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Захаркин Игорь Валидолович. Очередная инфарктная концовка в матче «Салавата»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Захаркин Игорь Валидолович. Очередная инфарктная концовка в матче «Салавата»
Источник: ХК «Салават Юлаев»

Восьмая победа кряду от уфимцев ускользнула. Хотя они и заставили трибуны дружно охнуть, сравняв счет за три секунды до сирены.

Нет, ну ей-богу, сколько можно так издеваться над своими болельщиками? Да и над поклонниками клубов-соперников тоже…

Энвер Лисин выпрыгнул из-за ворот на пятачок, да и затолкал шайбу в ворота ХК «Сочи».

Когда радостные «юлаевцы» обнимались, соперники смотрели не на форварда уфимцев и не на своего вратаря. После того как арбитр зафиксировал гол, обе пятерки дружно уставились на табло. До окончания третьего периода оставалось три секунды…

Потом был овертайм и 12 буллитов. ХК «Сочи» вырвал-таки второе очко в этом матче, оборвав победную серию Уфы.

Но болельщики «Салавата» наверняка до сих пор смакуют: «Нет ну как наши забили… За три секунды!».

– Долго подбирали ключи к воротам Сочи, – вздохнул после матча Игорь Захаркин. – А глупые ошибки в третьем периоде едва не привели к поражению в основное время. Хорошо, что сравняли за три секунды!

– Этот гол – счастливый случай, импровизация или выполненная установка, которую вы дали в тайм-ауте?
– Я сказал ребятам – что нужно сделать. И они это сделали.

Да ладно бы это случилось только в одном матче!

Но вы вспомните предыдущую встречу уфимцев – в Москве со «Спартаком».

В том матче счет ведь тоже сравнялся и стал 3:3 за 10 секунд до конца третьего периода! Правда, тогда уже «Салават» не дотерпел, чтоб потом забить решающую шайбу на последней минуте овертайма. А ведь до этого «юлаевцы» еще и вперед вышли на 59-й минуте встречи.

Фантастика! Нет, матчи Захаркина обязательно надо смотреть до конца. С таблеткой валидола под языком.

Не верите? Отмотаем чемпионат назад еще на одну встречу.

«Торпедо» – «Салават Юлаев» – 2:3. И вновь последняя шайба в этом матче влетает в ворота за 13 секунд до сирены.

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 4:2. Вот тут Захаркин публику пожалел – все же дома играли. Нет, с интригой и тут все было в порядке. На 55-й минуте в матче с самым принципиальным соперником еще ничья – 2:2. Решающие голы будут забиты позже. Но все же последний – уже на 58-й минуте…

Спасибо вам за непредсказуемые и инфарктные концовки, Игорь Валидолович! В первую очередь – от уфимских аптекарей спасибо.

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