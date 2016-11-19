Евгений Ловчев: «Зенит» стимулирует соперников «Спартака»? Расскажу одну историю

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен выиграть у «Амкара»; сказал, кто сильнее в шахматах – Каррера или Гаджиев и пояснил, верит ли он слухам о том, что «Зенит» стимулирует соперников «Спартака».

– Как сложится матч? Дайте прогноз на его исход!

– Удивительное дело – у «Спартака» опять травмирован Зе Луиш. Может, они плохо готовятся к сезону? Причем, это же не только у Зе, в сборную России не приехало несколько человек, в других клубах постоянно кто-то с травмой. Плохая подготовка к сезону, ну а что еще? Мышцы должны набегать определенное количество километров.

Зе Луиш точно не будет играть, с Промесом каждый раз непонятная история, Попов дисквалифицирован – у «Спартака» будет тяжелейший матч. Каррера что-то придумает – у него играл впереди и Мельгарехо, но все равно это не уровень Зе Луиша и Промеса. Неосновному нападению красно-белых трудно пробить «Амкар». Пермь будет бороться на каждом участке поля и классно обороняться, она мало пропускает, а хозяевам придется раскрываться.

Однако знаю по себе – когда команда набирает ход, у всех хорошее настроение, остановить ее трудно. Думаю, будет 1:0. Или ничья, что для «Спартака» очень плохо – в отпуск нужно уходить пусть и с небольшим, но отрывом.

– Среди болельщиков «Спартака» не утихают слухи, что каждому следующему сопернику красно-белых «Зенит» обещает денег, если отберут очки у лидера чемпионата. Верите ли, что это правда?

– Во-первых, такая практика аморальна. Она приучает футболистов не играть за клуб, а искать выгоду. Когда-нибудь потом они и вас, дающих, сдадут, без сомнения.

Во-вторых, расскажу историю. В середине 1970-х «Спартак» играл с «Пахтакором» и им кровь из носу нужно было побеждать, а «Черноморцу» нужна была наша победа. Приехал администратор «Черноморца», чего-то крутился. А я всегда старался от таких дел держаться подальше. Выходим на матч и я понимаю – взяли деньги. Саша Прохоров говорит: «Жень, твои деньги у меня, «Черноморец» привез, чтобы мы выиграли». Я сказал: «Не буду брать, я играю за «Спартак».

В-третьих, я не верю, что «Зенит» это делает. Все-таки еще середина сезона, да и «Спартак» не на таком ходу... Рано ещё покупать кого-то, чтобы он обыграл «Спартак». Я не верю, что «Зенит» будет этим заниматься.

– Каррера много говорит о тактике, у Гаджиева тоже очень организованная команда. Это будет тактическая битва?

– Думаю, да. Про Гаджиева мне Борис Игнатьев рассказал, который с ним работал: «Более скрупулезного человека я еще не видел, все у него через макет, через видеоповторы». Куда бы Гаджиев ни приходил, все команды тактически прибавляли. Каррера тоже много работает над тактикой. Поначалу я это замечал только по обороне – научились разрушать игру соперников. Теперь начинается работа над созиданием, а это всегда труднее, чем разрушать. Глушаков чаще выдвигается вперед, фланги стали активней. Ещенко играет неважно, но он его ставит в основу, потому что тот часто подключается к атакам. В общем, налаживает переход от обороны к атаке.

– Последний вопрос – Каррера сказал, что он, как и Гаджиев, любит шахматы. Если бы два тренера сыграли, кто победил?

– Конечно, Гаджиев, он же россиянин! Назовите мне хоть одного приличного итальянского гроссмейстера. А вот в футбол в воскресенье на «Открытие Арене» победит Каррера.