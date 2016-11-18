«Победа Карякина не будет сенсацией»
Действующий чемпион России гроссмейстер Александр Рязанцев – о пятой партии матча на первенство мира.
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Итальянскую партию в матчах на первенство
мира в последний раз играли Карпов и
Корчной в Мерано в 1981 году.
- В матчах, может, «итальянка» редко встречается, но сейчас ни один супертурнир без нее не обходится. Последний пример на моих глазах был: в Супефинале чемпионата России Грищук играл «итальянку» с Яковенко. Это очень тонкий дебют, есть варианты с определенным порядком ходов, есть в нем немало идей. Уверен, что и Карлсен, и Карякин этот дебют тщательно проработали за оба цвета.
Но пока ясно одно: Карлсен белыми каждый раз меняет дебюты – от Тромповского, через Берлин в испанской партии, и до «итальянки». Видимо, это такая тактика.
- Сергей
быстро отвечал в дебюте. Это подтверждает
вашу гипотезу – в штабе претендента
над этим дебютом плотно поработали.
- Однако после 12-го хода белых Сергей достаточно долго думал – 20 минут. И нашел интересное решение 12…ed. Хотя мог сыграть более спокойно – например Ле8. Но после 12… ed. 13. cd K:е4 поставил белых перед выбором. По ответу Карлсена было видно, что он был заряжен на большую борьбу, поэтому он пошел 14.С:f7. Хотя мог выбрать и другой вариант, который возникал после 14.К:е4 d5 15.Cd3 de 16. Ce4 Ce6 17. b5 после чего Карлсен получал легкую инициативу. Хотя, возможно, серией точных ходов черные позицию выравнивали, но это требует более тщательного анализа.
Затем соперники действовали до определенного момента логично – была вязкая позиционная борьба. Пока Карслен не сделал довольно странный ход - 38. g4, но после очень хорошего ответа Сергея 38… h5, россиянин завладел инициативой. У Карякина были хорошие шансы поставить перед Карлсеном серьезные проблемы, но Сергей допустил ошибку на 43-м ходу, сыграв Сd5. В его распоряжении был сильный ход 43… Лh8. Возможно, после этого позиция белых и держится точными ходами, но черные получали очень серьезную атаку.
- Похоже, Сергею
выходной пошел на пользу. После двух
тяжелейших партий, сегодня он играл
очень уверенно.
- Возможно, Сергей адаптировался. Да и, похоже, несколько спало нервное напряжение, которое было в начале матча. Хотя, понятно, что ближе к концу оно будет нарастать. Все-таки в третьей и четвертой партиях Сергей выглядел не совсем уверенно. Если бы Карлсен играл в свои лучшие шахматы, он довел бы четвертую партию до победы. Это была техническая позиция – как ее не защищай, удержать ее вряд ли было возможно.
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Очевидно, что Карлсен разозлен двумя
предыдущими партиями. Перед пятой
психологическое преимущество было на
стороне Карякина. Ему надо было только
выстоять черными, что он и сделал.
- Пятая партия показала, что Карлсен заряжен на борьбу, что он будет идти вперед. В равной позиции он сделал ход 38.g4, хотя позиция такой резкости не допускала. И Сергей подловил соперника на контригре ходом 38…h5 и получил перевес. Впереди у Карякина две партии белыми, наступил очень важный отрезок матча.
- Какую
тактику вы ему посоветовали бы?
- Было бы идеально получить по дебюту небольшой перевес и позицию с давлением. Как показала пятая партия, Магнус, возможно, не готов будет, как Сергей, оборонять трудную позицию. И может пойти вперед, тогда у Сергея появятся дополнительные шансы.
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Карякин, в отличие от соперника, белыми
играл только испанскую партию. Ничего
пока в ней не добился. Может, ему сменить
дебют?
- Ясно, что при подготовке к матчу была проделана большая работа. Уверен, что какие-то дебютные откровения мы еще увидим. Этими белыми партиями Сергей должен попытаться создать Карлсену проблемы. Насколько это получится, увидим.
- Букмекеры совсем
не верили в Карякина перед матчем (1,13
против 5,0). Его победа в матче – сенсация?
- Не думаю, что победа любого претендента – это сенсация. Чтобы дойти до матча с чемпионом мира, Сергей победил вначале на Кубке мира, а затем на Турнире претендентов. Понятно, что Карлсен является фаворитом, он занимает первую строчку в рейтинге, но победа Карякина сенсацией не станет.
Карлсен – Карякин
Итальянская партия
1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сc4 Сc5 4.O-O Кf6 5.d3 O-O 6.a4 d6 7.c3 a6 8.b4 Сa7 9.Ле1Ке7 10.Кbd2 Кg6 11.d4 с6 12.h3 еd4 13.cd4 К:e4 14.С:f7+ Л:f7 15.К:e4 d5 16.Кc5 h6 17.Лa3 Сf5 18.Кe5 К:e5 19.de5 Фh4 20.Лf3 С:c5 21.bc5 Лe8 22. Лf4 Фe7 23. Фd4 Лef8 24.Лf3 Сe4 25. Л:f7 Ф:f7 26. f3 Сf5 27.Kрh2 Сe6 28.Лe2 Фg6 29.Сe3 Лf7 30.Лf2 Фb1 31.Лb2 Фf5 32.a5 Kрf8 33.Фc3 Kрe8 34.Лb4 g5 35.Лb2 Kрd8 36.Лf2 Kрc8 37.Фd4 Фg6 38.g4 h5 39.Фd2 Лg7 40.Kрg3 Лg8 41.Kрg2 hg4 42.hg4 d4 43.Ф:d4 Сd5 44.e6 Ф:e6 45.Kрg3 Фe7 46.Лh2 Фf7 47.f4 gf4+ 48.Ф:f4 Фe7 49.Лh5 Лf8 50.Лh7 Л:f4 51.Л:e7 Лe4 Ничья