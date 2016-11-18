Твоя очередь, «Зенит». Одни петербуржцы уже обыграли «Маккаби» в еврокубке дома
Клуб главного тренера
сборной России Дмитрия Торгованова «Университет-Нева» с трудом нашел в
Петербурге площадку, но выиграл на ней первый матч еврокубка у израильтян.
#ПобедиChallenge
В последних двух сезонах «Зенит» и «Университет-Нева»
невольно между собой организовали флеш-моб – сейчас вещь очень популярная.
Команды играют в разных турнирах, но встречаются с одинаковыми клубами. В Лиге
чемпионов-2015/16 сине-бело-голубые после мощного выступления в группе в
плей-офф попали на «Бенфику». Команда Андре Виллаш-Боаша уступила дважды (0:1,
1:2) и не смогла выйти в четвертьфинал.
Через пару недель с португальцами встретилась уже «Нева».
Подопечные Дмитрия Торгованова участвовали в третьем по значимости еврокубке –
Кубке Вызова – и дошли до четвертьфинала, но отомстить за футболистов не
получилось. Первая игра завершилась в пользу «Бенфики» –24:20, в ответной
встрече победили россияне – 27:25, но дальше не прошли, нужно было побеждать с
разницей в пять мячей.
В сезоне-2016/17 у петербургских клубов снова общий
противник – «Маккаби» из Тель-Авива. Только у гандбольной команды в названии
есть еще слово Castro –
это израильская фирма одежды. «Зенит» уже первый матч с «Маккаби» в Лиге Европы
провел: вы все помните и никогда не забудете те 4:3 на выезде. Теперь пришел
черед «Невы» – петербуржцам до группового этапа Кубка ЕГФ остался один шаг.
«Студенты» в студгородке
Еврокубковые матчи «Университет-Нева» чаще играет на «СИБУР
АРЕНЕ», но там в четверг стартовал молодежный чемпионат мира по боксу, на
открытие которого приезжал новоиспеченный министр спорта России Павел Колобков,
поэтому пришлось уступить площадку.
Тренируются и встречаются с командами чемпионата России
петербуржцы в зале Кировской СДЮШОР, но для игры израильтянами спешно
сертифицировали зал Межвузовского учебно-спортивного центра, находящийся на
территории студенческого городка. Это еще повезло, ведь в клубе всерьез рассматривали вариант оба раза сыграть в гостях. Переносить домашний матч в Подмосковье точно не собирались.
«Студенты» играют в студенческом городке – аура подобрана
соответствующая, что может быть лучше? Помимо этого, в центре находятся
тренажерные и танцевальные залы, бассейн, залы для настольного тенниса – в
целом условия отличные. А игровую площадку гандбольный матч делает еще более
универсальной: до этого тут играли в
мини-футбол, баскетбол и волейбол.
С первых минут у «Невы» выходят правый крайний Кирилл
Воронин и правый полусредний Дмитрий Киселев – недавно они ездили в сборную
России на отборочные матчи чемпионата Европы-2018 против Словакии (31:31) и
Черногории (24:24). Также с ними был левый полусредний Дмитрий Богданов, но он
начинает на скамейке и играет только с середины первого тайма, когда
петербуржцы ведут 10:7.
У Киселева за два матча в активе несколько секунд, Воронина
и Богданова не было даже в заявке – зато прониклись духом национальной команды.
Под конец первой половины преимущество «Невы» вырастает до «+6», но концовку
она отдает: удаляется на две минуты Воронин, и «Маккаби» отыгрывает три мяча –
16:13.
Вторая 30-минутка начинается с неправильного времени на
табло, на нем откуда-то появляются четыре минуты, хотя команды сыграли всего
семнадцать секунд – на исправление ошибки потребовалось чуть больше.
Ошибаться стали и хозяева, к 14-й минуте они ведут всего в
один мяч. Торгованов берет тайм-аут – он помогает увеличить разницу до «+2» и
выиграть – 25:23.
После матча Дмитрий Торгованов в хорошем настроении. С
журналистами он общается с улыбкой, но на вопросы отвечает кратко:
– Эта победа не равносильна поражению. Мы выиграли, у нас
есть еще второй матч. Расслабить «Неву» трудно, потому что мы играем каждые три
дня, – заверяет главный тренер петербуржцев. – Соперник играл очень активно в
защите, а это неудобно для любого нападения. С похожей командой в Европе мне
играть не доводилось, «Маккаби» демонстрирует балканский гандбол.
«Нева» передает эстафету «Зениту», который в четверг сыграет
ответный матч с израильтянами в Лиге Европы. Гандболисты во второй раз
встретятся в воскресенье, где решится, кому играть в групповом этапе Кубка ЕГФ.