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«У «Арсенала» не было никаких шансов». Моуринью и Венгер – о матче

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sky SportsКомментарии
Жозе Моуринью и Арсен Венгер
Жозе Моуринью и Арсен ВенгерИсточник: Reuters

После окончания встречи 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» (1:1), представители обеих команд ответили на вопросы журналистов.

Хуан Мата: У соперника был всего лишь один момент за всю игру, но им удалось воспользоваться этим шансом и заработать очко. Несмотря на все это, мы должны найти и позитивные стороны этой игры, поскольку футболисты нашей команды проделали сегодня отличную работу с точки зрения продуктивности. Жаль. Мы были близки к победе над таким великим клубом, как «Арсенал».

Тео Уолкотт:  Мы должны были сыграть лучше, особенно это касается первой половины матча. «Юнайтед» доминировал во втором тайме, но результат, на мой взгляд, справедлив. Один балл на таком стадионе, как «Олд Траффорд» – очень даже неплохо, но я хотел бы отметить, что «Арсенал» стремиться к большему. Возможно, мы бы проиграли, если бы команда находилась в таком же состоянии, как в прошлом сезоне. Но нам удалось получить очко, которое мы заслужили.

Арсен Венгер: Доволен результатом этого матча, поскольку мы были близки к поражению. Хотел бы отметить игру «Юнайтед» в обороне. Они заслуженно вели в счете.

Что касается «Арсенала», то мы очень медленно переходили к атаке. У нас не получались проникающие передачи, но в плане владения мячом все было довольно неплохо. Сегодня у нас было мало шансов, а во втором тайме нам пришлось пострадать. Футболисты, которые вышли на замену, сыграли ключевую роль. Они помогли нашей команде вырвать ничью, что не может не радовать. Чувствую себя счастливым. «Арсеналу» не хватило остроты, но это не важно, ведь команда сумела показать характер.

Мотивация? Думал об этом во время матча, но, честно говоря, вам никогда не понять, что творится в голове у ваших футболистов. В минувшем сезоне, возможно, «Арсенал» бы не сумел преодолеть себя и вырвать ничейный результат. Поэтому, можно сказать, что с настроем на игру у нас все в порядке сейчас. Надеюсь, в следующих матчах команде удастся победить».

Жозе Моуринью: «Конечно, очень жаль, ведь два упущенных очка пошли бы только на пользу. Сегодня «Юнайтед» был сильнее своего соперника. У «Арсенала» не было никаких шансов на победу. Они не могли показать свой привычный футбол. Должен отметить, что мои защитники провели матч просто феноменально. Фил Джонс, если мне не изменяет память, сыграл в этом сезоне больше игр, чем за последние три года.

Прессинг «Арсенала» не сработал. Мы спокойно контролировали мяч. Нам нужно было забивать второй гол, чтобы поставить точку в игре. Кстати, гол Маты просто фантастический. У «Арсенала» была всего одна возможность забить, и они воспользовались этим. Они счастливчики, а нам не повезло.

«Юнайтед» – самая невезучая команда в чемпионате Англии. Такова реальность. В целом, я доволен работой ребят и очень счастлив, что у нас такие болельщики. Это удивительно. «Манчестер» заслужил аплодисменты сегодня».

Матч

Манчестер Юнайтед - Арсенал - 1:1 (0:0)

Голы

Мата 69 (1:0). Жиру 89 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Рохо, Дармиан (Блинд, 64), Эррера, Кэррик, Погба, Валенсия, Мата (Шнайдерлин, 85), Рэшфорд, Марсьяль (Руни, 63)

Арсенал: Чех, Косьельни, Дженкинсон (Окслейд-Чемберлен, 83), Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни (Жиру, 73), Рэмзи, Коклен (Джака, 81), Озил, Санчес, Уолкотт

Предупреждения:

Дармиан, 25; Мата, 70; Руни, 90 - Санчес, 16; Рэмзи, 87; Джака, 90

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

19 ноября 15:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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