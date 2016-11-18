Карлсен – Карякин: Российский гроссмейстер играет белыми. Онлайн шестой партии

Сергей Карякин Источник: Reuters

«Советский спорт» ведет онлайн шестой партии матча за первенство мира по шахматам.

Сегодня в Нью-Йорке проходит шестая партия матча, в котором норвежский чемпион Магнус Карлсен защищает свой титул в противостоянии с российским претендентом Сергеем Карякиным. На нашем сайте вы можете следить за тем, как разворачивается противостояние в режиме онлайн.

Партия начнется в 22:00 по московскому времени. Белыми фигурами играет Карякин, черными – Карлсен. Счет в матче равный – 2,5:2,5.