«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»

Сонный Жулиано, внезапные Кафу и Неста, неторопливый Луческу, эффективный Джорджевич и другие персонажи открытой тренировки «Зенита».

Жулиано: После сборной чувствую себя хорошо. Правда, не спал

Еще в начале сезона Мирча Луческу объявил журналистов частью большой семьи. Но с приходом холодов оказалось, что кого-то в семье Мистер любит меньше: журналисты ждут футболистов и тренеров почти полчаса на мокром газоне базы «Зенита» в неприятные «-1». Наконец футболисты появляются на поле: в общей группе нет Акселя Витселя и Павла Могилевца. Отсутствие второго понятно: воспалившееся из-за нагрузок колено, а бельгиец почему-то остается работать в тренажерном зале. Впрочем, в воскресном матче против «Крыльев» ему не играть. У Витселя, как и у Доменико Кришито с Луишем Нету, дисквалификация. Зато в строю совершенно все лидеры атаки. Виктор Жулиано, например, вернулся в Петербург после долгого перелета в Южную Америку, где он два матча просидел на скамейке запасных в играх сборной. – Как себя чувствую после Бразилии? Все хорошо! Правда не спал, но все хорошо, – рассказывает корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» бразилец.

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Неста и Кафу на тренировке «Зенита»

Александр Кержаков, Артем Дзюба и Лука Джорджевич в сборные не ездили, но именно они – главные действующие лица двухсторонки на шесть маленьких ворот, которую постоянно устраивают тренеры. Кержаков в середине занятия после столкновения с Нету получает повреждение и досрочно заканчивает тренировку. На глазах у журналистов Александр к работе так и не возвращается. Дзюба снова выделяется смешными выкриками. Непонятно, как Артем генерирует идеи, но в этот раз он постоянно называет своих партнеров фамилиями бывших игроков итальянского «Милана». Поэтому на тренировке «Зенита» оказываются Алессандро Неста и бразилец Кафу. Джорджевич просто штампует голы, как будто его только что выпустили на замену в матче с «Маккаби». Его команда побеждает 10:6, благодаря покеру черногорца. Дзюба, кстати, забивает лишь раз.

«В заявке на матч с «Крыльями» будет 14 человек»

Пока футболисты наматывают круги по полю, Мирча Луческу подходит к журналистам для долгого разговора. – Нам предстоит непростая игра. Несмотря на то, что «Крылья» находятся на последнем месте, это очень организованная команда, в ней сменился тренер. Я видел их игру с «Уралом» и некоторые моменты мне понравились. У нас есть некоторые проблемы, наверное, все знают об этом. Из 23 игроков, которые сейчас находятся в «Зените», на этой игре будут отсутствовать девять: Смольников, Файзулин, Данни, Рязанцев, Могилевец, который вернулся из сборной с травмой, еще три игрока пропустят матч из-за карточек, – перечисляет восьмерых Луческу. Кто девятый, так и остается загадкой. – Первую тренировку в общей группе проводит Шатов, Дзюба всего лишь два дня тренируется. Это проблема не этого года: у них были травмы и год-два назад. Нужно определиться с некоторыми игроками, у которых постоянные травмы, и делать им операции, чтобы они в январе-феврале были в общей группе. В заявке максимум будет 14 игроков, но все готовы сыграть хорошо и выиграть. В том числе Дзюба. – Главная проблема – центр защиты?

– Я бы даже предпочел, чтобы Новосельцев оставался с нами, когда играли сборные. Чтобы он понял видение игры, наиграл связи, но хорошо, что он работал там и вышел во второй игре. Надеюсь, что Новосельцев готов к игре с «Крыльями» и что он покажет это на поле. Важно, что успели восстановить Ломбертса: можем рассчитывать на пару центральных защитников Новосельцев – Ломбертс. Мы посмотрим на состояние Жиркова: были определенные проблемы, только сегодня он начал работать. Остальные вернулись из сборных в хорошем состоянии. В первую очередь Мак и Жулиано. Будем надеяться, что они покажут хорошую игру. – Вы сказали, что в заявке будет всего 14 футболистов. Не удалось договориться с ребятами из «Зенита-2»?

– У них, к сожалению, своя программа, они будут играть с лидером ФНЛ «Динамо», им нужны очки. Поэтому мы никого не взяли. Только Евгений Чернов с нами работает.

«Нужно хорошо подумать над системой «весна-осень»