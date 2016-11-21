Рейтинг – всему голова. Все, что вы хотели знать о MMR, но боялись спросить
В этом материале мы расскажем все, что нужно знать о нашумевшем рейтинге (MMR) в Dota 2, а также покажем как его узнать.
Вы наверняка много раз слышали о том, как профессиональные игроки в Dota 2 достигают планки в 9 000 MMR одиночного рейтинга, но вряд ли кто-то всерьез задумывался, насколько это сложно. Заметим, что первым игроком, достигшим этой отметки стал иорданец Амер «Miracle» аль-Баркави из европейской команды Team Liquid.
Стоит отметить, что российский игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарёв стал первым игроком из СНГ и четвертым в мире после иорданца Miracle, канадца Артура «Arteezy» Бабаева и китайца Ху «KAKA» Ляньчжи, кому покорилась планка в 9 000 MMR
Что такое MMR
ММR (MatchMaking Rating) - является критерием для подбора игроков в рейтинговом матче. Система игры постарается выбрать для вас соперников и союзников с таким же уровнем ММР, как и у вас. Количество добавленных или отнятых очков напрямую зависит от баланса команд.
MMR позволяет сортировать игроков при подборе одиночной или командной игры, чтобы балансировать команды оппонентов.
Если же вы выиграли рейтинговый матч с противниками низкого уровня MMR, то вам дают меньше очков MMR, а если с противниками высокого уровня, то больше. Все зависит от общего рейтинга вашей и противоположной команды. Обычно он бывает 24-25.
Как высчитывается MMR
KDA (Kills/Deaths/Assists - в переводе на русский Убийства/Смерти/Помощь в убийствах) - это коэффициент полезного действия в игре, который влияет на вычисление вашего MMR рейтинга до тех пор, пока он не присвоен аккаунту.
Рассчитывается KDA следующим образом: (К+А)/D, где К – количество убийств, А – число поддержки союзников, D – число Ваших смертей. Например, за матч вы убили 5 соперников, помогли в убийстве 7, а умерли 2, значит KDA будет равен (5+7)/2=6.
Если у игрока нет рейтинга, ему предлагается играть рейтинговые квалификации, порядка 10 игр, на протяжении которых система определяет ваш приблизительный начальный рейтинг. Чтобы получить высокий рейтинг MMR нужно стараться играть с высоким показателем KDA. После этого очки за победу в рейтинговой игре составляют в среднем 24-25 баллов.
Подробнее об этом можно узнать из этого видео:
Чем отличается одиночный и командный MMR
Различают «одиночный рейтинг» и «командный рейтинг». Одиночный рейтинг начисляется, когда вы играете одни и без груп командный - когда вы играете в группе (учитывает даже группы из 2-х, 3-х или 4-х игроков).
Если у игрока нет рейтинга, ему предлагается играть рейтинговые квалификации, порядка 10 игр, на протяжении которых система определяет ваш приблизительный начальный рейтинг.
Очки за победу в рейтинговой игре составляют в среднем 24-25 баллов.
У кого самый высокий MMR прямо сейчас
На данный момент топ самых рейтинговых игроков выглядит так:
Полный список игроков можно посмотреть по ссылке. Отметим, что данный Топ-200 имеет разбивку по четырем основным регионам: Америка, Европа, Азия, Китай и обновляется ежедневно.
Как посмотреть свой рейтинг (MMR) в клиенте Dota 2
В клиенте игры нажмите на кнопку «Играть».
Далее нажмите на «Рейтинговая игра».
Тут вы можете посмотреть ваш одиночный и групповой рейтинг.
Можно ли купить MMR
Купить очки MMR для конкретного аккаунта нельзя, но в интернете распространена практика покупки и продажи самих аккаунтов с определенным количеством ММR. От 500 до 5000 рублей можно приобрести аккаунты от 1000 до 5000 MMR одиночного рейтинга.
Сколько MMR надо иметь, чтобы попасть в киберспорт
Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов в недавнем интервью «Советскому спорту» прокомментировал это так: «Люди играют профессионально и меньше 6000, потому что относятся к MMR'у не как к чему-то важному для себя. Им важнее турнир выиграть, а игра в паблике - это тренировка. Есть много людей на 5000, которые играют неплохо и с небольшой помощью профессионалов могли бы играть на серьезном уровне. Но никому не нужны люди с таким количеством MMR, потому что тяжело понять хорошо они играют или нет. Профессионалы не смотрят на людей с 5000 и 6000, а только с 7000+, потому что это рейтинг топ-100 и с с такими показателями уже можно работать».
Здесь стоит отметить, что наименьший рейтинг на грядущем Boston Major имеет филиппинский игрок команды Execration — Кимуэль «Kim0» Родис - 6 452.
Как повысить свой MMR в игре?
Чтобы поднять свой рейтинг в «доте» предлагаем вам ознакомится с этим видео:
Королева бала. Как Dota 2 становилась важнейшей киберспортивной дисциплиной