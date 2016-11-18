Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург (мол)- : -Локомотив (мол)
Хоккей  Нефтехимик- : -Лада
Баскетбол  ЦСКА- : -Жальгирис
Футбол  Арсенал Тула- : -ЦСКА
Футбол  Рубин- : -Ростов
Футбол  Лорьян- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»
Источник: ФК «Зенит»

Сонный Жулиано, внезапные Кафу и Неста, неторопливый Луческу, эффективный Джорджевич и другие персонажи открытой тренировки «Зенита».  

Жулиано: После сборной чувствую себя хорошо. Правда, не спал 

Еще в начале сезона Мирча Луческу объявил журналистов частью большой семьи. Но с приходом холодов оказалось, что кого-то в семье Мистер любит меньше: журналисты ждут футболистов и тренеров почти полчаса на мокром газоне базы «Зенита» в неприятные «-1».

Наконец футболисты появляются на поле: в общей группе нет Акселя Витселя и Павла Могилевца. Отсутствие второго понятно: воспалившееся из-за нагрузок колено, а бельгиец почему-то остается работать в тренажерном зале. Впрочем, в воскресном матче против «Крыльев» ему не играть. У Витселя, как и у Доменико Кришито с Луишем Нету, дисквалификация.

Зато в строю совершенно все лидеры атаки. Виктор Жулиано, например, вернулся в Петербург после долгого перелета в Южную Америку, где он два матча просидел на скамейке запасных в играх сборной.  

 Как себя чувствую после Бразилии? Все хорошо! Правда не спал, но все хорошо,  рассказывает корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» бразилец.  

Неста и Кафу на тренировке «Зенита»

Александр Кержаков, Артем Дзюба и Лука Джорджевич в сборные не ездили, но именно они  главные действующие лица двухсторонки на шесть маленьких ворот, которую постоянно устраивают тренеры.  

Кержаков в середине занятия после столкновения с Нету получает повреждение и досрочно заканчивает тренировку. На глазах у журналистов Александр к работе так и не возвращается.  

Дзюба снова выделяется смешными выкриками. Непонятно, как Артем генерирует идеи, но в этот раз он постоянно называет своих партнеров фамилиями бывших игроков итальянского «Милана». Поэтому на тренировке «Зенита» оказываются Алессандро Неста и бразилец Кафу.

Джорджевич просто штампует голы, как будто его только что выпустили на замену в матче с «Маккаби». Его команда побеждает 10:6, благодаря покеру черногорца. Дзюба, кстати, забивает лишь раз.  

«В заявке на матч с «Крыльями» будет 14 человек»

Пока футболисты наматывают круги по полю, Мирча Луческу подходит к журналистам для долгого разговора.

 Нам предстоит непростая игра. Несмотря на то, что «Крылья» находятся на последнем месте, это очень организованная команда, в ней сменился тренер. Я видел их игру с «Уралом» и некоторые моменты мне понравились. У нас есть некоторые проблемы, наверное, все знают об этом. Из 23 игроков, которые сейчас находятся в «Зените», на этой игре будут отсутствовать девять: Смольников, Файзулин, Данни, Рязанцев, Могилевец, который вернулся из сборной с травмой, еще три игрока пропустят матч из-за карточек,  перечисляет восьмерых Луческу. Кто девятый, так и остается загадкой.  

 Первую тренировку в общей группе проводит Шатов, Дзюба всего лишь два дня тренируется. Это проблема не этого года: у них были травмы и год-два назад. Нужно определиться с некоторыми игроками, у которых постоянные травмы, и делать им операции, чтобы они в январе-феврале были в общей группе. В заявке максимум будет 14 игроков, но все готовы сыграть хорошо и выиграть. В том числе Дзюба.  

 Главная проблема  центр защиты?
 Я бы даже предпочел, чтобы Новосельцев оставался с нами, когда играли сборные. Чтобы он понял видение игры, наиграл связи, но хорошо, что он работал там и вышел во второй игре. Надеюсь, что Новосельцев готов к игре с «Крыльями» и что он покажет это на поле. Важно, что успели восстановить Ломбертса: можем рассчитывать на пару центральных защитников Новосельцев  Ломбертс. Мы посмотрим на состояние Жиркова: были определенные проблемы, только сегодня он начал работать. Остальные вернулись из сборных в хорошем состоянии. В первую очередь Мак и Жулиано. Будем надеяться, что они покажут хорошую игру.  

 Вы сказали, что в заявке будет всего 14 футболистов. Не удалось договориться с ребятами из «Зенита-2»?
 У них, к сожалению, своя программа, они будут играть с лидером ФНЛ «Динамо», им нужны очки. Поэтому мы никого не взяли. Только Евгений Чернов с нами работает.  

«Нужно хорошо подумать над системой «весна-осень»

 Российские специалисты обсуждают возвращение к системе «весна-осень». Какое у вас мнение?
 Я не могу высказать мнение по этому поводу, так как первый год работаю в России и не знаком полностью с погодными условиями. Здесь не та же температура, что на Украине, нельзя сравнивать. Нужно хорошо подумать, было бы плохо потерять летний период. Дело в том, что финальная часть чемпионата Европы и мира проводится летом, поэтому продолжать чемпионат в это время невозможно. Наверное, так и продумывалось, когда брали на вооружение систему «осень-весна». В моем понимании, мы от этого ничего не выигрываем, в летний период мы все равно не сможем играть.  

 Наверняка с особым пристрастием смотрели матч сборных России и Румынии.
 Не хотелось бы комментировать игры сборных. Единственное, что могу сказать: и для России, и для Румынии это была подготовительная игра. Сборная России пока пробует все новые сочетания, хочет всех просмотреть, еще есть два года до финальной части чемпионата мира, нужно узнать всю обойму. Румыны сыграли не полностью основным составом, Даум тоже хотел познакомиться с новыми игроками. Оба тренера хотели посмотреть на мотивацию тех футболистов, которых вызвали. 

 Что скажете о воспитаннике киевского «Динамо» Данииле Лесовом, который перешел в «Зенит»?
 О нем рано говорить, он молодой игрок, и не надо его обсуждать. Мы делаем большую ошибку, давая какие-то авансы. Он перспективный мальчик. Посмотрим, как будет работать. Постоянно все игроки дубля будут появляться у нас, тренироваться, и я буду пристально смотреть за их ростом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Колосков: У Еременко есть шанс побороться через CASПочетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.Артем Ребров: О ЦСКА мне неинтересно думать!Артем Ребров: О ЦСКА мне неинтересно думать!Защитник «Спартака» Андрей Ещенко и вратарь Артем Ребров провели сегодня в Тарасовке на базе клуба пресс-конференцию для журналистов.Никита Симонян: Мне по-человечески жаль ЕременкоПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.Константин Генич: Надо же Роману было так себя подставитьКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался в своем твиттере о двухлетней дисквалификации Романа Еременко.Массимо Каррера: Сыграл бы с Гаджиевым в шахматыГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что с удовольствием сыграл бы со своим коллегой из «Амкара» Гаджи Гаджиевым в шахматы.Футбольная ассоциация Финляндии: Осуждаем поступок Еременко, но готовы помочьГенсекретарь футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде прокомментировал дисквалификацию на два года полузащитника сборной и ЦСКА Романа Ерменко.Александр Мостовой: Дисквалификация Еременко? Помню, у Шалимова было что-то подобное, это серьезный психологический ударБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал отстранение полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление запрещенных веществ.Массимо Каррера: Мельгарехо? Он может сыграть с «Амкаром»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что еще не определился со стартовым составом и схемой на матч 14-го тура чемпионата России с «Амкаром».Массимо Каррера: Промес и Джано готовы сыграть с «Амкаром»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о кадровой ситуации в команде.Михаил Моссаковский: Еременко сам выкинул свою карьеру на свалкуКомментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию Романа Еременко.Владимир Стогниенко: Дисквалификация Еременко? Это то, о чем говорили сразу жеРуководитель группы спорта телеканала «Россия 24» Владимир Стогниенко прокомментировал отстранение полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление запрещенных веществ.Василий Конов: Карьеру Еременко можно считать завершенной, вопрос – будет ли он выплачивать неустойку ЦСКАРуководитель агентства «Р-Спорт» Василий Конов прокомментировал отстранение полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление запрещенных веществ.Василий Уткин: Бедный ЦСКА. Бедный ЕременкоОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин в своем твиттере высказался о дисквалификации Романа Еременко.Мирча Луческу: Лесового не надо обсуждать. Посмотрим, как будет работатьГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о переходе в петербургский клуб полузащитника киевского «Динамо» Даниила Лесового.Роман Еременко дисквалифицирован на два годаРоман Еременко дисквалифицирован на два годаПолузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован на 2 года, сообщает пресс-служба УЕФА.Мирча Луческу: Для сборных России и Румынии игра была подготовительнойГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Румынии.Мирча Луческу: Возвращение к системе «весна-осень»? Нужно хорошо подуматьГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о возможном возвращении российского футбола на систему «весна-осень».Федун предложил Мутко жестче наказывать фанатов за использование пиротехникиКак сообщает Лайф, владелец московского «Спартака» Леонид Федун обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой ужесточить санкции в отношении болельщиков, которые используют пиротехнику на трибунах.Мийо Цакташ: Удивляет, что в такой большой России так мало футболистовПолузащитник «Рубина» Мийо Цакташ оценил уровень российского футбола.Мирча Луческу: В заявке на матч с «Крыльями» будет 14 игроков, Дзюба готов сыгратьГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о подготовке команды к матчу с «Крыльями Советов».

Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение