Сделает ли Семин «Локомотив» чемпионом?

«Локомотив» не смог увезти три очка из Оренбурга. «Советский спорт» рассказывает, как это было.

«За шесть лет сделаю «Локомотив» чемпионом», – громко заявил Юрий Семин незадолго до матча с «Оренбургом». Наверняка кто-то после этих слов улыбнулся, открыл турнирную таблицу, чтобы освежить память, улыбнулся снова. Нашлись и те, кто словам поверил. И почему бы не поверить? Не об этом же сезоне речь. А о ближайших шести годах, за которые можно построить несколько команд, в том числе чемпионских. А уж строить Юрий Палыч умеет. Во всяком случае, умел когда-то. Когда у него были эти самые шесть лет и даже больше. Сейчас столько, конечно, не дадут. Сезон бы доработать.

«Локомотив» ушел на паузу, одержав самую яркую победу за последние полгода. Четыре мяча в ворота «Анжи» – это для команды, чья средняя результативность до этого составляла 0,6 гола за матч, и подвиг, и сенсация, и вообще научная фантастика. Во время антракта оставалось только гадать – что же это было? Случайность, когда у одних получилось все, а у других не получилось ничего? Или закономерность? Может быть, «Локо» начал выбираться из глубокой ямы, и дальше, ускорившись, будет пробиваться в авангард премьер-лиги? Матч с «Оренбургом» и должен был ответить на все эти вопросы.





Не секрет, что паузы на матчи сборных клубам сильно вредят. Никогда не знаешь, скольких футболистов недосчитаешься. Пострадал и «Локомотив»: лучшие игроки сезона – Самедов и Виталий Денисов – остались на скамейке запасных. Причины могут быть разные. Но самая правдоподобная – парни не успели восстановиться после вояжа в свои сборные. Вместо Денисова вышел Янбаев, а Самедова, ставшего лучшим в составе российской сборной (сомнительный комплимент), на фланге заменил Миранчук. Это уже вторая позиция, помимо родной, которую Алексею приходится осваивать по ходу осени.

С «Оренбургом» тяжело всем. Тренерская, тактически обученная команда, блестяще перестраивающаяся из обороны в атаку и наоборот. Будь у Роберта Евдокимова более приличный состав, «Оренбург», пожалуй, боролся бы за первую восьмерку. Хотя и сейчас впечатляет. Для аутсайдера он как-то слишком грамотно разрушает атаки соперника. Оперативно отскочит назад, разберет позиции – и попробуй взломай. «Локомотив» же из обороны выходил неспешно: преодолеет центр поля и давай кормить передачами центральных защитников. Вертикальных пасов, замысловатых многоходовок – минимум.

Майкон, главный герой предыдущего матча, по такой игре потерялся. Уже минуте к 20-й нападающий стал оттягиваться назад в поисках мяча. Атакующее креативное трио – Касаев – Фернандеш – Миранчук – со своими обязанностями явно не справлялось. Причем португалец обострял и бил по воротам так, словно ему полгода не платили зарплату. Касаев работал в своем стиле: играть умеет, но это умение тщательно скрывает. Миранчук на фланге выпадал, даже несмотря на поддержку Шишкина. В общем, игра не клеилась. И если до перерыва очаги креатива еще возникали, то после не стало и их.

Отрадно, что «Локо» воспользовался ошибкой соперника. Причем в том эпизоде было сразу три ошибки: две технических и одна позиционная. Выстрадал гол благодаря разнице в классе игроков. И печально, что это преимущество не смог развить. А ведь шанс-то какой был! Против таких закрытых, тактически грамотных команд важно забить первым. «Оренбургу» уже ничего не оставалось, кроме как менять тактический план, оголять тыл и тем самым предоставлять свободные коридоры. Поймайте на контратаке, сделайте 2:0 – и тогда уже это будет победа на классе, но не игроков (это-то дело нехитрое), а команды.

Вместо этого команда Семина пропустила. И могла пропустить еще. Да и в целом сыграла так, что разгром «Анжи» в прошлом туре теперь кажется случайностью. За шесть лет, безусловно, можно построить чемпионскую команду. Если дадут это сделать. Но хотелось бы услышать план на обозримое будущее, на этот сезон. Потому что из ямы «Локомотив» не выбирается. Ползает на дне, руками хватается за выступы, пытается подтянуться, но падает и все начинает заново. Работы столько, что нужно полноценное межсезонье. Но поможет ли оно, зависит от того, знает ли Семин, что ему делать. Пока не очень похоже.