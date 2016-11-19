Валерий Рейнгольд: В деле Еременко много вопросов. Нужно подключать полицию

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил свое отношение к полузащитнику ЦСКА Роману Еременко, который был уличен в употреблении кокаина и дисквалифицирован на два года.

– Мое отношение к Еременко изменилось на 180 градусов. Полнейшая безответственность – принимать наркотики и подставлять своих одноклубников. Он своим поступком подставляет всех. Что это такое? Он по энергетике всех превосходит и как с ним бороться честным спортсменам? Не в равных условиях находятся он и другие футболисты.

С другой стороны с ним случилось несчастье и по-человечески его жалко. У меня есть вопрос к медицинскому персоналу. Врачи ЦСКА виноваты тоже. Они видят футболистов каждый день и должны понимать, чем те дышат. Извините меня, но поведение человека, сидевшего на наркотиках, должно выглядеть странным не только для врачей, но и для окружающих.

– Еременко дисквалифицировали на два года. Его карьера закончилась?

– Да. У меня нет сомнений. Не думаю, что ЦСКА продолжит держать его на контракте. И как он будет поддерживать форму? Кто ему позволит тренироваться в составе команды? Но как игрок, он больше не возродится.

Вспомните Егора Титова. Был один Титов, а после годичной дисквалификации вернулся другой. Таким он и остался до конца карьеры. Егор так и не вернулся на пик своего мастерства, поэтому Еременко можно завершать карьеру.

Я виню в случившемся медицинский персонал. Уверен, что случай для Еременко был не первый, а такие дела нужно отслеживать.

– На месте руководства ЦСКА вы бы разорвали с футболистом контракт?

– Разорвал. И уверен, что Евгений Гинер разорвет. За что он будет платить зарплату? Деньги там немалые. И ЦСКА деньги экономит.

– Теперь мы точно знаем, что ЦСКА на возвращение Еременко рассчитывать не стоит. В игроком плане потеря насколько существенна?

– Мы помним Еременко как игрока очень активного на поле и много забивающего. Мастерства у него было достаточно. И вместе с Аланом Дзагоевым линия полузащиты ЦСКА выглядела очень прилично. Сейчас команда обеднела. В ней ничего не осталось.

С нынешним составом бороться за золотые награды несерьезно. За Лигу Европы попадаются. Не более того. Нет фундамента. Чем играть?

– Несколько голов и передач Еременко в этом сезоне принесли ЦСКА победы и ничьи. Стоило ли и клуб оштрафовать на несколько очков?

– Ну, если идти на крайности, можно и до Спортивного арбитража достучаться и просить снять ЦСКА с чемпионата. Любое наказание применить. Откуда мы знаем, может Еременко уже год играл под наркотиками? Попробуй-докажи.

На мой взгляд, нынешнего наказания достаточно. Футболиста дисквалифицировали на два года. После этого про ситуацию можно забыть.

– Вас не удивляет то, что о вине футболиста клубу было известно еще месяц назад, но ЦСКА молчал. Хотя понятно, что в магазине Еременко наркотики покупал и дело это противозаконное. Должна подключаться полиция, должны быть заданы вопросы – когда, где, у кого, сколько и как часто?

– В этом деле ничего не докажешь. Он скажет, покупал на черном рынке, а где точно – не помню. Всю вину возьмет на себя. Без доказательств разговор бесполезен. Но я согласен, что нужно подключать полицию, которая по цепочке будет расследовать всю историю: откуда брал, почему употреблял, кто еще знал, почему не сообщил? Вопросов много. Ответ пока один – футболист дисквалифицирован.