Ура! Вместо тухлого Матча звезд будет битва четырех сборных. А кто капитаны?

КХЛ прислушалась к мнению болельщиков и кардинально изменило формат традиционного Матча звезд.

Ну наконец-то! Скучного фигурного катания с несколькими десятками заброшенных шайб мы на главном хоккейном шоу года больше не увидим.

Пусть НХЛ продолжает жить в прошлом веке. Ну а КХЛ начинает в Уфе, на Матче звезд-2017 новый отсчет.

Респект руководству лиги за смелость и реальную попытку сделать более интересным хоккейный праздник.

Каким он будет в реальности, как все получится – еще посмотрим. Возможно формат еще будет не раз меняться в деталях и дорабатываться. Но главное уже сделано.

Тягомотина никому особо и ненужного матча после мастер-шоу игроков превратится в короткий турнир между дивизионами КХЛ – с полуфиналами и финалом.

Каким будет новый формат?

От каждого из четырех дивизионов КХЛ – своя сборная. Состав такой команды – 11 человек, включая голкипера. Только звезды. При этом в каждую сборную обязательно войдет один из четырех лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, который пройдет там же в Уфе несколькими днями раньше.

Формат игры – четыре на четыре. Это сразу повысит результативность. Если дойдет до овертайма – три на три.

Сейчас в КХЛ определяют – сколько времени должен будет продлиться такой поединок. С учетом того, что и полуфиналы, и финал будут проходить в один день.

Очевидно, что они будут существенно короче обычных матчей. К примеру, два периода по десять минут. Это позволит проводить игры в достаточно высоком, боевом темпе.

Все индивидуальные конкурсы при этом будут проводится накануне, в другой день.

Ну а составы команд будут как и прежде определять журналисты и болельщики. Следите за сообщениями в СМИ. КХЛ обещает запустить голосовалку уже на следующей неделе.

Но уже сейчас мы можем пофантазировать о капитанах грядущих команд.

Дивизион Боброва

Очевидно, что сборную Дивизиона Боброва на лед выведет Павел Дацюк. И я очень удивлюсь, если на лавке за спинами игроков будет стоять не Олег Знарок. А попадет ли туда вообще хоть кто-то «не из СКА». Зависит от вашего голосования!

Дивизион Тарасова

А вот тут явного лидера на должность капитана и нет! Александр Радулов улетел в НХЛ. И кто займет «свято место»? Молодые Валерий Ничушкин или Иван Телегин из ЦСКА? Возможно…

А может их более опытный партнер по команде Денис Денисов. Или трехкратный чемпион мира динамовец Алексей Терещенко? Ну а тренер-то точно будет армейский – Дмитрий Квартальнов.

Хотя его коллеги из «Торпедо» и «Локомотива» - Петерис Скудра и Алексей Кудашов тоже не отказались бы поучаствовать в звездных матчах.

Дивизион Харламова

С капитаном тут все ясно. Лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин подходит на эту роль больше всех. Проигнорировать снайпера «Магнитки» просто невозможно. А вот тренером может стать и опытный Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса».

Дивизион Чернышева

Вряд ли КХЛ решится на такой шаг… Но может болельщики ради хохмы меня поддержат?

Я бы хотел, чтобы капитаном этой сборной стал китаец Зак Юйэнь из «Куньлуня»!

Впрочем, если Китай подключится к голосованию всей своей миллиардной мощью Заку победы и так не миновать.

Ну а известных тренеров в этом восточном дивизионе целая россыпь – Федор Канарейкин, Игорь Захаркин, Андрей Скабелка, Владимир Юрзинов-младший…

Трудный выбор!

Напоминаю, что неделя хоккея пройдет в Уфе с 15 по 22 января 2017 года.

Турнир между дивизионами КХЛ пройдет 22-го, в последний день. Мастер шоу – накануне. Также в рамках форума состоится Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд женской хоккейной лиги.