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«Вернблум на месте Еременко – это загадка для соперников». Обзор Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вернблум на месте Еременко – это загадка для соперников». Обзор Ловчева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итоги пятничных матчей РФПЛ.

О матче «Арсенал» – ЦСКА (0:1)

– История с дисквалификацией Еременко не на пользу армейцам, конечно. Но эта ситуация не дала им быть спокойными. Может, в этом ее единственный плюс. Гол со штрафного Миланову удался хороший, но нападения армейцам по-прежнему не хватает. В начале сезона у ЦСКА много таких побед было, как эта в Туле. И это – удел сегодняшнего ЦСКА. Команда не провалится – все равно выигрывать будет, например, в таком стиле. Сыгранность у команды все-таки есть. Но проблемы большие во всех линиях, кроме вратарской.

В игре с «Арсеналом» Вернблум вышел на позиции под нападающими. По сути, на месте Еременко. Это некая загадка для соперников. Да, этим шагом армейцы удивили. Высокий Траоре головой плохо играет, а Вернблум и верх выигрывает. Может, и поэтому шведа вперед передвинули.

С Траоре, думаю, Слуцкий давно бы распрощался. Но каждый раз тренер надеется, что всколыхнется игрок. Все-таки он не ездил в сборную, был у Слуцкого на виду во время паузы. Но нет… Поэтому выходит Чалов. Он не выделялся чем-то в этом матче, но ЦСКА нужна свежая кровь, в том числе на будущее. Кому играть-то в следующем году? За последнее время кроме Головина своих ребят ведь не появилось в главной команде. Может, Чалов и состоится как игрок. Вот Голвина подпускали постепенно, доверяли. И он стал играть.

Матч

Арсенал - ЦСКА - 0:1 (0:1)

Голы

Миланов 20 (0:1).

Состав

Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)

Предупреждения:

Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Вместо Еременко – Вернблум. Как ЦСКА обыграл «Арсенал»

О матче «Рубин» – «Ростов» (0:0)

– Еще пред игрой был уверен именно в таком исходе, прогнозировал ничью без голов в обоих таймах. 18 тысяч, говорят, на игре собралось. Это потому, что Бердыев привез «Ростов» в Казань. Но у него уставшая команда, к тому же для многих игроков, которые раньше играли в Казани, уже не такая принципиальная это игра. Тем более многие «на травмах», кто-то – на уколах. Вот Гацкан показывает, что проблемы, Калачев играет, очевидно, из-за повреждения хуже, чем может. Но «Ростов» в любом состоянии, в любой момент и с любым соперником может сыграть вот такую ничью. .

Перед игрой следователи пытались опросить Азмуна. Считаю, неправильно это все. Если такая необходимость – оставляйте после матча, но в день игры… Некрасиво это все.

«Ростов» сыграннее и мобильнее «Рубина». С «Амкаром» перед игрой с «Атлетико» в Лиге чемпионов они выставляли почти второй состав. И выглядели свежо в Мадриде. Теперь впереди «Бавария». Да, команда уставшая, но на такого соперника эмоции в любом случае будут.

Что касается «Рубина», у казанцев плохой выход из обороны в атаку. Я давно об этом говорю. Быстрых атак почти нет, надежда впереди на Жонатаса, на подачи с флангов… Предсказуема команда. У «Ростова» даже в этой игре два-три проникающих паса прошли – и возникла опасность. «Рубин» вообще, мне кажется, успокоился, что не проигрывает. Но не на такую игру и результат надеялись руководители клуба, покупая столько иностранцев.

Матч

Рубин - Ростов - 0:0

Состав

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)

Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)

Предупреждения:

Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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