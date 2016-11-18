Злой рок семьи Еременко
Если бы в мире существовали отдельные конкурсы для
футбольных семей, то семья Еременко уже завоевала бы, наконец, первый
международный трофей. У Алексея Еременко-старшего, успевшего примерить еще
футболку сборной СССР, трое сыновей – и все трое стали профессиональными
футболистами. «Советский спорт» вспоминает карьеры трех из четверых футболистов
Еременко и приходит к неутешительному выводу: представители этой семьи обречены
заканчивать свои карьеры совсем не так ярко, как от них ожидали.
Еременко-первый: от Ростова до топ-клуба – и в никуда.
Уроженец Новочеркасска Алексей Еременко (тогда еще не
«старший», а просто) свою профессиональную карьеру начал аккурат в тот год,
когда ростовский СКА добился самого большого успеха в своей советской истории –
выиграл Кубок страны. Однако юный полузащитник настолько впечатлил своими
талантами тренеров главного ростовского клуба, что его быстро выдернули из
скромного «Ростсельмаша» в СКА, где уже через год стали выпускать в основном
составе – отдавать пасы самому Сергею Андрееву.
Дальше – больше: Еременко призвали в юношескую и молодежную
сборные СССР, через пару лет он уже ходил в главных звездах армейского клуба, а
серьезные специалисты говорили, что его таланту нужна команда посильнее. В
1986-м Еременко переехал в «Спартак». Правда, в бесковскую команду он так и не
смог встроиться (незадолго до перехода он получил двойной перелом ноги, и в
Москву приехал не совсем готовым), и на год вернулся в Ростов. Но уже в 1988-м
перешел в «Динамо», и уже там стал твердым игроком основы. «Динамо» в то время
тренировал Анатолий Бышовец, планировавший вот-вот отобрать сборную страны у
Лобановского. Московское «Динамо» должно было стать зримым доказательством
таланта тренера, только что выигравшего Олимпиаду в Сеуле, а Еременко
отводилась важнейшая роль организатора атак, которые завершали Колыванов с
Кирьяковым. Но через год отношения игрока с тренером испортились, Еременко
плотно осел на скамейке запасных, а потом Бышовец и вовсе решил от
полузащитника избавиться. Тогдашний президент «Динамо» Геннадий Евтушенко как раз получил запрос от
финского агента, искавшего недорогих и хорошо обученных футболистов. Еременко
вызвался первым и уехал из Москвы в городок с населением в 20 тысяч жителей.
Больше бывший игрок сборной СССР на высоком уровне не
играл: он выступал за клубы ОЛС, «Яро», ХИК, ЯБК, «Виикингит», «Сесли-78»
норвежский «Тромсе» и один сезон – за скромный греческий «Атинаикос». Как он
сам однажды признал в интервью российским журналистам, ни одна из этих команд в
высшей лиге СССР не смогла бы продержаться и одного сезона.
РЕЗЮМЕ: ему предрекали карьеру лидера полузащиты одного из московских топ-клубов, а он закончил на задворках Вейккауслиги.
«Сочувствую ЦСКА, но не Роману. Это крах…». Ловчев – об отстранении Еременко
Еременко-второй: от серии А – в никуда
Алексей Еременко-младший в детстве успел поучиться в
спортшколах трех стран и поиграть за молодежку норвежского «Тромсе» еще до
того, как официально получил финское гражданство. В 19 он попал в основу
главного клуба страны – ХИК, в 20 получил паспорт страны Суоми и дебютировал за
финскую молодежку, в 21 уже считался лучшим игроком Финляндии и самой вероятной
заменой стареющему Яри Литманену в статусе «финского чуда». Когда 2004-м
Еременко был куплен итальянским «Лечче» (итальянцы выиграли, кстати,
конкуренцию у «Спартака»), он уже присутствовал во всех мыслимых рейтингах
лучших молодых игроков Европы, вслед за ним в Италию прибыли сразу три
съемочные группы финского ТВ, чтобы зафиксировать исторический момент – первый
гол финна в серии А.
В Италии получилось не очень – за два сезона Еременко
провел 35 матчей, но так и не забил. Его по-прежнему ценили в Финляндии, но уже
не включали в рейтинги самых перспективных. Отец, который взял на себя
обязанности агента сыновей, решил перезапустить карьеру Алексея и в 2006-м
устроил ему переход в «Сатурн». В Раменском Алексей Еременко-младший стартовал
резво: стал лидером команды, вошел в списки лучших игроков чемпионата по
нескольким версиям. Через год «Сатурн» занял в итоговой таблице пятое место –
самое высокое в своей истории, Еременко забил самый красивый гол сезона и снова
стал лидером сборной.
Это был лучший период в карьере второго Еременко. Больше он
никогда не показывал такого уровня игры и не добивался сколько-нибудь сравнимых
результатов. Уже через год его оштрафовали за лишний вес, потом начались травмы
и обвинения в нарушении режима. Из «Сатурна» Алексей отправился в харьковский
«Металлист», но не смог пробиться в основу и там. Он ненадолго проявил себя в
шотландском «Килмарноке», но когда в 2011-м казанский «Рубин» рискнул подписать
с ним контракт, то за два сезона Еремнко сыграл только 7 матчей. Весной 2016-го
Алексей Еременко-младший после нескольких лет скитаний и смен нескольких клубов
провел последний матч за финский СИК, после чего закончил карьеру.
РЕЗЮМЕ: от него ожидали попадания в европейский суперклуб, а он не смог закрепиться даже в «Кайрате».
«Кокаин? Теперь Еременко в клубе Марадоны и Тайсона». Реакция из Финляндии
Еременко-третий: выше всех взлетел, громче всех упал
Роман Еременко – самый известный и талантливый из всей семьи. За сборные
Финляндии всех возрастов играл с 13 лет, за профессиональные клубы – с 17. В 18 лет был куплен «Удинезе», в 21 год по
совету отца-агента переехал в Киев. В киевском «Динамо», казанском «Рубине» и
московском ЦСКА он сразу же становился одним из лидеров, все восемь последних
сезонов входил в списки лучших игроков чемпионатов Украины и России по всем
версиям. Выигрывал чемпионаты и Суперкубки Украины и России, три года подряд
признавался футболистом года в Финляндии.
У Романа Еременко никогда не было проблем ни с нарушениями режима, ни с лишним весом, ни с дисциплиной. Его миновали тяжелые травмы. За последние восемь лет он не провел ни одного неудачного сезона. Он подписал контракт с ЦСКА до 2018 года и уже начал переговоры о его продлении.
«Еременко – самый серьезный игрок в составе соперников, мы будем думать, как его остановить», – говорил Андрей Шевченко за несколько дней до матча Украина – Финляндия.
14 сентября 2016 года после матча группового раунда Лиги
чемпионов «Байер» – ЦСКА Роман Еременко был выбран жребием для сдачи
допинг-проб. Анализ показал наличие следов употребления кокаина. 18 ноября 2016
года объявлено о дисквалификации Романа Еременко на два года
РЕЗЮМЕ: Мог еще несколько лет оставаться лидером сборной и ЦСКА. Но не будет.
Играл с кайфом. Михаил Борзыкин – о закате карьеры Еременко
Еременко-четвертый: все только начинается
Установил семейный рекорд: дебютировал во взрослом футболе
в 15 лет. К 17 годам провел 22 матча в финской профессиональной футбольной
лиге, после чего перешел в «Базель».
«Сергей – самый талантливый в нашей семье,» – говорил Роман в интервью в 2014 году.