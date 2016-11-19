Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург1 : 1Локомотив
Футбол  Динамо0 : 0Зенит-2
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
Футбол  Анжи0 : 0Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артемий Панарин: Такой отель попался – смотришь в окно, а там стена (видео)

Вадим Сапожников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артемий Панарин: Такой отель попался – смотришь в окно, а там стена (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Корреспондент «Советского спорта» в Калгари после матча с «Чикаго» (2:3) побеседовал с Артемием Панариным.

«Калгари» дал настоящий бой недавним обладателям Кубка Стэнли – «Чикаго». Календарь НХЛ сверстан таким образом, что эта встреча была уже третьей и последней между командами в регулярном чемпионате. А ведь еще даже не кончился ноябрь, и со многими клубами «Калгари» пока не пересекался.

Первая звезда «огоньков» Джонни «Хоккей» Годро выбыл из строя примерно на шесть недель. Во вторник он забросил единственную шайбу в игре против «Миннесоты», за что был «вознагражден» переломом пальца. Операция прошла успешно, однако генеральный менеджер «Калгари» Брэд Трейливинг негодовал: «Мы знаем, что палец Годро сломал не единорог (unicorn)». Будет интересно посмотреть на развитие событий, когда «дикари» приедут на игру в «Калгари» второго декабря.

В позапрошлом сезоне за 25 матчей до финиша «огоньки» потеряли капитана Марка Джиордано. Но команда сплотилась и вопреки ожиданиям смогла пробиться в плей-офф, где убрала «Ванкувер», а затем уступила «уткам» во втором раунде. Тогда блистала тройка Гудлер – Монахэн – Годро. Канадские болельщики верят, что травма «Джонни Хоккея» таким же образом заведет команду и в этом сезоне. Но его начало «Калгари» уже провалил.

Вот и сегодня «огоньки» были близки к тому, чтобы перевести матч в овертайм. Однако в конце третьего периода после мощнейшего броска Артемия Панарина шайба зависла в воздухе, как в замедленной съемке, сделала большую дугу и плюхнулась на ленточку, откуда ее переправил в ворота Мариан Госса. К этому моменту хозяева уже использовали свой тайм-аут, поэтому не смогли потребовать, чтобы судьи изучили видео. Спорный победный гол. Но команды-чемпионы отличаются умением вырывать победу при любых обстоятельствах.

После матча Артемий Панарин дал небольшое интервью корреспонденту «Советского спорта».

- Опишите победный гол. Что там произошло?
- Мне отдали пас на красную линию. Я зашел в зону, бросил в сторону ловушки. Голкипер отбил неудачно, и шайба упала куда-то на линию ворот. Ну и Госса ее забил.

- Вы же были три дня в Калгари. У вас идет длинный выезд.
- Да, и гостиница такая попалась. Просыпаешься – и непонятно, что сейчас: день или ночь. Отель так построен, что твои окна сразу смотрят в стену. Темнота постоянно.

Вообще я шучу. Но в последних двух матчах мы не очень действовали. Главное – победили. Лично за наше звено могу сказать, что в третьем периоде мы начали играть получше, держать шайбу в зоне.

- У вас же в Калгари прошел турнир по боулингу внутри команды. Может, устраивать это мероприятие постоянно?
- Я не против, если честно. Потому что ушел оттуда победителем – обыграл Артема Анисимова. У него спросите лучше. Может, ему такая идея о традиционном турнире не очень понравится.

Матч

Калгари - Чикаго - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

Хартман (Анисимов), 7:42 (0:1). Беннетт (Брауэр, Монахан), 23:33 (1:1). Монахан (Брауэр, Беннетт), 27:03 (2:1). Сибрук (Кит, Кейн), 34:34 (2:2 - бол.). Хосса (Панарин, Кемпны), 57:37 (2:3).

Место и дата

19 ноября 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Буре: Успех «Рейнджерс» – это в первую очередь заслуга СатераБывший форвард «Рейнджерс» Павел Буре объяснил факторы стабильной игры «Рейнджерс» на протяжении последних лет.Владислав Третьяк: ФХР попросит «Филадельфию» отпустить Проворова на молодежный ЧМПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация намерена обратиться к «Филадельфии» с просьбой отпустить защитника Ивана Проворова на молодежный чемпионат мира.Калверт, Холтби, Летанг – звезды дня в НХЛНападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Калверт признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Никакой Макдэвид или Мэттьюз пока не затмили Овечкина». Пять гвоздей (видео)«Никакой Макдэвид или Мэттьюз пока не затмили Овечкина». Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Евгений Малкин: Против «Айлендерс» вышли в хорошем настроенииРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного первенства НХЛ против «Айлендерс».Гарт Сноу: В проблемных ситуациях можно увидеть характер игрокаГенеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Гарт Сноу рассказал журналистам, что, несмотря на неудачный старт команды в чемпионате, продолжает доверять главному тренеру команды Джеку Капуано.«Калгари» проиграл «Чикаго», Анисимов и Панарин отдали по передачеХоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Калгари» уступил «Чикаго» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Каролина» обыграла «Монреаль», Марков отдал два голевых пасаХоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Монреаль».25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс»Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».Голевой пас Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».«Питтсбург» в овертайме дожал «Айлендерс»Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».Лео Комаров: Продолжаю следить за успехами «Динамо»Нападающий «Торонто» Лео Комаров рассказал, что продолжает следить за московским «Динамо».Браун, Дубник и Нил – звезды дня в НХЛНападающий «Торонто» Коннор Браун признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).Артемий Панарин: Надеюсь, СКА выиграет Кубок Гагарина в этом годуРоссийский форвард «Чикаго» Артемий Панарин верит, что СКА выиграет Кубок Гагарина.Ничья Карлсена и Карякина, поражение «молодежки» в Канаде и $700 млн за АПЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.НХЛ. «Торонто» разгромил «Флориду», «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и другие матчи дняВсе матчи игрового дня в Национальной хоккейной лиге на нашем портале.19 сэйвов Варламова и гол Григоренко не помогли «Колорадо» в матче с «Далласом»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.Кучеров возглавил гонку бомбардиров в НХЛ. Тарасенко – 7-й, Анисимов – 10-йРоссийский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в матче с «Баффало» забросил шайбу, что позволило ему возглавить гонку бомбардиров в НХЛ.Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Виннипег»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 5:2.

Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение