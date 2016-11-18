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Растим мышечную массу: урок четвертый – питание

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Растим мышечную массу: урок четвертый – питание
Источник: Associated Press

Осень – время тренировок на взрывной рост мышечной массы. Sovsport.ru запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.

В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет следить за каждым вашим шагом на пути к невероятной, фантастической мускулатуре. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых знойных красоток и одели их в самые обтягивающие костюмы.

Мы обещаем: к Новому Году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 4. ПИТАНИЕ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ В ТРЕНИНГЕ НА МАССУ 

Ешь чаще, ешь правильно и расти. Без грамотного плана по питанию не будет роста мышечной массы. Или вы станете обладателем «грязной» массы - набранной, в том числе, за счет жира.

Как питаться во время тренинга на рост массы? Что из спортпита подойдет, если вам нужно расти? Существует ли на самом деле «углеводное окно», во время которого можно есть все.

Все о питании в период набора мышечной массы  - в новом видео.

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ

Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх

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