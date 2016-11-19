Когда Венгер смеется последним. Как «Арсенал» ушел от поражения в матче с «МЮ»
«Арсенал»
сумел уйти от поражения в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед»,
отыгравшись в самой концовке встречи.
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Что-то в последнее время происходит с большими матчами в
английской премьер-лиге. Первые минут 35-40 происходящее на поле «Олд Траффорд»
не то чтобы было невозможно смотреть, так говорить, разумеется, нельзя.
Представьте, что показывают соревнования по перетягиванию каната: вы будете
периодически один глаз поднимать в сторону экрана, одновременно с этим
занимаясь чем то еще – ничего важного вы все равно не пропустите. Так было в
недавнем дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», то же самое происходило и в игре
между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» - можно было смело отвлекаться на
чтение каких-то текстов и превью, посвященных этой игре.
Посвящены они были в основном, конечно, взаимоотношениям
между главными тренерами команд: Жозе Моуринью и Арсеном Венгером. Благо что
эта парочка не дает публике скучать на протяжении вот уже десятка лет. Вот и на
этот раз португалец отпустил очередную шпильку в адрес француза, а заодно и
репортеров: «Это будет матч двух лучших тренеров премьер-лиги, поскольку сэр
Алекс Фергюсон уже завершил карьеру. У меня три чемпионских титула, у Венгера –
то же три. Значит ли это, что к нам должны относиться с равным уважением, пусть
порой у нас бывают не лучшие периоды? Мне кажется, вы все достаточно
уважительно относитесь к месье Венгеру, в отличии от меня. Особенно учитывая
то, что свой последний титул я выиграл 18 месяцев назад, тогда как он – 18 лет
назад». Что ж, Моуринью имеет право на иронию: за все время работы в Англии он
еще ни разу не проигрывал Венгеру в рамках премьер-лиги.
Эта серия продолжилась, однако вряд ли португалец
испытывает от этого большое удовольствие. После того, как в конце первого тайма
перетягивание канатов закончилось и начался футбол, «МЮ» доминировал,
заслуженно повел в счете, но упустил победу за несколько минут до финального
свистка. Особенно обидно Моуриньо должно быть потому, что сам он сделал все от
себя зависящее, чтобы его команда победила.
В начале второго тайма он перестроил схему – с 4-2-3-1 на 4-3-2-1, когда Погба стал играть левого центрального полузащитника, а Эррера – правого. Это позволило «Юнайтед» взять мяч под контроль и начать оказывать серьезное давление на оборону «Арсенала». Затем была еще одна перестановка: Моуриньо выпустил Руни на позицию центрального нападающего (все уже и забыли, когда капитан «МЮ» играл на острие), а Погба стал выполнять функции оттянутого нападающего. И это снова сработало: Погба и Эррера разыграли двухходовку, которую ударом в касание завершил Мата. Оставалось только довести дело до победы…
ПЛОХОЙ РАЗМЕН
Случись так, Венгер должен был бы сетовать сам на себя.
Потому как француз долго излишне осторожничал, что, в общем-то, никогда не было
ему свойственно. В центре поля вышли сразу два разрушителя – Коклен и
Эль-Ненни, тогда как обычно один из пары хавбеков все же нацелен на атаку и
ведет игру, будь то Касорла, Рэмси или Джака. Как результат – мяч у «Арсенала»
почти не держался. Лучше всего игру гостей характеризует следующий факт –
первый и единственный удар в створ ворот они нанесли на 89-й минуте. И он стал
голевым.
Венгер, конечно, сделал нужные замены, выпустив на поле
Джаку, Окслейд-Чемберлена и Жиру. Но забитый мяч – это все же удачный эпизод.
Быстрый, отлично владеющий дриблингом Окслейд-Чемберлен остался на фланге один
на один против Рэшфорда, не обладающего большими оборонительными навыками,
легко его обыграл и сделал хороший, зрячий навес в ту точку, куда уже набегал
Жиру. В баскетболе это называется плохой или неправильный размен. Защищайся
против Окслейд-Чемберлена Блинд, такого, скорее всего, не случилось бы.
Венгер вновь не обыграл Моуринью. Вновь не победил на «Олд Траффорд» (последний раз это случалось аж 10 лет назад, осенью 2006-го). Но в душе он наверняка доволен. А португальцу только и остается, что вновь костерить судей да жаловаться на невезение.
«У «Арсенала» не было никаких шансов». Моуринью и Венгер – о матче
Матч
Манчестер Юнайтед - Арсенал - 1:1 (0:0)
Голы
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Рохо, Дармиан (Блинд, 64), Эррера, Кэррик, Погба, Валенсия, Мата (Шнайдерлин, 85), Рэшфорд, Марсьяль (Руни, 63)
Арсенал: Чех, Косьельни, Дженкинсон (Окслейд-Чемберлен, 83), Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни (Жиру, 73), Рэмзи, Коклен (Джака, 81), Озил, Санчес, Уолкотт
Предупреждения:
Дармиан, 25; Мата, 70; Руни, 90 - Санчес, 16; Рэмзи, 87; Джака, 90
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
19 ноября 15:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция