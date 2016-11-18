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Покой не по карману… Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Петр Воробьев
Петр ВоробьевИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» – о том, как меняются мнения тренеров после перехода из практиков в эксперты.

Набравшая в последнее время мощные обороты дискуссия о необходимости сокращения количества клубов в КХЛ ради усиления конкурентности в лиге начала пополняться перебежчиками из лагеря «за» в лагерь «против» и наоборот. Обратите внимание: стоит какому тренеру пережить отставку, как он начинает обличать КХЛ во всех смертных грехах. Тут и расширение ради расширения, и засилье команд, которые из года в год не решают никаких турнирных задач, и наличие устойчивой прослойки игроков, меняющих по несколько клубов в сезон с демонстрацией статистики по все основным показателям близким к нулю – кроме разве что зарплатной ведомости…

Но стоит, однако, тем же самым людям вновь занять место в обойме, как тон их речей стремительно меняется: надо же очки набирать, а это всегда проще делать за счет аутсайдеров. И не так уж важно, если откровенно, насколько далеко они базируются от нового вашего места работы, да и с игроками, малозаметными на льду, но авторитетными в раздевалке, тоже нужно как-то ладить – другие стоят подороже, а денег на них, как правило, нет.

Эксперт и практик на одни и те же вещи смотрят совершенно разными глазами, но ни один российский тренер при этом не в жизнь не признается вам, что как же это, по-честноку, здорово: так много команд, и, соответственно, рабочих мест для нашего брата. И как это правильно, что в российские клубы практически перестали приглашать иностранных коучей – что у нас, своя школа  разве уже не одна из лучших в мире?!

На самом-то деле рост количества неблагоприятных в финансовом отношении клубов априори идею найма нерусскоговорящего тренера душит уже в самом зародыше. Особенно – по ходу сезона. Попробуйте-ка объяснить иностранцу, так, чтобы он понял и вдохновился: они у нас денег не видели с начала сезона, поэтому чтоб хоть как-то их взбодрить, мы сейчас кинем им одну зарплату, и пообещаем платить премиальные строго после каждого матча. С учетом того, как они играют, это будет сделать несложно. Ну, а дальше уже ты сам выруливай – шеф сказал, что задачу выйти в плей-офф никто не снимал. Удачи!

Поэтому текучесть тренерских кадров будет у нас только увеличиваться: вспомните, даже СКА уже в сезоне пробовал двух главных – Петр Воробьев ведь подменял Олега Знарка на время Кубка мира. (И, кстати, чтобы лидера не расслабляла длительность победных серий, стоит после поражений отдавать до следующего матча хоккеистов в жесткие руки Петра Ильича, он «этих упакованных», как сам Воробьев зовет нынешнее поколение игроков, легко с небес на лед вернет). Хотя, как сказал бы эксперт – ему в тренеры пока еще рано – Александр Гуськов, про клубы типа «Кузни»: «Им хоть самого Скотти Боумэна привози – итоговое место известно еще до старта чемпионата».

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