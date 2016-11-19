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«Куньлунь», как зеркало нашего хоккея. Кривое и беспощадное

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Куньлунь», как зеркало нашего хоккея. Кривое и беспощадное
Источник: «Советский спорт»

Почему созданный наспех китайский клуб с ходу оказался твердым постояльцем в зоне плей-офф.

Вот вам, пожалуйста, китайский клуб в одну калитку вынес сегодня «Сибирь», недавнего лидера Восточной конференции.

Чистая победа. Счет по игре. Все голы «Куньлуня» - далеко не случайные, не «подарок» от соперника.

Первый – выход «1 на 1» с мхатовской паузой перед броском Алексея Поникаровского.

Затем два гола в большинстве под занавес второго периода, когда все, собственно и решилось.

И вы посмотрите, как «китайцы» разыгрывают лишнего – долбят соперника с разных флангов бросками с ходу. Хотел бы я, чтоб в сборной России так разыгрывали большинство… Два гола за одну минуту! (сибиряк Владимир Первышин схлопотал 2+2). И игра сделана.

А ведь я еще в октябре предупреждал – по потерянным очкам «Куньлунь» находится в зоне плей-офф. Он просто начал чемпионат позднее. Скептики-специалисты в ответ хохотали: «Да куда им! Это же китайцы».

Но вот количество сыгранных матчей сравнялось. И китайская команда обосновалась на шестом месте в Восточной конференции. И обыгрывает «Сибирь». Именно в соответствии с занимаемым местом в таблице – как более сильный более слабого. Уверенно обыгрывает.

При этом я обращу ваше внимание на один факт.

«Куньлунь» по-прежнему не просто очень молодая команда. Это до сих пор «сырая» команда. Состав начали набирать только в июле. Укомплектовывались по ходу чемпионата. И сейчас продолжают это делать – за счет игроков, которые другим клубам КХЛ не подходят.

У «Куньлуня» пока нет так называемого хребта.

Обратите внимание, у команды Владимира-Юрзинова уникальная статистика – ни один матчей не закончился в дополнительное время. Все – в основное!

То есть нет побед на характере.

Все победы, равно как и поражения, идут от мастерства и тактики. И потому у пекинского клуба пока нет в зачете ни одной громкой победы. Зато прямых конкурентов за место в плей-офф, у которых класс априори пониже, он убирает с дороги с китайской дотошностью.

Но как это вообще возможно?

Как вышло, что китайский новодел оказался в таблице выше, чем «Сибирь», «Лада», «Нефтехимик», «Автомобилист», «Адмирал», «Амур»…

Ведь казалось бы любой из наших клубов имел изначально куда более весомые шансы на плей-офф, чем команда Владимира Юрзинова. Которому, к слову, приходится не только шлифовать состав по ходу чемпионата не имея под собой ни фарм-клуба, ни команды в МХЛ, но еще и китайцев параллельно хоккейным наукам обучать. В том числе и предоставляя место в составе.

У «Куньлуня» был перед клубами КХЛ всего один козырь. И клуб им воспользовался.

Не было лимита на легионеров. Бери сколько хочешь. И Юрзинов взял. Подчеркну – исключительно из тех, кто не подошел другим клубам КХЛ. Или из тех, кого отчисляют сейчас.

И вот с этой командой, собранной из «ненужных» игроков, он сейчас занимает шестое место на Востоке.

О чем это говорит?

Об уровне нашего хоккея.

В число 12 лучших бомбардиров «Куньлуня» пробился всего один россиянин. Олег Яшин, он на седьмом месте – 9 (5+4) очков.

Но дело не в том, что качественных российских игроков не хватило на «Куньлунь». Их и на наши клубы давно не хватает. Мы это знаем.

Показательно, что наспех собранные легионеры из так сказать третьей сотни… Потому что первые две осели в российских клубах КХЛ и в других зарубежных клубах нашей лиги. Понятно, что те же финны, к примеру, предпочли бы выступать за «Йокерит». Или там за СКА и «Динамо». А уж потом обратили взгляд на предложение из Пекина.

Так вот эти легионеры из третьей сотни оказались лучше наших крепких середняков. И сразу вытеснили их из зоны плей-офф.

А ведь их таких за рубежом – очень много. Это ведь мы пока только черпаем из Европы. А пусти к нам канадский поток…

Это прообраз того, что будет, если в нашей лиге, если в ней отменить лимит на иностранцев.

Будет СКА – базовый клуб сборной. Тешу себя надеждой, что еще два-три клуба наберется, где у россиян останется большинство в составе и лидирующие роли в команде.

А все остальное – «Куньлунь».

Как вы там говорите – наша молодежь будет в этой конкуренции расти? Ну-ну… Я скорее поверю, что это будет китайская молодежь.

Минспорт, пожалуйста, не ошибись, когда будешь выносить очередной вердикт по лимиту на варягов в нашей лиге.

Иначе придется с детства – за «Куньлунь»!

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