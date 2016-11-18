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Словно челюсть вылетела. Как Иван Штырков победил Антонио Силву (ТТД бойцов)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Словно челюсть вылетела. Как Иван Штырков победил Антонио Силву (ТТД бойцов)
Источник: ВКонтакте

В пятницу в Екатеринбург пожаловал известный бразильский боец смешанного стиля Антонио Силва, известный по выступлениям в UFC. Самый настоящий Бигфут, который бил в 2011 году легендарного Федора Емельяненко.

Силва прилетел в российский город не просто так, а для того, чтобы провести бой против перспективного местного тяжеловеса Ивана Штыркова и заработать на этой схватке полмиллиона долларов.

Бой получился довольно зрелищным, но больше походил на уличную драку, чем на схватку профессионалов. По итогам трех раундов судьи Союза ММА России единогласно присудили победу россиянину. Это решение зал встретил гулом, видимо, местные жители посчитали, что у бразильца украли победу.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко решил разобраться, закономерно ли Иван добыл победу, или российские судьи оплошали? Представляем вам тактико-технические действия бойцов.

Первый раунд

В первом раунде Штырков владел небольшим преимуществом, он действовал быстрее более тяжелого Силвы, но как будто боялся атаковать. Иван нанес девять точных ударов против шести от Силвы.

ТТД

Штырков — 9 значимых ударов
Силва — 6 значимых ударов
Счет «Советского спорта»: 10-9 в пользу Ивана.

Второй раунд

Во втором раунде осмелевший россиянин начал действовать более активно. Это привело к тому, что бразилец оказался в партере в невыгодном положении, где пропустил огромное количество ударов. Ивану удалось нанести 93 точных выстрела, добавив к этому два совершенных броска. У бразильца открылось сильное кровотечение и в одном из моментов он вылетел за канаты ринга после одного из пропущенных ударов. Антонио за весь второй раунд нанес лишь два точных удара.

ТТД

Штырков — 93 значимых удара + 2 тейкдауна
Силва — 2 значимых удара
Счет «Советского спорта: 10-8 в пользу Ивана

Третий раунд

В третьем раунде бразилец наконец-то проснулся и ринулся в бой. Что мешало ему начать так действовать с первого раунда, остается загадкой. Он полностью отбил ногу Штыркову лоукиками и нанес сокрушительный удар ногой в голову. Помимо этого он стал лучше работать руками. В одном моменте после точного попадания Силвы у Ивана вылетела капа так, что показалось, будто челюсть бойца улетела в зрительный зал. Иван потерял контроль за ситуацией, пропустил множество ударов. Его болтало из стороны в сторону и одно единственное точное попадание Силвы могло «вырубить» россиянина. Но, к счастью для Штыркова, ему удалось дотерпеть до финального гонга.

ТТД

Штырков — 7 значимых ударов
Силва — 42 значимых удара
Счет «Советского спорта: 8-10 в пользу Антонио

ИТОГИ

ТТД

Штырков — 109 значимых ударов + 2 тейкдауна
Силва — 50 значимых ударов
Счет «Советского спорта: 28:27 в пользу Ивана

Итог поединка — единогласное решение судей — полностью закономерен. Штыркову удалось взять два раунда из трех. И только в третьей пятиминутке он полностью проиграл своему сопернику. Гул зрителей, скорее всего, являлся иллюзией из-за превосходства Антонио в конце боя.

Каковы перспективы Штыркова в будущем?

Иван показал и доказал, что обладает сильным ударом. Однако, у бойца полностью отсутствует защита. Медленный во всех отношениях Силва неоднократно попадал точно в цель. Моментами Штырков лез в «рубку» с более габаритным спортсменом, что говорит о его слабой тактической выучке. С лучшими тяжеловесами мира Ивану пока рано тягаться, в UFC парни серьезные и они совершенно точно не будут действовать в бою так вальяжно, как Силва. Но бой с таким именитым соперником для россиянина пойдет на пользу. Во-первых, о нем сейчас услышат на западе, а во-вторых, чтобы становиться сильнее, соперники должны быть конкурентным, а не падать после первого же удара. Силва сегодня был именно таким - равным по уровню. Прошлых соперником Штырков побеждал досрочно. Теперь на его счету восемь побед в восьми боях.

ВИДЕОЗАПИСЬ БОЯ. СМОТРЕТЬ С 3:34:17

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