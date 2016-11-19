Супервыходные в Европе. Что смотреть в уик-энд

«Советский спорт» рассказывает о матчах выходных в Европе, которые нельзя пропустить.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС МОУРИНЬЮ

У Жозе Моуринью дела в «МЮ» идут не лучшим образом – в 11 турах премьер-лиги его команда одержала всего пять побед. Причем в матчах против равных себе по статусу соперников «красные дьяволы» не выигрывали. Они уступили «Манчестер Сити» (1:2) и «Челси» (0:4) и сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0).

Пятую победу «МЮ» одержал в прошлом туре, обыграв со счетом 3:1 «Суонси». В этой игре португалец пошел на радикальные меры – отказался от своей любимой схемы 4-2-3-1. Вместо нее он использовал расстановку 4-3-2-1. На позициях инсайдов вышли Руни и Мата. Их нахождение ближе к центру открывало простор для фланговых защитников Янга и Дармиана. Главным же было то, что Погба играл на излюбленной позиции левого центрального полузащитника, как это было в «Ювентусе». Чтобы использовать его таким образом, Моуринью насытил центр поля – позицию опорника занял Каррик, справа в центре расположился Феллаини. Это дало результат: Погба забил первый гол в матче. Ибрагимович сделал дубль. Оба раза ассистировал ему Руни.

Главный вопрос накануне игры с «Арсеналом» – что это было: разовая акция или Моуринью окончательно отказался от расстановки 4-2-3-1? Пока с уверенностью можно сказать одно: заинтриговать всех у него получилось.

Если «МЮ» хочет бороться за титул, то должен выигрывать: после 11 туров он отстает от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков, а от идущего четвертым «Арсенала» – на шесть.

ПЕРВЫЙ ГОЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

Перед началом сезона «Боруссия» считалась главным конкурентом «Баварии» в борьбе за чемпионский титул. Но старт сезона у команды Томаса Тухеля не задался. К очной встрече с фаворитом она подошла с отставание в шесть очков. Солидный показатель, учитывая, что позади только десять туров. Поэтому, чтобы заявить о серьезных притязаниях на титул, «Боруссии» желательно обыграть «Баварию».

Пропустить первой – то, что ни в коем случае не должна допустить «Боруссия». Во многом от этого зависит, сможет ли она нанести «Баварии» поражение, которое станет для мюнхенцев первым в бундеслиге.

1. Удручающая статистика команды Тухеля

В нынешнем сезоне в бундеслиге такое с «Боруссией» случилось уже четыре раза, и все встречи закончились для команды Тухеля неудачно – два поражения (0:1 от «Дармштадта» и 0:2 от «Байера») и две ничьи (1:1 с «Гертой» и 3:3 с «Ингольштадтом») .

2. Класс Левандовски и компании

С «Баварией» рассчитывать на победу, если она забьет первой, будет особенно трудно, ведь мюнхенцы очень опасны на контратаках – четыре таких гола, лучший показатель в лиге. Когда имеешь игроков уровня Левандовски, Рибери, Роббена и Мюллера, способных обыграть один в один кого угодно, данное положение вещей неудивительно.

3. Надежность Нойера и товарищей

Усугубляется все тем, что оборона команды Карло Анчелотти является самой надежной в лиге – всего шесть пропущенных мячей. Если «Бавария» откроет счет и решит обороняться большими силами, забить ей будет очень сложно.

Вероятно, чтобы сыграть надежно, Тухель использует расстановку с тремя центральными защитниками. Во-первых, он часто к ней прибегает в этом году. Во-вторых, сильными сторонами «Баварии» являются фланги. Играя по схеме 4-3-3, команда Анчелотти часто задействует крайних защитников. Благодаря их походам вперед расстановка мюнхенской команды преобразуется в 2-3-5. Во всех турнирах этого сезона крайние защитники приняли участие уже в 13 голевых атаках! Для сравнения: за весь прошлый сезон они поучаствовали в 14 результативных комбинациях! В чемпионате Германии особенно опасен игрок левого фланга Алаба. На его счету три передачи.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕРБИ НА «ВИСЕНТЕ КАЛЬДЕРОН»

С 2013 года мадридский «Реал» не может победить «Атлетико» на стадионе «Висенте Кальдерон». В апреле того года «сливочные» выиграли со счетом 2:1, а победный гол забил Ди Мария, которого уже нет в команде. Если «Реалу» не удастся победить на «Висенте Кальдерон» в субботу, то в чемпионате другого шанса не будет – следующий сезон «Атлетико» начнет на новой арене «Эстадио Олимпико де Мадрид».

Но даже если «Реал» не выиграет, ничего страшного не случится – после 11 матчей он возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» на два очка, а «Ателетико» и вовсе на шесть. Поэтому победа нужнее «матрасникам».

Важность момента хозяева понимают. «Это будет последнее дерби на этом стадионе, поэтому мы думаем только о победе. Есть чувство, что мы ее одержим», – сказал защитник «Атлетико» Хуанфран.

ДЕБЮТ ПИОЛИ

Матч Милан - Интер Место и дата 20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

В последние сезоны матч «Милана» и «Интера» был интересен в первую очередь статусом дерби – за высокие места команды не боролись. Теперь все иначе – красно-черные к матчу с принципиальным соперником подходят на третьем месте, отставая на пять очков от «Ювентуса» и на одно от «Ромы».

Но «Интер» сейчас представляется соперником как никогда опасным. Матч с «Миланом» станет дебютным на посту главного тренера команды для Стефана Пиоли. Известен он по работе в «Лацио». Эту команду в сезоне-2014/15 Пиоли привел к третьему месту в серии А.

1. Встряска

Как известно, когда в команду приходит новый тренер, все игроки хотят ярко себя показать, чтобы рассчитывать на его доверие. В «Интере» хватает футболистов, для которых пока сезон складывается не лучшим образом. Нападающие Эдер и Йоветич на двоих забили один мяч в 12 турах серии А. Хорватский полузащитник Брозович, игравший в основе в прошлом сезоне у Роберто Манчини, нынче играет от случая к случаю и отметился лишь одной голевой передачей. Даже если Пиоли выпустит их на замену, они выпрыгнут из штанов, чтобы проявить себя.

2. Тактические сюрпризы

Другая опасность для «Милана» – Пиоли умеет подстраиваться тактически под каждого соперника. Когда он тренировал «Лацио», то любил менять расстановки. Порой даже использовал не самую популярную в современном футболе схему 3-4-3. Она позволяла римлянам не только задействовать большую группу игроков при наступлении, но и прессинговать соперника на чужой половине поля. На какие эксперименты он пойдет в «Интере, неизвестно.