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Матч «ненужных». «Динамо» и «Зенит-2» сыграли вничью

Денис Макаров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч «ненужных». «Динамо» и «Зенит-2» сыграли вничью
Источник: ФК «Зенит»

«Динамо» и «Зенит-2» не выявили победителя в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

Еще совсем недавно матчи московского «Динамо» и питерского «Зенита» рассматривались, как центральное противостояние в высшем российском дивизионе. Игры этих команд часто заканчивались непредсказуемо, как, например, 7:1 в пользу москвичей в 2003 году или 9:3 в пользу питерцев в 1/8 финала кубка России в 2007. Причем эта непредсказуемость могла проявиться не только в виде счета на табло, а, также околофутбольными выходками фанатов «Зенита», которые в 2012-м и в 2014 годах закончились «технарями» для питерцев.

Сегодня вывеска «Динамо» – «Зенит» (правда, с приставкой 2) тоже вызывает повышенный интерес. Вот только противостояние это теперь украшает лишь афишу первенства ФНЛ, да и его, возможно, скоро останется только вспоминать. Перед обоими соперниками не так давно замаячила перспектива исчезновения с российского футбольного небосвода: сначала главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил сомнения в необходимости существования «Зенита-2». А затем, из стана «Динамо» все громче стали доноситься разговоры о неминуемой близости банкротства. Справедливости ради стоит отметить, что оба клуба, в конечном итоге информацию опровергли.

Несмотря на все свои трудности, команды, надо отдать им должное, демонстрировали симпатичный футбол. «Динамо», в ранге лидера, выглядело солиднее, хорошо держало мяч и создавало опасные моменты у ворот гостей. «Зенит» качественно оборонялся и играл на контратаках. Однако, ни одной из команд в этот вечер отличиться так и не удалось.

В целом антураж матча, отличная поддержка трибун, на которых в какой-то момент появился бывший нападающий бело-голубых Кевин Кураньи, вкупе с игрой и текущими результатами, «Динамо», великой историей и повышенным вниманием прессы, – все говорит о том, что «Динамо» сейчас – это украшение ФНЛ и потенциальный участник первенства РФПЛ следующего сезона. 

Матч

Динамо - Зенит-2 - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Темников (Катрич, 74), Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Зотов (Кузьмин, 71), Сапета, Ташаев, Луценко, Панченко

Зенит-2: Бабурин, Мильдзихов, Круговой, Йованович, Лобов, Костин, Бавин, Исаев (Саламатов, 77), Гасилин (Долгов, 84), Проничев (Мусаев, 90), Ящук (Камышев, 29)

Предупреждения:

Зотов, 59; Сапета, 90 - Проничев, 23; Исаев, 73; Бабурин, 90

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

19 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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