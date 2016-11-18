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Твоя очередь, «Зенит». Одни петербуржцы уже обыграли «Маккаби» в еврокубке дома

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Твоя очередь, «Зенит». Одни петербуржцы уже обыграли «Маккаби» в еврокубке дома
Источник: ГК «Университет-Нева»

Клуб главного тренера сборной России Дмитрия Торгованова «Университет-Нева» с трудом нашел в Петербурге площадку, но выиграл на ней первый матч еврокубка у израильтян.

#ПобедиChallenge

В последних двух сезонах «Зенит» и «Университет-Нева» невольно между собой организовали флеш-моб – сейчас вещь очень популярная. Команды играют в разных турнирах, но встречаются с одинаковыми клубами. В Лиге чемпионов-2015/16 сине-бело-голубые после мощного выступления в группе в плей-офф попали на «Бенфику». Команда Андре Виллаш-Боаша уступила дважды (0:1, 1:2) и не смогла выйти в четвертьфинал. 

Через пару недель с португальцами встретилась уже «Нева». Подопечные Дмитрия Торгованова участвовали в третьем по значимости еврокубке – Кубке Вызова – и дошли до четвертьфинала, но отомстить за футболистов не получилось. Первая игра завершилась в пользу «Бенфики» –24:20, в ответной встрече победили россияне – 27:25, но дальше не прошли, нужно было побеждать с разницей в пять мячей.

В сезоне-2016/17 у петербургских клубов снова общий противник – «Маккаби» из Тель-Авива. Только у гандбольной команды в названии есть еще слово Castro – это израильская фирма одежды. «Зенит» уже первый матч с «Маккаби» в Лиге Европы провел: вы все помните и никогда не забудете те 4:3 на выезде. Теперь пришел черед «Невы» – петербуржцам до группового этапа Кубка ЕГФ остался один шаг.

«Студенты» в студгородке

Еврокубковые матчи «Университет-Нева» чаще играет на «СИБУР АРЕНЕ», но там в четверг стартовал молодежный чемпионат мира по боксу, на открытие которого приезжал новоиспеченный министр спорта России Павел Колобков, поэтому пришлось уступить площадку.

Тренируются и встречаются с командами чемпионата России петербуржцы в зале Кировской СДЮШОР, но для игры израильтянами спешно сертифицировали зал Межвузовского учебно-спортивного центра, находящийся на территории студенческого городка. Это еще повезло, ведь в клубе всерьез рассматривали вариант оба раза сыграть в гостях. Переносить домашний матч в Подмосковье точно не собирались.

«Студенты» играют в студенческом городке – аура подобрана соответствующая, что может быть лучше? Помимо этого, в центре находятся тренажерные и танцевальные залы, бассейн, залы для настольного тенниса – в целом условия отличные. А игровую площадку гандбольный матч делает еще более универсальной:  до этого тут играли в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

С первых минут у «Невы» выходят правый крайний Кирилл Воронин и правый полусредний Дмитрий Киселев – недавно они ездили в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы-2018 против Словакии (31:31) и Черногории (24:24). Также с ними был левый полусредний Дмитрий Богданов, но он начинает на скамейке и играет только с середины первого тайма, когда петербуржцы ведут 10:7.

У Киселева за два матча в активе несколько секунд, Воронина и Богданова не было даже в заявке – зато прониклись духом национальной команды. Под конец первой половины преимущество «Невы» вырастает до «+6», но концовку она отдает: удаляется на две минуты Воронин, и «Маккаби» отыгрывает три мяча – 16:13.

Вторая 30-минутка начинается с неправильного времени на табло, на нем откуда-то появляются четыре минуты, хотя команды сыграли всего семнадцать секунд – на исправление ошибки потребовалось чуть больше.

Ошибаться стали и хозяева, к 14-й минуте они ведут всего в один мяч. Торгованов берет тайм-аут – он помогает увеличить разницу до «+2» и выиграть – 25:23.

После матча Дмитрий Торгованов в хорошем настроении. С журналистами он общается с улыбкой, но на вопросы отвечает кратко:

– Эта победа не равносильна поражению. Мы выиграли, у нас есть еще второй матч. Расслабить «Неву» трудно, потому что мы играем каждые три дня, – заверяет главный тренер петербуржцев. – Соперник играл очень активно в защите, а это неудобно для любого нападения. С похожей командой в Европе мне играть не доводилось, «Маккаби» демонстрирует балканский гандбол.

«Нева» передает эстафету «Зениту», который в четверг сыграет ответный матч с израильтянами в Лиге Европы. Гандболисты во второй раз встретятся в воскресенье, где решится, кому играть в групповом этапе Кубка ЕГФ.   

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