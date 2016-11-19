«Что же ты наделал, Рома?». Монологи с Еременко, который не ответит
Фотокорреспондент «Советского спорта» побывала в Туле на матче «Арсенала» и ЦСКА. И увидела (а так же услышала), что болельщики армейцев говорят Роману Еременко, которого дисквалифицировали на два года...
Перед матчем «Арсенал» – ЦСКА на стадионе в Туле не происходило ничего необычного. Разве что главное место встречи у красно-желтого мяча приоделось в снежный костюмчик.
Болельщики неспешно двигались сквозь сумрак ноябрьского вечера на трибуны. Путь некоторых из них проходил мимо клубных автобусов, которые привезли футболистов на эту встречу.
Недавно ЦСКА оригинально оформил свой автобус, разместив на бортах портреты игроков. Не у каждого болельщика хватает терпения дождаться футболистов после матча для совместного фото, поэтому многие пользовались моментом и делали фотографии прямо здесь. Ну и пусть это только изображение любимых футболистов.
Конечно, место на большой площади автобуса нашлось и для фотографии Романа Еременко – одного из лидеров команды. И после новости о его дисквалификации с наклееным на борту Романом у болельщиков завязалась целая беседа. Характер был скорее риторический, но многие обращались к футболисту с эмоциональными посланиями.
«Что же ты наделал, Рома?», – взывали идущие мимо к совести армейского полузащитника. А некоторые просили друзей сделать так, чтобы футболист не попал в кадр и не «портил им картинку».
«Зря фотографируетесь. Он теперь на поле не скоро выйдет, да и фото снимут», – комментировал процесс, шедший мимо мужчина.
«Рома, ну почему? И так играть некому», – качали головами парни в армейских шарфах.
«Как ребенок, честное слово!», – ворчливо порицали дедушки, укутанные в арсенальские шарфы..
Роман стойко молчал и не менял самоуверенного выражения лица, что для фотографий дело обычное. Но это не останавливало поток вопросов и восклицаний в его адрес.
Болельщики отправляли Еременко «лечиться», пытались узнать, «чем он будет заниматься следующие два года» и даже выражали надежду, что он «сможет стать полузащитником сборной Колумбии». Параллель понятна...
Вообще негативное настроение было далеко не подавляющим. В основном, легкое шутливое подтрунивание и никакой агрессии. И сожаление, что из-за такого поступка взрослого человека ЦСКА потерял мастера. И, судя по всему, шансы на хорошую игру в Лиге чемпионов.
До начала матча оставалось все меньше времени. Мимо Еременко люди уже не шли, а бежали, чтобы поскорее добраться до своих мест на трибуне.
Времени на размышления о дисквалификации у болельщиков уже не осталось, в отличии от Романа-наклеенного и Романа-живого. Способного услышать, ответить и, возможно, извиниться.