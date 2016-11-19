«Каждый капитан выберет себе по женщине…» Пять советов по Матчу звезд КХЛ

Лига объявила о новом формате Матча звезд КХЛ. Обозреватель «Советского спорта» называет пять фишек, которые украсили бы этот праздник.

На этот раз КХЛ подошла к Матчу звезд с размахом. Решили гулять в Уфе целую неделю, с 15 по 22 января 2017 года. Причем в едином стиле объединить сразу три лиги: КХЛ, ЖХЛ и МХЛ – мужчин, женщин и подростков.

15 января пройдет матч за Кубок Вызова в Молодежной хоккейной лиге. 19-го состоится первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги. На 21-е назначено Мастер-шоу звезд КХЛ, в которых будут разные конкурсы – как традиционные (эффектный буллит, сила броска, бег на скорость), так и новые, их пока держат в секрете.

А вот 22 января пройдет сам Матч звезд КХЛ, сделанный в виде турнира четырех команд – сборных дивизионов. В каждом составе будет по 11 хоккеистов – один вратарь, девять полевых игроков и один из четырех лучших участников шоу МХЛ. Даешь, молодежь.

Это стандартная игра, только каждый период станет мини-матчем – два полуфинала и финал. Команды зарубятся в формате «4 на 4», а в случае овертайма будет «3 на 3». Как обычно, участников звездного поединка определят болельщики путем голосования, журналисты, а также сама лига.

Не секрет, что такой же формат Матча звезд был в прошлом году в НХЛ. И это тот случай, когда нужно без стеснения перенимать лучший опыт Северной Америки. Потому что старый формат звездного матча себя изжил, а новинка сразу полюбилась болельщикам всего мира.

Подскажу еще пять фишек, которые стоило бы применить во время хоккейного праздника в Уфе.

1. Фэнтази-драфт

Составить сборные каждого дивизиона – неплохая идея. Но как будет выглядеть команда дивизиона Боброва? Составить ее из одних игроков СКА? Но ведь стоит пригласить на звездное шоу хотя бы по одному представителю от каждого клуба КХЛ. Взять из Питера тех же Шипачева, Дадонова, Ковальчука, но обойтись без Дацюка с Гусевым? Несправедливо.

И представляете реакцию болельщиков на такую команду? Ее же в Уфе будут освистывать. Многие болеют против СКА. А что за праздник такой, если зазвучит свист? Поэтому оптимальный формат – выбрать четырех капитанов: допустим, Ковальчука, Дацюка, Мозякина, Умарка. И пусть каждый из них собирает себе команду, как бывает на виртуальном драфте НХЛ. Это всегда выглядит живо и здорово. Кого возьмет Ковальчук? А кого – Мозякин? Интрига!

2. Сразу играть «3 на 3»

Сборная России выступала в формате «3 на 3» на Кубке мира, и это было очень неплохо. Даже хорошо! Быстро, легко, динамично. Мы почему боимся его вводить в КХЛ? Потому что цена очка в овертайме высока. Но на Матче звезд можно и рискнуть.

Поэтому предлагаю сыграть первые 10 минут периода в формате «4 на 4», а вторые 10 – перейти на «3 на 3». Тогда и вероятность дополнительного времени резко снизится, то есть не надо будет вылезать за телевизионную сетку.

3. Ищите женщину!

Шерше ля фам. Почему это юниорам можно играть с большими дядями в Матче звезд, а женщин вы решили оставить за бортом? Ведь 19-го соберутся сразу 34, как пишут, «наиболее яркие хоккеистки ЖХЛ». Назовите четырех лучших. И пусть каждый из капитанов звездных сборных выберет себе по женщине.

И поверьте, будет очень интересно смотреть на то, как девушка играет рядом с Ковальчуком или Дацюком. При этом по одному молодому тоже оставьте.

4. Поддержать флэш-моб

Наверняка во время голосования болельщиков какая-нибудь фанатская торсида захочет продвинуть своего не самого звездного игрока. Так вот, КХЛ должна эту идею всячески поддерживать.

Нам нужны свои Рори Фитцпатрики и Джоны Скотты! Это ведь такая душещипательная тема, когда никому не известный тафгай попадает на праздник жизни, ему примеряют хрустальную туфельку на волосатую ногу 47-го размера, а потом он танцует на балу до упаду.

Джон Скотт – вот самое яркое воспоминание от прошлогоднего Матча звезд НХЛ. Нам в КХЛ нужна такая же трогательная история.

5. Призовой фонд

Помню, Яромиру Ягру за победу в первом Матче звезд, который проходил на открытом катке на Красной площади, вручили большой торт. Причем Ягр от сладкого отказался: «Я стану толстым». И отдал его одноклубникам.

Так вот, время тортиков прошло. Это смотрится дешево. На кон звездного финала нужно поставить круглую сумму или машину. Назвать это «Битва за миллион» или «Битва за авто». И я как понимаю, победители передадут трофей на благотворительность. Вот это будет красиво.