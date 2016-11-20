Растим мышечную массу: урок пятый – теория

Осень – время тренировок на взрывной рост мышечной массы. Sovsport.ru запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.



В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет следить за каждым вашим шагом на пути к невероятной, фантастической мускулатуре. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых знойных красоток и одели их в самые обтягивающие костюмы.



Мы обещаем: к Новому Году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 5. БАЗОВАЯ ТЕОРИЯ ТРЕНИРОВОК НА МАССУ

Тренируйся сам – тренируйся грамотно.

Как организовать базовый тренинг на рост массы самому. Почему важна постановка цели. Как строить прогрессию нагрузок, чтобы не травмировать мышцы. Что такое база, и можно ли без нее?

В нашем новом видео все о грамотном планировании тренировок. Изучите это хорошо, и вы будете расти, опережая всех в своем спортзале.

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

