На «Стадионе Света» стало темно. Как в матче АПЛ отключили свет [фото]
Домашний матч «Сандерленда» с «Халлом» прервали на 10 минут, а потом и доиграли не при полном освещении.
«Сандерленд» играет на арене Stadium of light – то есть на «Стадионе Света». Свет в названии – знак уважения к шахтерам, которым приходится работать в темноте. Это основная рабочая профессия для региона, рядом с ареной есть даже памятник шахтерской лампе.
Так вот именно свет в очередном туре премьер-лиги и подвел: во втором тайме в чаше вдруг стало темно.
Фото: instagram.com/andysafc92
Фото: instagram.com/shiveverly
Фото: instagram.com/magdaceglarz
Фото: instagram.com/ollyisagudun
Фото: instagram.com/seanford90
Для сравнения: когда на «Стадионе Света» с этим самым светом все в порядке, арена выглядит вот так.
Фото: instagram.com/matthieuslaughter
«Сандерленду» такое затемнение не помешало: матч продолжили, не дождавшись полного восстановления освещения, хозяева без проблем выиграли 3:0, а победный мяч забил Джермейн Дефо, который отличился в премьер-лиге 150-й раз.
Матч
Сандерленд - Халл Сити - 3:0 (1:0)
Голы
Дефо 34 (1:0). Аничебе 63 (2:0). Аничебе 84 (3:0).
Состав
Сандерленд: Пикфорд, МакНейр (Лав, 88), Джилободжи, Денайер (О'Ши, 83), Коне, ван Анхолт, Джонс, Ндонг, Дефо, Уотмор, Аничебе
Халл Сити: Маршалл, Тимон (Боуэн, 68), Дэвис, Доусон, Мэйсон (Мейлер, 78), Ливермор, Клукас, Хенриксен, Снодграсс, Аль-Мухаммади, Мбокани
Предупреждения:
Джилободжи, 31; Джонс, 72 - нет
Удаления:
Джилободжи, 89 - нет
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
19 ноября 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция