Важный вопрос. Кроссфит – это секта?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели звучит так. Кроссфитеры общаются своим замкнутым командным сообществом, имеют свой новояз, своих гуру и часто отрицают все остальные фитнес-дисциплины «потому что там – сплошные накачка и позерство, а у нас – человек открывает себя». Почему кроссфит так похож на секту и не секта ли он?

Отвечает Дмитрий Астахов, crossfit level2 trainer, владелец и главный тренер клуба функционального тренинга «Талант» Щелково, тренер проекта «Тренировки Reebok в парках»:

– Сказать по правде, для большей части занимающихся кроссфит действительно становится откровением в области фитнеса.

Люди привыкли ходить в обычный спортзал два-три раза в неделю, в одно и то же время. Но при этом они не знают имени человека, который каждую среду бегает с ними по соседней беговой дорожке или ждёт в очереди на скамью для жима. В кроссфите вы сразу попадаете в «семью». Это семья единомышленников, связанных общим интересом. И тут перед вами появляется выбор: готовы ли Вы разделить с ними их образ жизни, или нет?

Важный вопрос. Правда ли, что бокал пива «убьет» пользу от тренировки

По моим наблюдениям, в кроссфите по большей части остаются люди определенного склада характера. Это те, кому нравится быть частью дружной команды, кто готов не только упорно пахать на тренировке, но и веселиться и подшучивать друг над другом в раздевалке, в зале, ходить вместе в кино, походы, на шашлыки. И помимо спортивной составляющей коммьюнити-часть – это один из самых больших плюсов, привнесённых детищем Грега Глассмана в мир фитнеса (Прим. – Грег Глассман, основатель Crossfit).

Что касается новояза, то тут можно сказать - любое сообщество имеет свои «кодовые» слова, понять которые новичку бывает если не невозможно, то очень тяжело. Так и в кроссфите. Все знают, что «Девочки» - это не особи женского пола, не достигшие полового созревания, а стандартные тренировочные комплексы, позволяющие проверить уровень своей подготовки. А сокращения, такие как AMRAP (as many rounds as possible) позволяют сэкономить время и место на доске для записей. Пусть кроссфит-сленг не пугает никого. Достаточно начать тренироваться и через два-три месяца вы будете разбираться во всех этих ЭМОМах, Синди, «героях» и ХСПУ.

Но при всей зацикленности на кроссфите его адептов их поведение не агрессивно, а скорее максимально дружелюбно к новичкам. И на тренировках вы можете регулярно видеть, как опытные атлеты могут объяснять людям, которые пришли на тренировку в первый раз, нюансы того или иного действия. А тренировки в одной группе продвинутых и зелёных новичков дают дополнительный стимул для последних. Потому что так новички в режиме реального времени видят, куда можно двигаться и расти, и какие изменения может дать им кроссфит.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос: кроссфит – это не секта. Это образ жизни.

Тренинг с гирями с нуля – читать о тренировках