«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»
Сонный Жулиано, внезапные Кафу и Неста, неторопливый Луческу, эффективный Джорджевич и другие персонажи открытой тренировки «Зенита».
Жулиано: После сборной чувствую себя хорошо. Правда, не спал
Еще в начале сезона Мирча Луческу объявил журналистов частью большой семьи. Но с приходом холодов оказалось, что кого-то в семье Мистер любит меньше: журналисты ждут футболистов и тренеров почти полчаса на мокром газоне базы «Зенита» в неприятные «-1».
Наконец футболисты появляются на поле: в общей группе нет Акселя Витселя и Павла Могилевца. Отсутствие второго понятно: воспалившееся из-за нагрузок колено, а бельгиец почему-то остается работать в тренажерном зале. Впрочем, в воскресном матче против «Крыльев» ему не играть. У Витселя, как и у Доменико Кришито с Луишем Нету, дисквалификация.
Зато в строю совершенно все лидеры атаки. Виктор Жулиано, например, вернулся в Петербург после долгого перелета в Южную Америку, где он два матча просидел на скамейке запасных в играх сборной.
– Как себя чувствую после Бразилии? Все хорошо! Правда не спал, но все хорошо, – рассказывает корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» бразилец.
Неста и Кафу на тренировке «Зенита»
Александр Кержаков, Артем Дзюба и Лука Джорджевич в сборные не ездили, но именно они – главные действующие лица двухсторонки на шесть маленьких ворот, которую постоянно устраивают тренеры.
Кержаков в середине занятия после столкновения с Нету получает повреждение и досрочно заканчивает тренировку. На глазах у журналистов Александр к работе так и не возвращается.
Дзюба снова выделяется смешными выкриками. Непонятно, как Артем генерирует идеи, но в этот раз он постоянно называет своих партнеров фамилиями бывших игроков итальянского «Милана». Поэтому на тренировке «Зенита» оказываются Алессандро Неста и бразилец Кафу.
Джорджевич просто штампует голы, как будто его только что выпустили на замену в матче с «Маккаби». Его команда побеждает 10:6, благодаря покеру черногорца. Дзюба, кстати, забивает лишь раз.
«В заявке на матч с «Крыльями» будет 14 человек»
Пока футболисты наматывают круги по полю, Мирча Луческу подходит к журналистам для долгого разговора.
– Нам предстоит непростая игра. Несмотря на то, что «Крылья» находятся на последнем месте, это очень организованная команда, в ней сменился тренер. Я видел их игру с «Уралом» и некоторые моменты мне понравились. У нас есть некоторые проблемы, наверное, все знают об этом. Из 23 игроков, которые сейчас находятся в «Зените», на этой игре будут отсутствовать девять: Смольников, Файзулин, Данни, Рязанцев, Могилевец, который вернулся из сборной с травмой, еще три игрока пропустят матч из-за карточек, – перечисляет восьмерых Луческу. Кто девятый, так и остается загадкой.
– Первую тренировку в общей группе проводит Шатов, Дзюба всего лишь два дня тренируется. Это проблема не этого года: у них были травмы и год-два назад. Нужно определиться с некоторыми игроками, у которых постоянные травмы, и делать им операции, чтобы они в январе-феврале были в общей группе. В заявке максимум будет 14 игроков, но все готовы сыграть хорошо и выиграть. В том числе Дзюба.
– Главная проблема – центр защиты?
– Я бы даже предпочел, чтобы Новосельцев оставался с нами, когда играли сборные. Чтобы он понял видение игры, наиграл связи, но хорошо, что он работал там и вышел во второй игре. Надеюсь, что Новосельцев готов к игре с «Крыльями» и что он покажет это на поле. Важно, что успели восстановить Ломбертса: можем рассчитывать на пару центральных защитников Новосельцев – Ломбертс. Мы посмотрим на состояние Жиркова: были определенные проблемы, только сегодня он начал работать. Остальные вернулись из сборных в хорошем состоянии. В первую очередь Мак и Жулиано. Будем надеяться, что они покажут хорошую игру.
– Вы сказали, что в заявке будет всего 14 футболистов. Не удалось договориться с ребятами из «Зенита-2»?
– У них, к сожалению, своя программа, они будут играть с лидером ФНЛ «Динамо», им нужны очки. Поэтому мы никого не взяли. Только Евгений Чернов с нами работает.
«Нужно хорошо подумать над системой «весна-осень»
– Российские специалисты обсуждают возвращение к системе «весна-осень». Какое у вас мнение?
– Я не могу высказать мнение по этому поводу, так как первый год работаю в России и не знаком полностью с погодными условиями. Здесь не та же температура, что на Украине, нельзя сравнивать. Нужно хорошо подумать, было бы плохо потерять летний период. Дело в том, что финальная часть чемпионата Европы и мира проводится летом, поэтому продолжать чемпионат в это время невозможно. Наверное, так и продумывалось, когда брали на вооружение систему «осень-весна». В моем понимании, мы от этого ничего не выигрываем, в летний период мы все равно не сможем играть.
– Наверняка с особым пристрастием смотрели матч сборных России и Румынии.
– Не хотелось бы комментировать игры сборных. Единственное, что могу сказать: и для России, и для Румынии это была подготовительная игра. Сборная России пока пробует все новые сочетания, хочет всех просмотреть, еще есть два года до финальной части чемпионата мира, нужно узнать всю обойму. Румыны сыграли не полностью основным составом, Даум тоже хотел познакомиться с новыми игроками. Оба тренера хотели посмотреть на мотивацию тех футболистов, которых вызвали.
– Что скажете о воспитаннике киевского «Динамо» Данииле Лесовом, который перешел в «Зенит»?
– О нем рано говорить, он молодой игрок, и не надо его обсуждать. Мы делаем большую ошибку, давая какие-то авансы. Он перспективный мальчик. Посмотрим, как будет работать. Постоянно все игроки дубля будут появляться у нас, тренироваться, и я буду пристально смотреть за их ростом.