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Не так страшен Магнус…

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не так страшен Магнус…
Источник: Reuters

На какие размышления навела пятая партия матч на первенство мира по шахматам.

КАРЛСЕН – НЕ МАШИНА

В пятой партии белые фигуры были у чемпиона мира. Символический первый ход сделал режиссер Беннетт Миллер, известный своими фильмами «Охотник на лис», «Капоте», «Человек, который изменил всё». По просьбе Карлсена он передвинул пешку е2 на е4. Российский гроссмейстер, как и в третьей партии, ответил е7-е5. На Магнус вновь сменил дебют и отказался от испанской партии в пользу итальянской.

Понятно, что чемпион мира подошел к 5-й партии крайне раздосадованным исходом двух предыдущих поединков. Норвежец играл белыми. От Сергея требовались предельная концентрация и точность. Ну, и – упорство.

В третьей и четвертой партиях Карякин балансировал на грани поражения, но цепкой игрой в защите сумел свести обе встречи вничью. Да, Сергей молодец – проявил волевые качества, но надо отдавать себе отчет, что чемпион мира обычно не выпускает соперников из таких позиций. Просто шахматная машина «Магнус Карлсен» дала сбой.

Исход этих двух партий не мог ни сказаться на психологическом состоянии норвежца. Он славится тем, что как никто умеет выжимать воду из гранита – выуживать по капелькам плюсы из железобетонных ничейных позиций и доводить их до победы. А тут, в четвертой партии, позиция белых (Карякина) была объективно не защитима. Любой гроссмейстер из Топ-20 довел бы ее до победы. А сам великий и ужасный Карлсен – не смог. Как тут не впасть в уныние?

МЯЧ НА ПОЛОВИНЕ КАРЯКИНА

Учитывая, вышеизложенное, можно с большой долей уверенности предположить, что психологическое преимущество перед пятой партией было на стороне российского гроссмейстера. Карлсен белыми почти обязан был играть на победу. Здесь надо учитывать еще одно обстоятельство – в середине матча соперники меняются цветами, поэтому у Карякина в шестой и седьмой партиях будет белый цвет. Поэтому повторюсь, от Сергея лишь требовалось выстоять черными.

Судя по течению партии, выбор «итальянки» не стал сюрпризом для Сергея, он быстро отвечал на ходы соперника в дебюте. В миттельшпиле позиция была равной, таковой она перетекла и в эндшпиль. И тут не выдержали нервы у чемпиона мира, он сыграл слишком резко (38. g4), видимо, огромное желание выиграть притупило чувство осторожности. Сергей тут же опроверг этот ход своим ответом (38… h5). (Подробнее – в анализе Александра Рязанцева) и даже мог создать серьезные проблемы норвежцу, будь немного поточнее.

Какой вывод можно сделать после пяти партий: похоже, Сергей немного успокоился и психологической неуверенности перед соперником не испытывает.

Пятая партия матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным завершилась вничью, счет в матче равный – 2,5:2,5. Шестая партия начнется в 22.00 по мск. 

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