Рейтинг – всему голова. Все, что вы хотели знать о MMR, но боялись спросить

В этом материале мы расскажем все, что нужно знать о нашумевшем рейтинге (MMR) в Dota 2, а также покажем как его узнать.



Вы наверняка много раз слышали о том, как профессиональные игроки в Dota 2 достигают планки в 9 000 MMR одиночного рейтинга, но вряд ли кто-то всерьез задумывался, насколько это сложно. Заметим, что первым игроком, достигшим этой отметки стал иорданец Амер «Miracle» аль-Баркави из европейской команды Team Liquid.

Стоит отметить, что российский игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарёв стал первым игроком из СНГ и четвертым в мире после иорданца Miracle, канадца Артура «Arteezy» Бабаева и китайца Ху «KAKA» Ляньчжи, кому покорилась планка в 9 000 MMR

Что такое MMR

ММR (MatchMaking Rating) - является критерием для подбора игроков в рейтинговом матче. Система игры постарается выбрать для вас соперников и союзников с таким же уровнем ММР, как и у вас. Количество добавленных или отнятых очков напрямую зависит от баланса команд.



MMR позволяет сортировать игроков при подборе одиночной или командной игры, чтобы балансировать команды оппонентов.



Если же вы выиграли рейтинговый матч с противниками низкого уровня MMR, то вам дают меньше очков MMR, а если с противниками высокого уровня, то больше. Все зависит от общего рейтинга вашей и противоположной команды. Обычно он бывает 24-25.





Как высчитывается MMR



KDA (Kills/Deaths/Assists - в переводе на русский Убийства/Смерти/Помощь в убийствах) - это коэффициент полезного действия в игре, который влияет на вычисление вашего MMR рейтинга до тех пор, пока он не присвоен аккаунту.



Рассчитывается KDA следующим образом: (К+А)/D, где К – количество убийств, А – число поддержки союзников, D – число Ваших смертей. Например, за матч вы убили 5 соперников, помогли в убийстве 7, а умерли 2, значит KDA будет равен (5+7)/2=6.

Если у игрока нет рейтинга, ему предлагается играть рейтинговые квалификации, порядка 10 игр, на протяжении которых система определяет ваш приблизительный начальный рейтинг. Чтобы получить высокий рейтинг MMR нужно стараться играть с высоким показателем KDA. После этого очки за победу в рейтинговой игре составляют в среднем 24-25 баллов.

Подробнее об этом можно узнать из этого видео:

Чем отличается одиночный и командный MMR



Различают «одиночный рейтинг» и «командный рейтинг». Одиночный рейтинг начисляется, когда вы играете одни и без груп командный - когда вы играете в группе (учитывает даже группы из 2-х, 3-х или 4-х игроков).



Если у игрока нет рейтинга, ему предлагается играть рейтинговые квалификации, порядка 10 игр, на протяжении которых система определяет ваш приблизительный начальный рейтинг.

Очки за победу в рейтинговой игре составляют в среднем 24-25 баллов.

У кого самый высокий MMR прямо сейчас



На данный момент топ самых рейтинговых игроков выглядит так:



Полный список игроков можно посмотреть по ссылке. Отметим, что данный Топ-200 имеет разбивку по четырем основным регионам: Америка, Европа, Азия, Китай и обновляется ежедневно.



Как посмотреть свой рейтинг (MMR) в клиенте Dota 2

В клиенте игры нажмите на кнопку «Играть».

Далее нажмите на «Рейтинговая игра».

Тут вы можете посмотреть ваш одиночный и групповой рейтинг.

Можно ли купить MMR



Купить очки MMR для конкретного аккаунта нельзя, но в интернете распространена практика покупки и продажи самих аккаунтов с определенным количеством ММR. От 500 до 5000 рублей можно приобрести аккаунты от 1000 до 5000 MMR одиночного рейтинга.

Сколько MMR надо иметь, чтобы попасть в киберспорт

Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов в недавнем интервью «Советскому спорту» прокомментировал это так: «Люди играют профессионально и меньше 6000, потому что относятся к MMR'у не как к чему-то важному для себя. Им важнее турнир выиграть, а игра в паблике - это тренировка. Есть много людей на 5000, которые играют неплохо и с небольшой помощью профессионалов могли бы играть на серьезном уровне. Но никому не нужны люди с таким количеством MMR, потому что тяжело понять хорошо они играют или нет. Профессионалы не смотрят на людей с 5000 и 6000, а только с 7000+, потому что это рейтинг топ-100 и с с такими показателями уже можно работать».



Здесь стоит отметить, что наименьший рейтинг на грядущем Boston Major имеет филиппинский игрок команды Execration — Кимуэль «Kim0» Родис - 6 452.

Как повысить свой MMR в игре?

Чтобы поднять свой рейтинг в «доте» предлагаем вам ознакомится с этим видео:





