Валерий Рейнгольд: В деле Еременко много вопросов. Нужно подключать полицию
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил свое отношение к полузащитнику ЦСКА Роману Еременко, который был уличен в употреблении кокаина и дисквалифицирован на два года.
– Мое отношение к Еременко изменилось на 180 градусов. Полнейшая безответственность – принимать наркотики и подставлять своих одноклубников. Он своим поступком подставляет всех. Что это такое? Он по энергетике всех превосходит и как с ним бороться честным спортсменам? Не в равных условиях находятся он и другие футболисты.
С другой стороны с ним случилось несчастье и по-человечески его жалко. У меня есть вопрос к медицинскому персоналу. Врачи ЦСКА виноваты тоже. Они видят футболистов каждый день и должны понимать, чем те дышат. Извините меня, но поведение человека, сидевшего на наркотиках, должно выглядеть странным не только для врачей, но и для окружающих.
– Еременко
дисквалифицировали на два года. Его карьера закончилась?
– Да. У меня нет сомнений. Не думаю, что ЦСКА продолжит держать его на контракте. И как он будет поддерживать форму? Кто ему позволит тренироваться в составе команды? Но как игрок, он больше не возродится.
Вспомните Егора Титова. Был один Титов, а после годичной дисквалификации вернулся другой. Таким он и остался до конца карьеры. Егор так и не вернулся на пик своего мастерства, поэтому Еременко можно завершать карьеру.
Я виню в случившемся медицинский персонал. Уверен, что случай для Еременко был не первый, а такие дела нужно отслеживать.
– На месте руководства
ЦСКА вы бы разорвали с футболистом контракт?
– Разорвал. И уверен, что Евгений Гинер разорвет. За что он будет платить зарплату? Деньги там немалые. И ЦСКА деньги экономит.
– Теперь мы точно
знаем, что ЦСКА на возвращение Еременко рассчитывать не стоит. В игроком плане
потеря насколько существенна?
– Мы помним Еременко как игрока очень активного на поле и много забивающего. Мастерства у него было достаточно. И вместе с Аланом Дзагоевым линия полузащиты ЦСКА выглядела очень прилично. Сейчас команда обеднела. В ней ничего не осталось.
С нынешним составом бороться за золотые награды несерьезно. За Лигу Европы попадаются. Не более того. Нет фундамента. Чем играть?
– Несколько голов и
передач Еременко в этом сезоне принесли ЦСКА победы и ничьи. Стоило ли и клуб
оштрафовать на несколько очков?
– Ну, если идти на крайности, можно и до Спортивного арбитража достучаться и просить снять ЦСКА с чемпионата. Любое наказание применить. Откуда мы знаем, может Еременко уже год играл под наркотиками? Попробуй-докажи.
На мой взгляд, нынешнего наказания достаточно. Футболиста дисквалифицировали на два года. После этого про ситуацию можно забыть.
– Вас не удивляет то,
что о вине футболиста клубу было известно еще месяц назад, но ЦСКА молчал. Хотя
понятно, что в магазине Еременко наркотики покупал и дело это противозаконное.
Должна подключаться полиция, должны быть заданы вопросы – когда, где, у кого,
сколько и как часто?
– В этом деле ничего не докажешь. Он скажет, покупал на черном рынке, а где точно – не помню. Всю вину возьмет на себя. Без доказательств разговор бесполезен. Но я согласен, что нужно подключать полицию, которая по цепочке будет расследовать всю историю: откуда брал, почему употреблял, кто еще знал, почему не сообщил? Вопросов много. Ответ пока один – футболист дисквалифицирован.