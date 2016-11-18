Сеанс российского стриптиза. Колонка Юрия Цыбанева

Год сборной России стал небывало жестокой расплатой за тотальное наше футбольное недомыслие.

Если вспомнить, что пережила в 2016-м сборная России, а с нею и мы, – страшным, иначе и не скажешь, выдался уходящий год для российского футбола. Годом большого взрыва. Годом-карателем за тотальное наше футбольное недомыслие.

Словно разрушительной силы ураган сорвал с главной команды страны одежды, приличествующие ее пребыванию в солидном международном сообществе. И устроил нам стриптиз.

2016-й сыграл с российским футболом на раздевание.

ИГРА ПЕРВАЯ: СЛУЦКИЙ

Уж не знаю, без него ли, как говорится, Слуцкого, состоящего в законных отношениях с ЦСКА, женили в прошлом году еще и на сборной. Или идя навстречу и личным пожеланиям. Но и ход событий – обе команды Леонида Викторовича печатали шаг в победном марше, и весь его светлый образ - прямо купавшийся в ореоле спасителя футбольного Отечества, сулили, казалось, процветание на обоих вверенных попечению наделах.

Проект пошел под откос с потерей перед Евро всего-то двух незаменимых, как выяснилось, звеньев сооруженной тактической конструкции – Дзагоева и Денисова. Слуцкий потерял рабочие ориентиры. Растерялся. Практик – тот, который умеет в сложную пору даже из топора игровой суп сварить - в тренерском сознании Леонида Викторовича был нокаутирован теоретиком, зацикленным на одной-единственн ой наработанной схеме.

Тренер оказался элементарно не готов создать в сборной оригинальный продукт, не имеющий общего с цеэсковским проектом. Не хватило не замыленного клубными буднями взгляда и свежей конструктивной мысли.

Итого: Слуцкий, объективно лучший российский тренер последних лет, потерял веру в себя и в отечественный футбол – а мы потеряли потенциально перспективного тренера для сборной.

ИГРА ВТОРАЯ: ИНВАЛИДНЫЙ ПОЛК

Почти весь годичной давности гвардейский призыв Слуцкий под знамена сборной выпал ныне из игры с той же обреченностью, как опала в конце октября листва над натиском мощного снегопада.

Вне игры вся зенитовская прослойка сборной – Смольников, Дзюба, Шатов; Кокорин, правда, остался на поле, но в голове у него явно кавардак.

Давно нездоров Дзагоев, с чем-то хроническим к нему присоединился В. Березуцкий. Проблемы со здоровьем у многоопытного Акинфеева и молодого Головина. Надолго выбыли Смолов и Мамаев.

Не перебор? Не аномалия, требующая пристального и критичного внимания к тренировочным процессам, бытующим в ведущих клубах (да и в сборной перед Евро?)

В своем верхоглядстве мы уже и от азбучных истин отмахнулись. А они гласят: обильный травматизм бывает только из-за недотренированно сти или, напротив, перетренированно сти.

Съеживаясь от масштабов образовавшего осенью инвалидного полка, первым делом натыкаешься на блицподготовку клубов к плотному осенне-зимнему отрезку календаря. Толком не проваренную тренерами и не переваренную игроками.

Спасибо «осени – весне» за все. И еще один привет недомыслию от года-громовержца .

ИГРА ТРЕТЬЯ: ЗАПУСТЕНИЕ

Иных из нашей обоймы на Евро в сборной уж нет, а те далече (в смысле на больничных). И каждый из нас, зрителей, остался наедине с удручающей реальностью: уже и глаз в составе сборной остановить не на ком…

Раз порыв урагана, два порыв – и год-каратель сорвал с нашего хилого футбольного тела последние одежды.

А кто, собственно, последний раз в сборной запомнился – так, чтобы надолго? Ну да, Алан Дзагоев с его голевым бурлеском на Евро-2012. На том все. Не запятая – точка.

И именно его, юного Дзагоева, дебют в ЦСКА на закате «тучных лет» был последним явлением мастера, породившим трепет зрительской души.

Сколько миллиардов всевозможных денег в те «тучные годы» по футболу погуляло… Сколько людей по-купечески покуражилось и отъелось…

Ни один талант – безусловный и неоспоримый – не проклюнулся за восемь лет. Выходит, что никого вся эта безудержная околофутбольная свистопляска не приметила, не выпестовала, не предложила нам в зрительскую усладу. Ничего после себя не оставила.

А ТЕПЕРЬ – «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ»

Сборной больше не светит. И хоть что-то перед нею забрезжит при одном жестком условии: прессинговать соперников если не все 90 минут, то хотя бы 50-60. Втягивать их, соперников, в малоорганизованн ый, но бурный беспорядок. Превращаясь в сильногазированн ое «Советское шампанское».

А чтобы превратиться – сидеть на сборах неделями. Тренироваться по Лобановскому и даже больше и сильнее, чем по Лобановскому.

Кто так сможет из нынешних? Да и кто согласится подвергнуться этой каторге?..

Но иначе никак. Приехали; закольцевала Россия псевдофутбольная свои куражные рыночные потуги. Спасибо 2016-му за стриптиз. Перед нами голая правда.