Тренер Ковалева: Если Сергей попадет, бой может завершится в самом начале

Тренер Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с Андре Уордом.

– Андре Уорду уже 32 года. Если вы внимательно посмотрите на его последние поединки, тогда увидите, что он уже не двигается так свободно, как это делал раньше. Он идет на спад. Может быть, он стал слабее, но его последний бой против Александра Бранда точно не поможет подготовиться к встрече с Сергеем.

– Вы говорите, что Уорд уже не тот, а тот ли Ковалев?

– Конечно, можно сказать, что и Сергей идет на спад, но старение сказывается на нокаутерах намного меньше, чем на техничных боксерах.

– Получается, что Ковалев просто нокаутер?

– Конечно, нет. Это не просто встреча обычного боксера и нокаутера, который будет действовать только на удобной для себя близкой дистанции.

Предлагаю вам просто пересмотреть бой с Бернардом Хопкинсом. Сергей выиграл его единогласным решением и показал, что умеет быть терпеливым и умным боксеров даже если ему противостоит один из умнейших боксеров в мире.

– Какие слабости у Уорда вы могли бы отметить?

– Уорд очень умен, но у него нет хорошего нокаутирующего удара. Если он будет искать этот удар в бою, он будет уязвим. Такая тактика ему противопоказана.

– Сергею не удалось нокаутировать Хопкинса и Айзека Чилембу в последнем поединке. Может ли этот бой закончится досрочно?

– Я уверен, что Сергей победит. Он точно знает, что нужно делать против Андре. Мы изучили Уорда и не попадаем в его ловушки. Мы знаем, что его сильные качества и не позволим их проявить.

Если Ковалев чисто попадет в цель, бой может закончиться даже в ранних раундах. Уорд упадет. Если Андре все же поднимется и продолжит бой, он будет чувствовать чудовищную боль. Когда Сергей почувствует запах крови, он постарается завершить бой досрочно.

– Какую тактику на риге будет использовать Уорд?

– Судя по его боям, он будет работать стоя, и бить по корпусу. Мы хотим этого. Пусть он чаще идет в атаку. Тогда появится много простора для контрударов. Уорд будет агрессивным и перемещаться по рингу, чтобы держать Сергея на дальних ударах. Но Ковалев может бросать «бомбы» с любой дистанции.