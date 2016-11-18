«Думал, мое дело – работа на плантации». Истории «русских» бразильцев

«Советский спорт» рассказывает, как бразильские футболисты РФПЛ выживали в детстве и начинали профессиональную карьеру.

Фернандо («Спартак»)

Полузащитник «Спартака» уже в 12 лет начал зарабатывать деньги в футболе. Правда всего 10 евро в месяц. «На эти средства покупал шампунь да зубную пасту. И все, деньги заканчивались. Так что родители кое-какую сумму откладывали, потом отправляли мне», – говорил Фернандо в интервью «Советскому спорту». – Я же из простой, небогатой семьи. Мама в те годы как раз купила дом, который стоил приблизительно пять тысяч евро. Разумеется, купила в рассрочку. И тогда у нас начались большие финансовые проблемы».

Также игрок признавался, что иногда питался всего раз в день, а иногда просто забывал о еде.

«Был год, когда я так хотел играть в футбол, что забывал о еде. С утра футбол, днем – учеба, вечером – снова футбол. Есть и не хотелось. Но как-то раз упал в обморок в школе, так долго ничего не ел. При этом наша семья не голодала. Были сложности, не могли позволить себе мясо, питались простыми продуктами».

Ари («Краснодар»)

Нападающий долгое время просто играл в друзьями на пляже, и до 15 лет ни разу не надевал бутсы.

«С семи лет я вместе с родителями продавал фрукты на улице. Потом продавал кукурузу и даже баночки сухого молока. Позже был помощником каменщика, продавал мороженое на пляже, делал все, что вы можете себе представить. Родители учили быть честным, и работать с малых лет», – рассказывал Ари в интервью ESPN Brasil.

Когда форварду было 18 лет, у него появился сын: «Мне нужно было на что-то его содержать. Поэтому полгода пришлось играть на любительском уровне, получал 40 реалов за матч. Также играл за футзальные команды в обмен на памперсы и молоко».

Маурисио («Спартак»)

У Маурисиу большая семья, четыре брата. Мать игрока растила пятерых детей в одиночку. В поисках работы она решила перебраться в большой город – в Сан-Паулу. Кроме фавелы, жить было негде, семья была очень бедной. Маурисиу каждый год благодарит мать за то, что она смогла воспитать мальчиков, несмотря на скромные возможности и постоянную нехватку денег.

И признается, что до сих пор навещает друзей в фавелах и никогда не забудет, откуда родом. «Даже мои братья долгое время продолжали жить в фавеле. Но я смог устроить семью в другом месте. Реализовал свою мечту, вытащил их из фавелы. Тем не менее, там осталось много друзей, во время отпуска их навещаю. Там мои корни, я остаюсь парнем из фавелы. Там чувствую себя спокойно, безопаснее, чем в других местах Бразилии», – признавался Маурисиу «Советскому спорту».

Диего де Оливейра («Уфа»)

До 18 лет Диего делил свое время между учебой и работой на плантации. О большой футбольной карьере не думал, пока не пришло приглашение пройти просмотр во «Фламенго».

«Я высаживал и собирал кофе со всей семьей. Было трудно, приходилось вставать в пять утра каждый день. Однажды отец моего друга устроил для нас просмотр в профессиональном клубе. Терять мне было нечего, отправился на смотрины», – говорил Диего в интервью ESPN Brasil.

Больших надежд у нападающего не было, ведь ранее его отсеяли в «Атлетико Минейро» и «Крузейро». Но после работы Диего прыгнул в автобус, забыв об отдыхе, и через 10 часов прибыл в Рио.

«Думал так: ничего не выйдет, мое дело – работа на плантации. Пришел на просмотр ужасно уставшим. Но из четырех игроков выбрали меня».

Вандерсон («Краснодар»)

Как и Маурисиу, нападающий рос в неполной семье, поэтому ему с детства приходилось зарабатывать. Вандерсон продавал фрукты вместе с дедушкой. А в свободное время играл в футбол. И в 15 лет сумел пробиться в местную команду «Тирадентес», потом поиграл за еще один малоизвестный клуб «Ферровиарио». Через год ему начали платить небольшую зарплату. А через два сезона Вандерсона приметила «Форталеза», тогда-то форвард смог наконец неплохо обеспечить семью, показать себя и уехать в Европу.

Жулиано («Зенит»)

Полузащитник «Зенита» признавался «Матч ТВ», что всему обязан клубу «Парана», в который его взяли уже в восемь лет.

«Бывало, что дома нечего было есть. В нашей семье было много детей, папа не работал, маме приходилось заботиться о нас дома. Но в моей жизни появились люди из клуба «Парана», в восемь лет начал за них играть. Там мне давали одежду и еду. Без них я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Помню, что в первый раз попал на стадион только в 14 лет, так как у меня не было денег на билеты. А в тот раз клуб организовал что-то вроде экскурсии для молодых игроков», – сообщил Жулиано.