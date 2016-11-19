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«Никакой Макдэвид или Мэттьюз пока не затмили Овечкина». Пять гвоздей (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Никакой Макдэвид или Мэттьюз пока не затмили Овечкина». Пять гвоздей (видео)
Источник: NHL

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


«Огоньки» дали реальный бой «Чикаго» на домашней площадке. Хотя все знают, что «Калгари» потерял на полтора месяца из-за перелома пальца своего лучшего бомбардира – форварда Годро по прозвищу «Джонни Хоккей». Так что первую тройку, где Годро выступал с Шоном Монахэном, пришлось срочно перестраивать. Туда подняли Сэма Беннетта, и он не подвел…

Счет открыл форвард гостей Райан Хартман, которого отправил в прорыв Артем Анисимов. Но потом Беннетт запихал шайбу в ворота, а второй гол «Калгари» после прекрасной комбинации забил Шон Монахэн.

Но все-таки взять «Чикаго» не удалось. Мощный щелчок Сибрука достиг цели – 2:2. Свой гол мог забить Артемий Панарин, но видеоповтор показал, что шайба все-таки не вошла в ворота. Но скоростной Панарин прорвался по левому флангу, нанес плотный бросок. Вратарь Чэд Джонсон допустил отскок, и ветеран Госса был тут как тут.

Артемий Панарин в этом сезоне в полном порядке. Приятно, что начал набирать очки Артем Анисимов, чья 11-матчевая бомбардирская серия прервалась после травмы. Три игры подряд он не набирал ничего, и вот теперь Анисимов снова на коне. Хотя смущает, что в трех последних матчах из четырех он вообще не бросал по воротам.

ГЕРОЙ ДНЯ


«Коламбус» принимал дома самую атакующую команду лиги – «Рейнджерс». При счете 2:2 на 52-й минуте все решил форвард хозяев Мэтт Калверт. Ньюйоркцы имели большинство, но ошиблись в чужой зоне. Тут же «мундиры» устроили выход «2 в 1» и поразили ворота Хенрика Лундквиста. Причем Калверту перед этим попали шайбой в лицо, наложили 30 швов. Но эта боль сделала его только сильнее.

«Коламбус» сейчас так горяч, что одержал дома седьмую победу подряд. Сергей Бобровский сделал 25 сэйвов. В последних восьми матчах он проиграл лишь однажды, когда попал под «Бостон» (2:5). Надо ли говорить, что Боб очень хорош и может замахнуться на свой второй «Везина Трофи»?

УДИВЛЕНИЕ ДНЯ


Еще недавно афиша «Вашингтон» - «Детройт» обещала феерию голов и торжество атакующего хоккея. Но после осечки в плей-офф прошлого сезона «Кэпиталз» взяли не слишком удачный старт. И теперь главный тренер Барри Тротц начал решать проблемы, затягивая гайки в обороне.

В итоге «Вашингтон» выдал такой вот скучный матч, но завоевал два очка. Лишь один забитый гол за пять минут до конца встречи, причем отличилась рабочая лошадка Джей Бигл. Но победа есть победа. «Детройт» этому может только позавидовать – восемь поражений в последних 10 матчах, лавина травм и все меньше шансов на выход в плей-офф.

Александр Овечкин отметился четырьмя бросками и четырьмя силовыми приемами. Ничего не забил. Кстати, вы слышали недавнюю шутку? «Я абсолютно уверен, что Патрик Лайне повторит цифры Овечкина. Например, выиграет ноль Кубков Стэнли».

Так вот, в этом сезоне пора бы эту шутку опровергнуть.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Интересная подборка цифр. Остон Мэттьюз, забивший четыре гола в дебютном матче, теперь не может отличиться в 10 играх подряд (0+2, минус-4). Очень тяжелые времена наступили для первого номера драфта, которые могут стоить ему «Колдер Трофи».

Коннор Макдэвид лихо начал сезон, набрав 6 (2+4) очков. Но в последних 10 играх тоже не забил ничего (0+7, минус-8). То есть новые звезды НХЛ, которые должны были прийти и вытеснить Кросби с Овечкиным, пока выглядят сыровато.

Но вот что интересно – за последние пять лет Александр Овечкин никогда не имел голевую засуху, которая длилась бы больше, чем шесть матчей. Не будем вдаваться в математику, но более стабильного снайпера в новой эре НХЛ еще не было.

Это я к чему? Пусть Ови в последних шести матчах забил только один гол, вы обязательно увидите, как его скоро прорвет.

МОМЕНТ ДНЯ

Тут не нужны комментарии. Просто посмотрите, как в овертайме сыграл Сидни Кросби, который отдал голевой пас Крису Летангу. Сид – лучший хоккеист мира, даже спорить не о чем.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус»)
Сделал 25 сэйвов в матче с «Рейнджерс» (4:2)

2** - Андрей МАРКОВ («Монреаль»)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Каролиной» (2:3)

3*** - Артемий ПАНАРИН («Чикаго»)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Калгари» (3:2)

ЦИТАТА ДНЯ

«Вы слышали, что Андрей Марков по голевым передачам (435) за историю «Монреаля» догнал Ивана Курнуайе? Его свитер должны поднять под своды «Белл Центр»!»

Болельщики «Монреаля» в твиттере

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Вашингтон - Детройт - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Бигл (Орлов), 54:49 (1:0).

Место и дата

19 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 4, 19.00)
Кузнецов (0+0; 0, 0, 2, 19.20)
Орлов (0+1; +1, 0, 2, 17.08)

Д: Марченко (0+0; 0, 0, 0, 18.57)

Матч

Каролина - Монреаль - 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Голы:

Петри (Марков, Юдон), 34:19 (0:1). Скиннер (Хэйнси, Ахо), 43:12 (1:1). Теравайнен (Хэйнси, Фолк), 47:43 (2:1). Раск (Линдхольм), 49:02 (3:1). Шоу (Марков, Петри), 55:29 (3:2).

Место и дата

19 ноября 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

М: Марков (0+2; +2, 0, 2, 23.33)
Емелин (0+0; -1, 0, 1, 19.27)

Матч

Айлендерс - Питтсбург - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Кросби (Куниц, Летанг), 15:19 (0:1 - бол.). Нелсон (Таварес, Строум), 21:51 (1:1 - бол.). Бьювилье 22:34 (2:1). Дэйли (Куниц, Кессел), 33:55 (2:2). Летанг (Кросби), 61:24 (2:3).

Место и дата

19 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

А: Кулемин (0+0; 1, 0, 1, 12.59)

П: Малкин (0+0; +2, 2, 4, 17.12)

Матч

Калгари - Чикаго - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

Хартман (Анисимов), 7:42 (0:1). Беннетт (Брауэр, Монахан), 23:33 (1:1). Монахан (Брауэр, Беннетт), 27:03 (2:1). Сибрук (Кит, Кейн), 34:34 (2:2 - бол.). Хосса (Панарин, Кемпны), 57:37 (2:3).

Место и дата

19 ноября 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Ч: Панарин (0+1; +2, 0, 2, 16.06)
Анисимов (0+1; +1, 0, 2, 17.35)

Матч

Коламбус - Рейнджерс - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы:

Карлссон 16:34 (1:0). Ганье 25:38 (2:0). Грабнер 31:04 (2:1). Зибанежад (Холден, Скджей), 48:32 (2:2). Калверт (Карлссон, Мюррей), 51:35 (3:2 - мен.). Дженнер (Эткинсон), 59:59 (4:2 - п.в.).

Место и дата

19 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

К: в Бобровский (27-25; 92,6%, 60.00)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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