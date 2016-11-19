«Куньлунь», как зеркало нашего хоккея. Кривое и беспощадное
Почему
созданный наспех китайский клуб с ходу оказался твердым постояльцем в зоне
плей-офф.
Вот вам, пожалуйста, китайский клуб в одну калитку
вынес сегодня «Сибирь», недавнего лидера Восточной конференции.
Чистая победа. Счет по игре. Все голы «Куньлуня» -
далеко не случайные, не «подарок» от соперника.
Первый – выход «1 на 1» с мхатовской паузой перед
броском Алексея Поникаровского.
Затем два гола в большинстве под занавес второго
периода, когда все, собственно и решилось.
И вы посмотрите, как «китайцы» разыгрывают лишнего –
долбят соперника с разных флангов бросками с ходу. Хотел бы я, чтоб в сборной
России так разыгрывали большинство… Два гола за одну минуту! (сибиряк Владимир
Первышин схлопотал 2+2). И игра сделана.
А ведь я еще в октябре предупреждал – по потерянным
очкам «Куньлунь» находится в зоне плей-офф. Он просто начал чемпионат позднее.
Скептики-специалисты в ответ хохотали: «Да куда им! Это же китайцы».
Но вот количество сыгранных матчей сравнялось. И
китайская команда обосновалась на шестом месте в Восточной конференции. И
обыгрывает «Сибирь». Именно в соответствии с занимаемым местом в таблице – как более
сильный более слабого. Уверенно обыгрывает.
При этом я обращу ваше внимание на один факт.
«Куньлунь» по-прежнему не просто очень молодая
команда. Это до сих пор «сырая» команда. Состав начали набирать только в июле.
Укомплектовывались по ходу чемпионата. И сейчас продолжают это делать – за счет
игроков, которые другим клубам КХЛ не подходят.
У «Куньлуня» пока нет так называемого хребта.
Обратите внимание, у команды Владимира-Юрзинова
уникальная статистика – ни один матчей не закончился в дополнительное время.
Все – в основное!
То есть нет побед на характере.
Все победы, равно как и поражения, идут от
мастерства и тактики. И потому у пекинского клуба пока нет в зачете ни одной
громкой победы. Зато прямых конкурентов за место в плей-офф, у которых класс
априори пониже, он убирает с дороги с китайской дотошностью.
Но как это вообще возможно?
Как вышло, что китайский новодел оказался в таблице
выше, чем «Сибирь», «Лада», «Нефтехимик», «Автомобилист», «Адмирал», «Амур»…
Ведь казалось бы любой из наших клубов имел
изначально куда более весомые шансы на плей-офф, чем команда Владимира
Юрзинова. Которому, к слову, приходится не только шлифовать состав по ходу
чемпионата не имея под собой ни фарм-клуба, ни команды в МХЛ, но еще и китайцев
параллельно хоккейным наукам обучать. В том числе и предоставляя место в
составе.
У «Куньлуня» был перед клубами КХЛ всего один
козырь. И клуб им воспользовался.
Не было лимита на легионеров. Бери сколько хочешь. И
Юрзинов взял. Подчеркну – исключительно из тех, кто не подошел другим клубам
КХЛ. Или из тех, кого отчисляют сейчас.
И вот с этой командой, собранной из «ненужных»
игроков, он сейчас занимает шестое место на Востоке.
О чем это говорит?
Об уровне нашего хоккея.
В число 12 лучших бомбардиров «Куньлуня» пробился
всего один россиянин. Олег Яшин, он на седьмом месте – 9 (5+4) очков.
Но дело не в том, что качественных российских
игроков не хватило на «Куньлунь». Их и на наши клубы давно не хватает. Мы это
знаем.
Показательно, что наспех собранные легионеры из так
сказать третьей сотни… Потому что первые две осели в российских клубах КХЛ и в
других зарубежных клубах нашей лиги. Понятно, что те же финны, к примеру,
предпочли бы выступать за «Йокерит». Или там за СКА и «Динамо». А уж потом
обратили взгляд на предложение из Пекина.
Так вот эти легионеры из третьей сотни оказались
лучше наших крепких середняков. И сразу вытеснили их из зоны плей-офф.
А ведь их таких за рубежом – очень много. Это ведь
мы пока только черпаем из Европы. А пусти к нам канадский поток…
Это прообраз того, что будет, если в нашей лиге,
если в ней отменить лимит на иностранцев.
Будет СКА – базовый клуб сборной. Тешу себя
надеждой, что еще два-три клуба наберется, где у россиян останется большинство
в составе и лидирующие роли в команде.
А все остальное – «Куньлунь».
Как вы там говорите – наша молодежь будет в этой
конкуренции расти? Ну-ну… Я скорее поверю, что это будет китайская молодежь.
Минспорт, пожалуйста, не ошибись, когда будешь
выносить очередной вердикт по лимиту на варягов в нашей лиге.
Иначе придется с детства – за «Куньлунь»!