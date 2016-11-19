Кого гнать из КХЛ? 13 кандидатов на вылет из нашего чемпионата

Обозреватель «Советского спорта» предлагает обсудить решение сократить нашу лигу, «присев» на экватор нашего чемпионата.

Ну вот половина чемпионата уже и позади. Большинство команд пересекло отметку в 30 матчей.

Время подводить предварительные итоги. Главная фишка нынешнего сезона – лидерство СКА. И отчасти следствием этого стали разговоры о сокращении КХЛ.

Разговоры, как никогда громкие, отчетливые и вполне конкретные. А ведь еще совсем недавно лига говорила только о расширении. Но времена меняются. А выживают в них, как известно, сильнейшие.

Я уже от двух очень уважаемых мной людей на этой неделе услышал: «Оптимальное количество команд в чемпионате – 16».

Сперва от нашего эксперта, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова. Затем, от экс-главного тренера сборной России, нынешнего наставника «Автомобилиста» Владимира Крикунова.

Ну а раз уж и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался как бы невзначай о возможной оптимизации числа членов лиги в это же самое время – жди перемен.

Предлагается оставить в КХЛ 16 команд. А сейчас их 29. Значит, 13 клубов – лишние.

И ведь вроде определить их легко. По спортивному принципу – очень легко. Взял, да и провел черту под 16 клубом в турнирной таблице. Не дотягиваешь до уровня? На выход!

Вот и давайте посмотрим, кто оказался сейчас за чертой «очковой бедности».

И готовы ли мы отказаться от этих клубов? Не на словах – на деле. Сможем ли реально рубануть по живому, взяв ответственность на себя?

Но сначала о сюрпризах. В число первых 16 команд на сегодняшний день пробились «Куньлунь», ХК «Сочи» и «Витязь». Два новодела и один подмосковный клуб с небольшой зрительской аудиторией. Но вот они - по спорту - как раз тянут. А более именитые – нет.

Итак, начнем.

17 место. «Барыс». Исключить казахстанцев из КХЛ, скорее всего, не удастся. Тут дело не только в спорте, но и в отношениях между двумя государствами. И осложнения в этой сфере никому не нужны.

18 место. «Сибирь». Представить лигу без новосибирского хоккея лично мне, честно говоря, сложно. Понятно, что команда Андрея Скабелки еще может вернуться в зону плей-офф. Но кого она оттуда вытеснит?

19 место. «Северсталь». А вот с череповчанами можно и проститься. Не смотря на славную историю побед «Северстали», которых она добивалась с Сергеем Михалевым, сейчас клуб в явном упадке. И вытягивать его наверх, похоже, никто всерьез не собирается. А вот лидеры Череповца могли бы усилить другие команды.

20 место. «Спартак». Не смотря на то, что красно-белые – один из старейших клубов в России, я считаю, что все должно быть по-честному. Вылетел, пропустил сезон – вернись в элиту по спортивному принципу, как в 2001-м. Другое дело, что такая возможность должна быть клубам предоставлена.

21 место. «Югра». Ханты-мансийцы вышли в КХЛ, как победитель ВХЛ. И это заслуживает уважения. Но если сейчас клуб не выдерживает конкуренции, придется вновь спуститься во второй дивизион.

22 место. «Слован». Вообще я считаю, что сильный чехословацкий (именно так) клуб с хорошей репутацией и традициями помехой бы в нашем чемпионате не был. Но именно – сильный. Тянуть слабаков желания нет. На выход.

23 место. «Лада». Первый немосковский чемпион России… Уже за одно это тольяттинцев в лиге хочется оставить. Но КХЛ несколько лет провела без «Лады». И… ничего. Поэтому «Лада» либо сама должна стать достойна своих славных традиций, либо соревноваться в ВХЛ.

24 место. «Нефтехимик». Клуб с завидной репутацией бойца. Вопрос – нужен ли второй клуб КХЛ в Татарстане рядом с могучим «Ак Барсом»? Ответить на это утвердительно может только сам «Нефтехимик». Крепкие бойцы в элитной лиге нужны. Мальчики для битья в третьем десятке – нет.

25 место. «Автомобилист». Могу только повторить то, что говорил выше о нижнекамском клубе. Хоккей Екатеринбургу нужен. Но не настолько, чтобы его за уши тянуть в КХЛ.

26 место. «Медвешчак». Сразу до свиданья. Непонятный состав, проблемы с финансами. Зачем нам чужая головная боль?

27 место. «Амур». Вот тут безжалостно наступлю на горло собственным принципам и проголосую за то, чтобы оба дальневосточных клуба оставались в элите при любых обстоятельствах. Был однажды в Хабаровске и кожей ощутил, как важна для его жителей связь с «большой землей». Как им важно ощущать себя частью России.

Да и вариант с ВХЛ тут не прокатит. Ее клубы столь дальние перелеты просто не потянут.

28 место. Динамо (Рига). Мне нужна эта команда в КХЛ. И плевать, что она – иностранная. За одно то, что она дала нашему хоккею таких спецов, как Виктор Тихонов и Владимир Юрзинов к рижанам в России всегда будут относиться с глубоким уважением.

Но клуб должен разобраться со своими финансами. И на это время можно спуститься и в ВХЛ.

29 место. Металлург (Новокузнецк). Еще одна классная в прошлом команда. И настоящая кузница кадров для сборной России. Но сколько можно мучиться, мужики, затыкая дыры в бюджете, распродавая состав и влачась на последнем месте?

Пора взглянуть правде в лицо. А за хоккей в Новокузнецке я не беспокоюсь – выживет. Сибирский характер от трудностей только крепчает.

P.S. Итак, сам я смог убрать из КХЛ только 10 команд. Да и то, скрепя сердце, с оговорками…Все вышесказанное – мои личные соображения о сокращении лиги. Призываю всех неравнодушных к нашему хоккею людей высказывать свое мнение.

Хочется перейти от туманных обещаний об оптимизации лиги – к конкретному разговору о «лишних» клубах.