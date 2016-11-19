Кевин Кураньи: Возвращение в «Динамо»? Возможно все!

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи дал интервью после матча «Динамо» – «Зенит-2», на котором он болел за своих на фанатском секторе.

- Мы рады снова видеть вас на российской земле. Какова цель визита в Москву?

- Я приехал навестить своих друзей динамовцев и, в дополнении к этому, посмотреть игру бывших одноклубников против «Зенита-2»

- Как вам игра?

- Мы должны были побеждать, потому что имели большое количество моментов, которые не смогли реализовать.

- Вы поднимались на фанатский сектор во время матча…

- Фанаты «Динамо» очень хорошие! Мне было безумно приятно находиться рядом с ними и поддержать команду с трибуны.

- Нынешнее «Динамо» уступает по своему уровню той команде, в которой играли вы?

- Конечно, разница есть, поскольку в той команде играли игроки, представляющие различные национальные сборные, в том числе и российскую. Сейчас же этого нет, нынешняя команда немного слабее.

- Что думаете о нынешнем тяжелом финансовом положении «Динамо»?

- Сейчас очень много команд по всему миру испытывают финансовые трудности. Очень жаль, что это коснулось «Динамо», команду с такой историей и таким именем.

- Вы говорили о возможном участии в чемпионате мира 2018 года в России. Насколько это правда?

- Моя карьера подходит к завершению, поэтому вряд ли это возможно в роли футболиста, однако, я планирую работать там в качестве журналиста на немецком телевидении.

- Чем занимаетесь сейчас?

- Сейчас я тренируюсь самостоятельно, поддерживаю форму, чтобы в будущем подписать контракт с каким-нибудь клубом.

- Сейчас футбольный клуб «Лейпциг» многие называют «немецким «Лестером». В чем причина успеха команды?

- «Лейпциг» очень организованная команда, там собрано много молодых талантливых футболистов, которые демонстрируют отличную игру.

- Есть ли вероятность вашего возвращения в «Динамо»?

- В футболе нет ничего не возможного. Никогда не говори никогда!

- ЦСКА предстоит матч в Лиге чемпионов против «Байера». Как оцените шансы российской команды?

- «Байер», как и ЦСКА, очень сильная команда. Игра будет очень интересная. Однако, считаю, что «Байер» победит.