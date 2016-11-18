Игорь Захаркин: Жду встречи со СКА в Уфе

После победы над «Спартаком» (4:3 ОТ) главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о ситуации в команде, восходящей звезде Кирилле Капризове и базовом клубе сборной.

– После паузы вы у Уфе второй сезон. Как и чем дышит наша лига?

– Не хотелось бы говорить о лиге и глобальных вещах впопыхах.

– Сейчас муссируется тема сокращения команд в чемпионате…

– У меня есть мнение, есть мнение у нашего руководства. Но сейчас рассуждать на эту тему было бы неправильно.

– А на тему тотальной доминанты СКА?

– Чему тут удивляться…

– Можно сравнить нынешнюю ситуацию с той, что сложилась в чемпионате СССР во второй половине 70-х? Когда из ЦСКА сделали базовый клуб сборной, пригласив тренера Виктора Тихонова, лидеров Риги и «Крыльев Советов» Балдериса, Капустина, Бабинова, челябинцев Макарова и Старикова, из Ленинграда – Дроздецкого?

– Это не совсем одинаковые ситуации. Сейчас руководители СКА приглашают исполнителей исходя из экономического положения и возможностей, а ЦСКА забирал в армию нужных тренеру игроков. Молодых людей, которые обязаны были проходить воинскую службу.

– Как вам идея создания базового клуба сборной?

– Идея неплохая. Со многими плюсами. Это наигрывание связок-сочетаний , большинства-мень шинства. А сама идея базовго клуба сборной – вопрос дискуссионный.

– Можете сравнить ваш СКА и нынешний?

– Мы тоже укреплялись, но не таким игроками. Сейчас у СКА состав ровнее и мощнее.

– Можно соперничать с этой командой Олега Знарка?

– В регулярном чемпионате сложно. Хотя никто от поражений не застрахован, и СКА будет проигрывать. Но в плей-офф ситуация может измениться. Это, кстати, случилось и с тем ЦСКА, о котором только что говорили.

– «Салават» на себе ощутил мощь питерской машины, проиграв 1:7.

– Да. Нас разгромили. Меня это задело. Хорошо помню матч. Но я намеренно решил сыграть с ними в открытый агрессивный хоккей. Не получилось. Сначала Никлас Сведберг ошибся, потом на последних минутах нам забивали. Не хочу сказать, что СКА выиграл случайно, все закономерно. Матч получился нескладный. Но мы, как ни странно, показали неплохой хоккей. И если убережем игроков от травм, то… Хотели бы встретиться с ними в Уфе. Обязательно встретимся!

– После поражения в Уфе от «Авангарда» вы не скупились на дифирамбы Кириллу Капризову. Не хотели бы взять те слова назад?

– Нет. Мы говорим о взрослом человеке, и отношение к Кириллу у меня, как к взрослому. У него есть дар. Большой дар. А это предполагает большую ответственность, чтобы молодой человек мог вырасти в большого игрока.

– С кем из знаменитых предшественников можно сравнить Капризова?

– Пожалуй, напрямую и не сравнишь. У него иной дар - чувство дистанции, хороший внезапный бросок. Он может дорабатывать по шайбе. Но есть и недостатки, над которыми мы работаем. А какие - не скажу.

– Вы заставляете его отрабатывать в обороне?

– Обязательно. В матче со «Спартаком» снял его с игры в третьем периоде за то, что он не смог выбросить шайбу из своей зоны, хотя обязан был это сделать.

– Теперь в звене с Умарком и Капризовым появился Дмитрий Макаров…

– Дима думает очень быстро, принимает нестандартные решения, у него хорошие руки. Но надо подтянуть функциональную форму. А то они порой сваливаются на стоячий хоккей, с подкидками, которые не всегда проходят. В матче со «Спартаком» эта тройка показала несколько комбинаций в одно касание – то, чего и ждем.

– Уютно чувствует себя вратарь Сведберг в условиях острой конкуренции с дублером Гавриловым? Швед ведь один из самых дорогостоящих в команде?

– Не хотел бы оценивать его с рыночных позиций. Но думаю, что Сведбергу у нас уютно.

– Ему ведь не дает закиснуть Гаврилов, которого в свое время никак не могли продать из «Атланта»?

– Какое-то время он был без контракта. Мы знаем его сильные и слабые сторон. Андрей не только добротно сыграл сам, но и стабилизировал нашу оборону. А также натолкнул на тактические идеи в построении оборонительных действий, которые мы сейчас применяем. Теперь я вижу: эффективность обороны возросла. Второй вратарь ведь должен выйти и сыграть в те моменты, которые ему отводятся. Что Гаврилов и делает.

– Один из самых волнующих вопросов – о Прохоркине. В Уфе он расцветал, а сейчас получает не так много игрового времени, редко выходит в большинстве.

– Мне больно говорить о Николае. Комментировать его ситуацию не хочу. У Коли очень высокий потенциал. В ближайшее время он должен стать одним из ведущих центральных нападающих в России.

– В Нижнем Новогороде по ходу важного матча вы с лавки отвечали на вопросы телевизионщиков, а после финальной сирены пригласили журналистов в раздевалку команды, удивив хоккейную общественность.

– Зрители имеют право понимать, что происходит на льду. Все мы участники хоккейного процесса. Нужно привлекать зрителей, поднимать рейтинги нашего вида спорта. Ничего выдающегося я не сделал, это был правильный ход, сам собою напрашивающийся.

– А если бы «Салават Юлаев» проиграл? Вы бы попал под огонь критики.

– Тогда бы я рассказал, почему проиграли.

– Довольны своей командой?

– Едва ли не в каждом матче мы брали очки. Был провал – проиграли СКА и ЦСКА. Потом в связи с травмами развалилась центральная ось. Пришлось даже Тему Хартикайнена ставить центральным нападающим под Умарка. А играть без центрфорвардов сами знаете как. Поэтому взяли Короткова из Нижнекамска.

Как только игроки поняли то, чего мы от них хотим, игра стабилизировалас ь.

– Ставите задачу стать первыми на Востоке?

– Для нас важно играть солидно, чтобы вырывать победу. Словом, важно качество игры.