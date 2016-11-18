Новая волна киберспорта. Турнир по Paladins с призовым фондом 10 000 долларов

Game Show объявляет о проведении турнира Evie’s Winter Classic по игре Paladins с призовым фондом 10 000 долларов. Отборочные туры стартуют 19 ноября, а основные соревнования пройдут 17-18 декабря.





Четыре отборочных турнира Evie’s Winter Classic будут проводиться в формате Single Elimination по выходным, начиная с 19-го ноября. Все матчи до четвертьфинала пройдут по системе bo1, а начиная с четвертьфинала – bo3.



По итогам каждого квалификационного турнира за попадание в топ-16 командам будут начисляться очки, а за первое и второе место еще и денежные призы в размере $150 и $100 соответственно. Восемь лучших коллективов по результатам всех отборочных пройдут в основную сетку соревнований.



Основной этап будет разыгран в формате Double Elimination 17-го и 18-го декабря. Победитель турнира получит $5000, приз за второе место составит $3000, за третье – $1000.



Принять участие в турнире может любая команда, состоящая из пяти человек. Игры будут проходить на европейском сервере, однако участники коллективам могут быть из других регионов.

Зарегистрироваться на турнир можно по ссылкам:

Квалификация #1 19.11.2016 | 16:00 МСК

Квалификация #2 26.11.2016 | 16:00 МСК

Квалификация #3 03.12.2016 | 16:00 МСК

Квалификация #4 10.12.2016 | 16:00 МСК

Paladins – увлекательный многопользовательский шутер от создателей SMITE с элементами стратегии и глубокой настройкой персонажей. Благодаря уникальной системе карточек, игроки имеют возможность кастомизировать способности персонажей. Игра доступна в Steam совершенно бесплатно и имеет 87% положительных отзывов от игрового сообщества!

