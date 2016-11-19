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Рекорд и хет-трик. Чем запомнился матч «Спартак» – «Магнитка»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рекорд и хет-трик. Чем запомнился матч «Спартак» – «Магнитка»
Источник: «Советский спорт»

«Спартак» при заполненных трибунах лучшей ледовой арены Москвы был разгромлен двукратным обладателем Кубка Гагарина и его капитаном Сергеем Мозякиным, оформившим хет-трик.

Весь первый период владельцы билетов прибывали на главную арену ЧМ-2016, создавая при входе на трибуны пробки в поисках мест. К перерыву свободных мест почти не осталось. Не пустовала и ложа «Магнитки», расположенная прямо над местами для журналистов. У удивлением обнаружил в ней президента «Металлурга» Виктора Рашникова, соседствовавшего с вице-президентом клуба Геннадием Величкиным.

Соперники из уважения к припозднившимся зрителям не спешили форсировать события. В стартовой 20-минутке хозяйничали красно-белые, в 2,5 раза перебросав гостей. Радил и Васильев в ближнем бою не сумели переиграть вратаря молодежной сборной Самсонова, которому в декабре предстоит держать канадский экзамен.

А основной голкипер «сталеваров» Кошечкин наблюдал за происходящим из-за стекла, не попав в заявку на матч. На трибуне расположился форвард Семин.

После перерыва начался отрезок кошмаров для карсно-белых. Уже на первой минуте ведущее звено «Магнитки» поставило москвичам детский мат, превратив выход «3 в 2» в стандарт «2 в 1». Мозякин не стал отдавать, бросил в девятку.

А потом три рикошета сыграли в пользу гостей. Вторая шайба влетела от конька Осалы, третья, записанная на Мозякина, – от клюшки защитника Кириллова, четвертая – от ноги другого защитника, Сергиенко.

В начале третьего периода Мозякин завершил классическую трехходовку с участием Коваржа и Зарипова и оформил хет-трик.

Мне же вспомнился первый гол «Спартаку» главного снайпера и бомбардира чемпионатов страны, забитый в форме ЦСКА. 13 ноября 2002 года в Сокольниках Мозякин и Ко разгромили красно-белых 4:0. С тех прошло 24 года. Мозякин превратился в главную звезду нашей лиги, дважды признавался самым ценным игроком плей-офф, дважды брал Кубок Гагарина, столько же раз выигрывал чемпионат мира.

«На трибунах 10500 зрителей», – объявили по стадиону. Рекорд посещаемости хоккейного сезона в Москве, между прочим. Недавние силовые дерби «Динамо» – СКА и «Динамо» – ЦСКА собрали меньшую аудиторию.

Хозяева все-таки ушли от сухого счета. Их лучший снайпер Стоа выместил накопившуюся злость – выгрыз за воротами шайбу у защитника-новичка Будкина и с висящим на плечах Коваржем вогнал ее в ворота Самсонова. Стоящий за стеклом Кошечкин встретил гол ухмылкой. Его дублер не подкачал – отразив более 40 бросков.

Матч

Спартак - Металлург Мг - 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)

Голы:

Мозякин (Бирюков, Коварж), 20:30 (0:1). Осала (Терещенко, Береглазов), 27:04 (0:2 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 29:45 (0:3 - бол.). Коварж (Зарипов, Ли), 34:52 (0:4 - бол.). Мозякин (Зарипов, Коварж), 43:16 (0:5). Стоа 46:21 (1:5).

Место и дата

19 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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