникой, инвестиции, операции с недвижимостью), ни кто им владеет – в отличие от случая «Милана».

Деньги у новых хозяев «Интера» точно есть, энергии и амбиций хоть отбавляй, а еще они уже имеют опыт владения футбольным клубом – «Цзянсу Сунин» (это тот самый, что прошлым летом купил у «Челси» Рамиреса за 25 миллионов фунтов стерлингов, а у «Шахтера» – Алекса Тейшейру за 50 миллионов евро). Так что здесь вроде бы преимущество китайцев из «Интера» над их загадочными соотечественниками из «Милана» пока очевидно.

Совсем не очевидно другое. Преимущество преимуществом, но на футбольном поле «Милан» смотрится в этом сезоне поинтереснее «кузенов», которые только что умудрились поменять очередного тренера. К сезону черно-синих готовил Роберто Манчини, прямо перед началом чемпионата его сменил Франк Де Бур, а теперь команду принял Стефано Пиоли, пришедший на смену «и.о.» Стефано Векки, который успел провести два матча. Выходит, за какие-то четыре месяца «Интер» успели потренировать целых четыре тренера! И вина клубного менеджмента в этой чехарде очевидна.

К счастью для клуба и его болельщиков, новые хозяева только что отправили в отставку англичанина Майкла Болинброка, которого привел с собой и сделал своей правой рукой Тохир. Покинули или покидают клуб и другие англо-американские менеджеры, чье присутствие в «Интере» с самого начала вызывало, мягко говоря, недоумение. А как только клуб окончательно расстанется и с самим индонезийцем, который пока формально числится президентом, все должно пойти еще лучше. Во всяком случае, болельщикам черно-синих хочется в это верить.

Окончательная расстановка сил в «Интере» пока не сформировалась, а кое-кто даже упорно прочит возвращение к управлению клубом в том или ином серьезном качестве самого Массимо Моратти, который сохранил за собой некий пакет акций, хотя и отошел от принятия решений.

Так что и в случае с «Интером», как и в истории с «Миланом», нас ждет еще немало интересного. И само дерби в данном конкретном случае – всего лишь приправа к тем загадочным блюдам, которые готовятся по китайским рецептам на кухнях обоих клубов.

В этом и состоит уникальность предстоящего матча, который, несмотря на громкую историческую вывеску, сам по себе ничего всерьез не прояснит и вообще мало что решит...