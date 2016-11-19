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«Это момент для видеосистемы!» Еще один повод поскорее внедрить повторы повсюду

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Тим Хогланд пытается доказать арбитру, что мяч был в воротах "Айнтрахта"
Тим Хогланд пытается доказать арбитру, что мяч был в воротах "Айнтрахта"Источник: ФК «Бохум»

После незасчитанного гола в матче «Бохум» - «Айнтрахт» (Брауншвейг) в Германии должны жалеть, что видеоповторы протестируют лишь в 2017 году.

В середине первого тайма после грубого подката Максимилиана Зауэра в ворота «Айнтрахта» назначают штрафной удар. Счет 0:0. Подача с левого фланга, дальше передача вдоль ворот, и защитник Тим Хогланд бьет без помех. Мяч из ворот вытаскивает вратарь Ясмин Фейзич. Хогланд бежит в сторону помощника арбитра, намекая, что гол был, но тот ничего не заметил. Главный судья тоже продолжил игру. Остается только дождаться стоп-кадра.

Скриншот с трансляции на канале «Матч! Футбол 3»
Скриншот с трансляции на канале «Матч! Футбол 3»

И жалко, что в Бохуме одна из телевизионных камер не стоит на боковой линии, чтобы можно было точно утверждать, был гол или нет. Единственный повтор дают с боковой камеры на трибуне, и на первый взгляд кажется, что это очевидный гол. Но кадр показан сбоку, так что возможен оптический обман. Может, поэтому помощник судьи не стал указывать главному, что мяч был за линией ворот. Он стоит не ровно на боковой линии, а чуть сбоку, и видно, что сам пытается выглянуть через толпу игроков, был гол или нет.

Автор текстовой трансляции в твиттере «Бохума» тоже засомневался, но верно подметил, что тут бы помогла система определения гола, которая второй сезон успешно применяется в английской премьер-лиге.

- Что это было?! Хогланд бьет головой, Фейзич, находясь в воротах, выбивает мяч практически над линией.

- Несомненно, это было что-то для системы определения гола. Не представляем, был ли мяч в воротах.

Тим Хогланд после матча говорил, что видел мяч за линией ворот.

- На мой взгляд, после удара мяч был в воротах. У линейного судьи должна была быть хорошая позиция. К сожалению, он принял решение не в нашу сторону, - приводит слова защитника официальный сайт «Бохума».

Партнерам Хогланда, среди которых и несостоявшийся игрок сборной России Александр Меркель, только остается грустить, что видеоповторы в немецком футболе планируют ввести лишь в следующем году. В прошедшем матче такой возможностью они бы с радостью воспользовались. В итоге команды сыграли вничью – 1:1.

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