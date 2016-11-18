«Ну скажи «Хэппи бездэй». Как «Спартак» готовится к матчу с «Амкаром»

Квинси Промес получает приз от болельщиков Источник: «Советский спорт»

Квинси Промес получил приз, Джанлука Риомми пугал журналистов, а Андрей Ещенко – Зе Луиша. Корреспондент «Советского спорта» понаблюдал, как футболисты московского «Спартака» готовятся к игре 14-го тура чемпионата России с «Амкаром».

В Подмосковье хорошо. Совсем по-зимнему. Ощущение, что на дворе не 18 ноября, а 18 декабря и скоро Новый год. На разлапистых елях лежит снег. Белый, чистый, пушистый, не то, что в городе. Тут реагентами его не травят. Откуда-то пахнет дымком. Громко лает потревоженная кем-то собака. В общем, Тарасовка радует идиллическим сельским пейзажем.

Сразу возникает желание приобрести здесь домик и остаться жить. Высадить ели, яблони, завести четвероногого друга. Тем более что практически напротив входа на базу «Спартака» продается земельный участок. 13 соток. Телефон прилагается. Правда, домика на участке нет, придется строить. Да и забор кое-где подправить нужно.

Игроки «Спартака» высыпали на тренировку в хорошем настроении. Как и положено лидерам и людям, которые искренне любят свою работу. Фернандо не зря два года прожил на Украине: пусть и играл за «Шахтер» мало, но русский язык освоил, разговаривает с неповторимым акцентом. «Конечно» у него превращается в «каанещн».

Одним из последних на поле появился Промес. Но, главное, что появился. Голландец пропустил матч с «Томью» из-за рецидива травмы лодыжки, полученной в октябре в расположении своей сборной. Очередная пауза на игры национальных команд пришлась очень кстати – было время заняться здоровьем и залечить все болячки.

Перед началом занятия Промесу вручили приз от крупнейшего объединения болельщиков красно-белых «Фратрия» как лучшему игроку красно-белых в прошлом сезоне. Улыбка, которая и так не сходит с лица форварда, стала еще шире. Признание всегда приятно, как бы игроки не говорили, что главное – успехи команды. А приведет «Спартак» к чемпионству – и вовсе станет легендой клуба.

Участие Промеса в матче с «Амкаром» важно еще и по той причине, что с пермяками не сможет сыграть травмированный Зе Луиш, который в этом году на поле уже не выйдет – будучи в расположении сборной Кабо-Верде, африканец повредил мышцы задней поверхности бедра. Но Зе здесь, на базе, рядом с партнерами, хотя мог бы восстанавливатьс я на родине или где-нибудь в Европе.

Перед выходом на тренировку его остановил Ещенко и попросил сказать на камеру смартфона: «Хэппи бездэй, Эдик». Зе Луиш отнекивался. Порывался убежать. Но защитник был настойчив, буквально прижав африканца к стене. И добился-таки своего. Зе сказал: «Хэппи бездэй, Эдик». После чего довольный Ещенко отправился на поле, а нападающий – на процедуры. А Эдику наверняка будет приятно.

А на той части тренировки, что была открыта для журналистов, всех повеселил тренер вратарей Джанлука Риомми. Пока полевые футболисты разминались и занимались растяжкой, он отрабатывал с Песьяковым и Ребровым игру на выходах. И, выполняя очередной прострел, случайно угодил мячом в одного из журналистов, который вышел слишком далеко на поле. Риомми, разумеется, извинился, но уголками губ все же улыбнулся. Народ тем временем принялся обсуждать, каким мячом тренируется «Спартак» – «Красавой» или нет. Уж очень похож дизайн, благо, что производитель тот же. Наконец, один из работников клуба разрешил сомнения: «Да мы этими мячами уже полгода играем». Значит, не «Красава».

В субботу «Спартак» ждет еще одна тренировка, после чего команда уже по традиции заселится в отель, дабы не рисковать застрять в московских пробках по дороге из Тарасовки.

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