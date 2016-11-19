Когда Венгер смеется последним. Как «Арсенал» ушел от поражения в матче с «МЮ»

«Арсенал» сумел уйти от поражения в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», отыгравшись в самой концовке встречи.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Что-то в последнее время происходит с большими матчами в английской премьер-лиге. Первые минут 35-40 происходящее на поле «Олд Траффорд» не то чтобы было невозможно смотреть, так говорить, разумеется, нельзя. Представьте, что показывают соревнования по перетягиванию каната: вы будете периодически один глаз поднимать в сторону экрана, одновременно с этим занимаясь чем то еще – ничего важного вы все равно не пропустите. Так было в недавнем дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», то же самое происходило и в игре между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» - можно было смело отвлекаться на чтение каких-то текстов и превью, посвященных этой игре.

Посвящены они были в основном, конечно, взаимоотношениям между главными тренерами команд: Жозе Моуринью и Арсеном Венгером. Благо что эта парочка не дает публике скучать на протяжении вот уже десятка лет. Вот и на этот раз португалец отпустил очередную шпильку в адрес француза, а заодно и репортеров: «Это будет матч двух лучших тренеров премьер-лиги, поскольку сэр Алекс Фергюсон уже завершил карьеру. У меня три чемпионских титула, у Венгера – то же три. Значит ли это, что к нам должны относиться с равным уважением, пусть порой у нас бывают не лучшие периоды? Мне кажется, вы все достаточно уважительно относитесь к месье Венгеру, в отличии от меня. Особенно учитывая то, что свой последний титул я выиграл 18 месяцев назад, тогда как он – 18 лет назад». Что ж, Моуринью имеет право на иронию: за все время работы в Англии он еще ни разу не проигрывал Венгеру в рамках премьер-лиги.

Эта серия продолжилась, однако вряд ли португалец испытывает от этого большое удовольствие. После того, как в конце первого тайма перетягивание канатов закончилось и начался футбол, «МЮ» доминировал, заслуженно повел в счете, но упустил победу за несколько минут до финального свистка. Особенно обидно Моуриньо должно быть потому, что сам он сделал все от себя зависящее, чтобы его команда победила.

В начале второго тайма он перестроил схему – с 4-2-3-1 на 4-3-2-1, когда Погба стал играть левого центрального полузащитника, а Эррера – правого. Это позволило «Юнайтед» взять мяч под контроль и начать оказывать серьезное давление на оборону «Арсенала». Затем была еще одна перестановка: Моуриньо выпустил Руни на позицию центрального нападающего (все уже и забыли, когда капитан «МЮ» играл на острие), а Погба стал выполнять функции оттянутого нападающего. И это снова сработало: Погба и Эррера разыграли двухходовку, которую ударом в касание завершил Мата. Оставалось только довести дело до победы…

ПЛОХОЙ РАЗМЕН

Случись так, Венгер должен был бы сетовать сам на себя. Потому как француз долго излишне осторожничал, что, в общем-то, никогда не было ему свойственно. В центре поля вышли сразу два разрушителя – Коклен и Эль-Ненни, тогда как обычно один из пары хавбеков все же нацелен на атаку и ведет игру, будь то Касорла, Рэмси или Джака. Как результат – мяч у «Арсенала» почти не держался. Лучше всего игру гостей характеризует следующий факт – первый и единственный удар в створ ворот они нанесли на 89-й минуте. И он стал голевым.

Венгер, конечно, сделал нужные замены, выпустив на поле Джаку, Окслейд-Чемберлена и Жиру. Но забитый мяч – это все же удачный эпизод. Быстрый, отлично владеющий дриблингом Окслейд-Чемберлен остался на фланге один на один против Рэшфорда, не обладающего большими оборонительными навыками, легко его обыграл и сделал хороший, зрячий навес в ту точку, куда уже набегал Жиру. В баскетболе это называется плохой или неправильный размен. Защищайся против Окслейд-Чемберлена Блинд, такого, скорее всего, не случилось бы.

Венгер вновь не обыграл Моуринью. Вновь не победил на «Олд Траффорд» (последний раз это случалось аж 10 лет назад, осенью 2006-го). Но в душе он наверняка доволен. А португальцу только и остается, что вновь костерить судей да жаловаться на невезение.

«У «Арсенала» не было никаких шансов». Моуринью и Венгер – о матче