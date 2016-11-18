Злой рок семьи Еременко

Если бы в мире существовали отдельные конкурсы для футбольных семей, то семья Еременко уже завоевала бы, наконец, первый международный трофей. У Алексея Еременко-старшего, успевшего примерить еще футболку сборной СССР, трое сыновей – и все трое стали профессиональными футболистами. «Советский спорт» вспоминает карьеры трех из четверых футболистов Еременко и приходит к неутешительному выводу: представители этой семьи обречены заканчивать свои карьеры совсем не так ярко, как от них ожидали.



Еременко-первый: от Ростова до топ-клуба – и в никуда.

Уроженец Новочеркасска Алексей Еременко (тогда еще не «старший», а просто) свою профессиональную карьеру начал аккурат в тот год, когда ростовский СКА добился самого большого успеха в своей советской истории – выиграл Кубок страны. Однако юный полузащитник настолько впечатлил своими талантами тренеров главного ростовского клуба, что его быстро выдернули из скромного «Ростсельмаша» в СКА, где уже через год стали выпускать в основном составе – отдавать пасы самому Сергею Андрееву.

Дальше – больше: Еременко призвали в юношескую и молодежную сборные СССР, через пару лет он уже ходил в главных звездах армейского клуба, а серьезные специалисты говорили, что его таланту нужна команда посильнее. В 1986-м Еременко переехал в «Спартак». Правда, в бесковскую команду он так и не смог встроиться (незадолго до перехода он получил двойной перелом ноги, и в Москву приехал не совсем готовым), и на год вернулся в Ростов. Но уже в 1988-м перешел в «Динамо», и уже там стал твердым игроком основы. «Динамо» в то время тренировал Анатолий Бышовец, планировавший вот-вот отобрать сборную страны у Лобановского. Московское «Динамо» должно было стать зримым доказательством таланта тренера, только что выигравшего Олимпиаду в Сеуле, а Еременко отводилась важнейшая роль организатора атак, которые завершали Колыванов с Кирьяковым. Но через год отношения игрока с тренером испортились, Еременко плотно осел на скамейке запасных, а потом Бышовец и вовсе решил от полузащитника избавиться. Тогдашний президент «Динамо» Геннадий Евтушенко как раз получил запрос от финского агента, искавшего недорогих и хорошо обученных футболистов. Еременко вызвался первым и уехал из Москвы в городок с населением в 20 тысяч жителей.

Больше бывший игрок сборной СССР на высоком уровне не играл: он выступал за клубы ОЛС, «Яро», ХИК, ЯБК, «Виикингит», «Сесли-78» норвежский «Тромсе» и один сезон – за скромный греческий «Атинаикос». Как он сам однажды признал в интервью российским журналистам, ни одна из этих команд в высшей лиге СССР не смогла бы продержаться и одного сезона.

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Еременко-второй: от серии А – в никуда

Алексей Еременко-младший в детстве успел поучиться в спортшколах трех стран и поиграть за молодежку норвежского «Тромсе» еще до того, как официально получил финское гражданство. В 19 он попал в основу главного клуба страны – ХИК, в 20 получил паспорт страны Суоми и дебютировал за финскую молодежку, в 21 уже считался лучшим игроком Финляндии и самой вероятной заменой стареющему Яри Литманену в статусе «финского чуда». Когда 2004-м Еременко был куплен итальянским «Лечче» (итальянцы выиграли, кстати, конкуренцию у «Спартака»), он уже присутствовал во всех мыслимых рейтингах лучших молодых игроков Европы, вслед за ним в Италию прибыли сразу три съемочные группы финского ТВ, чтобы зафиксировать исторический момент – первый гол финна в серии А.

В Италии получилось не очень – за два сезона Еременко провел 35 матчей, но так и не забил. Его по-прежнему ценили в Финляндии, но уже не включали в рейтинги самых перспективных. Отец, который взял на себя обязанности агента сыновей, решил перезапустить карьеру Алексея и в 2006-м устроил ему переход в «Сатурн». В Раменском Алексей Еременко-младший стартовал резво: стал лидером команды, вошел в списки лучших игроков чемпионата по нескольким версиям. Через год «Сатурн» занял в итоговой таблице пятое место – самое высокое в своей истории, Еременко забил самый красивый гол сезона и снова стал лидером сборной.

Это был лучший период в карьере второго Еременко. Больше он никогда не показывал такого уровня игры и не добивался сколько-нибудь сравнимых результатов. Уже через год его оштрафовали за лишний вес, потом начались травмы и обвинения в нарушении режима. Из «Сатурна» Алексей отправился в харьковский «Металлист», но не смог пробиться в основу и там. Он ненадолго проявил себя в шотландском «Килмарноке», но когда в 2011-м казанский «Рубин» рискнул подписать с ним контракт, то за два сезона Еремнко сыграл только 7 матчей. Весной 2016-го Алексей Еременко-младший после нескольких лет скитаний и смен нескольких клубов провел последний матч за финский СИК, после чего закончил карьеру.

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Еременко-третий: выше всех взлетел, громче всех упал

Роман Еременко – самый известный и талантливый из всей семьи. За сборные Финляндии всех возрастов играл с 13 лет, за профессиональные клубы – с 17. В 18 лет был куплен «Удинезе», в 21 год по совету отца-агента переехал в Киев. В киевском «Динамо», казанском «Рубине» и московском ЦСКА он сразу же становился одним из лидеров, все восемь последних сезонов входил в списки лучших игроков чемпионатов Украины и России по всем версиям. Выигрывал чемпионаты и Суперкубки Украины и России, три года подряд признавался футболистом года в Финляндии.

У Романа Еременко никогда не было проблем ни с нарушениями режима, ни с лишним весом, ни с дисциплиной. Его миновали тяжелые травмы. За последние восемь лет он не провел ни одного неудачного сезона. Он подписал контракт с ЦСКА до 2018 года и уже начал переговоры о его продлении.

«Еременко – самый серьезный игрок в составе соперников, мы будем думать, как его остановить», – говорил Андрей Шевченко за несколько дней до матча Украина – Финляндия.

14 сентября 2016 года после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА Роман Еременко был выбран жребием для сдачи допинг-проб. Анализ показал наличие следов употребления кокаина. 18 ноября 2016 года объявлено о дисквалификации Романа Еременко на два года

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Установил семейный рекорд: дебютировал во взрослом футболе в 15 лет. К 17 годам провел 22 матча в финской профессиональной футбольной лиге, после чего перешел в «Базель».

«Сергей – самый талантливый в нашей семье,» – говорил Роман в интервью в 2014 году.