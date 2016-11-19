Артемий Панарин: Такой отель попался – смотришь в окно, а там стена (видео)

Корреспондент «Советского спорта» в Калгари после матча с «Чикаго» (2:3) побеседовал с Артемием Панариным.

«Калгари» дал настоящий бой недавним обладателям Кубка Стэнли – «Чикаго». Календарь НХЛ сверстан таким образом, что эта встреча была уже третьей и последней между командами в регулярном чемпионате. А ведь еще даже не кончился ноябрь, и со многими клубами «Калгари» пока не пересекался.

Первая звезда «огоньков» Джонни «Хоккей» Годро выбыл из строя примерно на шесть недель. Во вторник он забросил единственную шайбу в игре против «Миннесоты», за что был «вознагражден» переломом пальца. Операция прошла успешно, однако генеральный менеджер «Калгари» Брэд Трейливинг негодовал: «Мы знаем, что палец Годро сломал не единорог (unicorn)». Будет интересно посмотреть на развитие событий, когда «дикари» приедут на игру в «Калгари» второго декабря.

В позапрошлом сезоне за 25 матчей до финиша «огоньки» потеряли капитана Марка Джиордано. Но команда сплотилась и вопреки ожиданиям смогла пробиться в плей-офф, где убрала «Ванкувер», а затем уступила «уткам» во втором раунде. Тогда блистала тройка Гудлер – Монахэн – Годро. Канадские болельщики верят, что травма «Джонни Хоккея» таким же образом заведет команду и в этом сезоне. Но его начало «Калгари» уже провалил.

Вот и сегодня «огоньки» были близки к тому, чтобы перевести матч в овертайм. Однако в конце третьего периода после мощнейшего броска Артемия Панарина шайба зависла в воздухе, как в замедленной съемке, сделала большую дугу и плюхнулась на ленточку, откуда ее переправил в ворота Мариан Госса. К этому моменту хозяева уже использовали свой тайм-аут, поэтому не смогли потребовать, чтобы судьи изучили видео. Спорный победный гол. Но команды-чемпионы отличаются умением вырывать победу при любых обстоятельствах.

После матча Артемий Панарин дал небольшое интервью корреспонденту «Советского спорта».

- Опишите победный гол. Что там произошло?

- Мне отдали пас на красную линию. Я зашел в зону, бросил в сторону ловушки. Голкипер отбил неудачно, и шайба упала куда-то на линию ворот. Ну и Госса ее забил.

- Вы же были три дня в Калгари. У вас идет длинный выезд.

- Да, и гостиница такая попалась. Просыпаешься – и непонятно, что сейчас: день или ночь. Отель так построен, что твои окна сразу смотрят в стену. Темнота постоянно.

Вообще я шучу. Но в последних двух матчах мы не очень действовали. Главное – победили. Лично за наше звено могу сказать, что в третьем периоде мы начали играть получше, держать шайбу в зоне.

- У вас же в Калгари прошел турнир по боулингу внутри команды. Может, устраивать это мероприятие постоянно?

- Я не против, если честно. Потому что ушел оттуда победителем – обыграл Артема Анисимова. У него спросите лучше. Может, ему такая идея о традиционном турнире не очень понравится.