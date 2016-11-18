«Победа Карякина не будет сенсацией»

Действующий чемпион России гроссмейстер Александр Рязанцев – о пятой партии матча на первенство мира.

- Итальянскую партию в матчах на первенство мира в последний раз играли Карпов и Корчной в Мерано в 1981 году.

- В матчах, может, «итальянка» редко встречается, но сейчас ни один супертурнир без нее не обходится. Последний пример на моих глазах был: в Супефинале чемпионата России Грищук играл «итальянку» с Яковенко. Это очень тонкий дебют, есть варианты с определенным порядком ходов, есть в нем немало идей. Уверен, что и Карлсен, и Карякин этот дебют тщательно проработали за оба цвета.

Но пока ясно одно: Карлсен белыми каждый раз меняет дебюты – от Тромповского, через Берлин в испанской партии, и до «итальянки». Видимо, это такая тактика.

- Сергей быстро отвечал в дебюте. Это подтверждает вашу гипотезу – в штабе претендента над этим дебютом плотно поработали.

- Однако после 12-го хода белых Сергей достаточно долго думал – 20 минут. И нашел интересное решение 12…ed. Хотя мог сыграть более спокойно – например Ле8. Но после 12… ed. 13. cd K:е4 поставил белых перед выбором. По ответу Карлсена было видно, что он был заряжен на большую борьбу, поэтому он пошел 14.С:f7. Хотя мог выбрать и другой вариант, который возникал после 14.К:е4 d5 15.Cd3 de 16. Ce4 Ce6 17. b5 после чего Карлсен получал легкую инициативу. Хотя, возможно, серией точных ходов черные позицию выравнивали, но это требует более тщательного анализа.

Затем соперники действовали до определенного момента логично – была вязкая позиционная борьба. Пока Карслен не сделал довольно странный ход - 38. g4, но после очень хорошего ответа Сергея 38… h5, россиянин завладел инициативой. У Карякина были хорошие шансы поставить перед Карлсеном серьезные проблемы, но Сергей допустил ошибку на 43-м ходу, сыграв Сd5. В его распоряжении был сильный ход 43… Лh8. Возможно, после этого позиция белых и держится точными ходами, но черные получали очень серьезную атаку.

- Похоже, Сергею выходной пошел на пользу. После двух тяжелейших партий, сегодня он играл очень уверенно.

- Возможно, Сергей адаптировался. Да и, похоже, несколько спало нервное напряжение, которое было в начале матча. Хотя, понятно, что ближе к концу оно будет нарастать. Все-таки в третьей и четвертой партиях Сергей выглядел не совсем уверенно. Если бы Карлсен играл в свои лучшие шахматы, он довел бы четвертую партию до победы. Это была техническая позиция – как ее не защищай, удержать ее вряд ли было возможно.

- Очевидно, что Карлсен разозлен двумя предыдущими партиями. Перед пятой психологическое преимущество было на стороне Карякина. Ему надо было только выстоять черными, что он и сделал.

- Пятая партия показала, что Карлсен заряжен на борьбу, что он будет идти вперед. В равной позиции он сделал ход 38.g4, хотя позиция такой резкости не допускала. И Сергей подловил соперника на контригре ходом 38…h5 и получил перевес. Впереди у Карякина две партии белыми, наступил очень важный отрезок матча.

- Какую тактику вы ему посоветовали бы?

- Было бы идеально получить по дебюту небольшой перевес и позицию с давлением. Как показала пятая партия, Магнус, возможно, не готов будет, как Сергей, оборонять трудную позицию. И может пойти вперед, тогда у Сергея появятся дополнительные шансы.

- Карякин, в отличие от соперника, белыми играл только испанскую партию. Ничего пока в ней не добился. Может, ему сменить дебют?

- Ясно, что при подготовке к матчу была проделана большая работа. Уверен, что какие-то дебютные откровения мы еще увидим. Этими белыми партиями Сергей должен попытаться создать Карлсену проблемы. Насколько это получится, увидим.

- Букмекеры совсем не верили в Карякина перед матчем (1,13 против 5,0). Его победа в матче – сенсация?

- Не думаю, что победа любого претендента – это сенсация. Чтобы дойти до матча с чемпионом мира, Сергей победил вначале на Кубке мира, а затем на Турнире претендентов. Понятно, что Карлсен является фаворитом, он занимает первую строчку в рейтинге, но победа Карякина сенсацией не станет.