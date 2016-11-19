Викторина: из какой страны эта футболистка?
Знаешь ли ты страну, за которую выступает эта красавица-футболистка? Поучаствуй в викторине «Советского спорта».
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|Футбол
|Оренбург1 : 1Локомотив
|Футбол
|Динамо0 : 0Зенит-2
|Футбол
|Боруссия- : -Бавария
|Футбол
|Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
|Футбол
|Анжи0 : 0Уфа
|Футбол
|Атлетико- : -Реал
Знаешь ли ты страну, за которую выступает эта красавица-футболистка? Поучаствуй в викторине «Советского спорта».