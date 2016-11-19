Матч «ненужных». «Динамо» и «Зенит-2» сыграли вничью

«Динамо» и «Зенит-2» не выявили победителя в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

Еще совсем недавно матчи московского «Динамо» и питерского «Зенита» рассматривались, как центральное противостояние в высшем российском дивизионе. Игры этих команд часто заканчивались непредсказуемо, как, например, 7:1 в пользу москвичей в 2003 году или 9:3 в пользу питерцев в 1/8 финала кубка России в 2007. Причем эта непредсказуемость могла проявиться не только в виде счета на табло, а, также околофутбольными выходками фанатов «Зенита», которые в 2012-м и в 2014 годах закончились «технарями» для питерцев.

Сегодня вывеска «Динамо» – «Зенит» (правда, с приставкой 2) тоже вызывает повышенный интерес. Вот только противостояние это теперь украшает лишь афишу первенства ФНЛ, да и его, возможно, скоро останется только вспоминать. Перед обоими соперниками не так давно замаячила перспектива исчезновения с российского футбольного небосвода: сначала главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил сомнения в необходимости существования «Зенита-2». А затем, из стана «Динамо» все громче стали доноситься разговоры о неминуемой близости банкротства. Справедливости ради стоит отметить, что оба клуба, в конечном итоге информацию опровергли.

Несмотря на все свои трудности, команды, надо отдать им должное, демонстрировали симпатичный футбол. «Динамо», в ранге лидера, выглядело солиднее, хорошо держало мяч и создавало опасные моменты у ворот гостей. «Зенит» качественно оборонялся и играл на контратаках. Однако, ни одной из команд в этот вечер отличиться так и не удалось.

В целом антураж матча, отличная поддержка трибун, на которых в какой-то момент появился бывший нападающий бело-голубых Кевин Кураньи, вкупе с игрой и текущими результатами, «Динамо», великой историей и повышенным вниманием прессы, – все говорит о том, что «Динамо» сейчас – это украшение ФНЛ и потенциальный участник первенства РФПЛ следующего сезона.