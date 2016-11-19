Захаркин Игорь Валидолович. Очередная инфарктная концовка в матче «Салавата»
Восьмая
победа кряду от уфимцев ускользнула. Хотя они и заставили трибуны дружно
охнуть, сравняв счет за три секунды до сирены.
Нет, ну ей-богу, сколько можно так издеваться над своими
болельщиками? Да и над поклонниками клубов-соперников тоже…
Энвер Лисин выпрыгнул из-за ворот на пятачок, да и затолкал
шайбу в ворота ХК «Сочи».
Когда радостные «юлаевцы» обнимались, соперники
смотрели не на форварда уфимцев и не на своего вратаря. После того как арбитр
зафиксировал гол, обе пятерки дружно уставились на табло. До окончания третьего
периода оставалось три секунды…
Потом был овертайм и 12 буллитов. ХК «Сочи» вырвал-таки второе очко в этом матче, оборвав победную серию Уфы.
Но болельщики «Салавата» наверняка до сих пор
смакуют: «Нет ну как наши забили… За три секунды!».
– Долго подбирали ключи к воротам Сочи, – вздохнул
после матча Игорь Захаркин. – А глупые ошибки в третьем периоде едва не привели
к поражению в основное время. Хорошо, что сравняли за три секунды!
– Этот гол – счастливый случай, импровизация или выполненная установка, которую
вы дали в тайм-ауте?
– Я сказал ребятам – что нужно сделать. И они это сделали.
Да ладно бы это случилось только в одном матче!
Но вы вспомните предыдущую встречу уфимцев – в
Москве со «Спартаком».
В том матче счет ведь тоже сравнялся и стал 3:3 за
10 секунд до конца третьего периода! Правда, тогда уже «Салават» не дотерпел,
чтоб потом забить решающую шайбу на последней минуте овертайма. А ведь до этого
«юлаевцы» еще и вперед вышли на 59-й минуте встречи.
Фантастика! Нет, матчи Захаркина обязательно надо
смотреть до конца. С таблеткой валидола под языком.
Не верите? Отмотаем чемпионат назад еще на одну
встречу.
«Торпедо» – «Салават Юлаев» – 2:3. И вновь последняя шайба в этом матче влетает в ворота за 13 секунд до сирены.
«Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 4:2. Вот тут Захаркин публику пожалел – все же дома играли. Нет, с интригой и тут все было в порядке. На 55-й минуте в матче с самым принципиальным соперником еще ничья – 2:2. Решающие голы будут забиты позже. Но все же последний – уже на 58-й минуте…
Спасибо вам за непредсказуемые и инфарктные
концовки, Игорь Валидолович! В первую очередь – от уфимских аптекарей спасибо.