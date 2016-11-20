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На «Стадионе Света» стало темно. Как в матче АПЛ отключили свет [фото]

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Домашний матч «Сандерленда» с «Халлом» прервали на 10 минут, а потом и доиграли не при полном освещении.

«Сандерленд» играет на арене Stadium of light – то есть на «Стадионе Света». Свет в названии – знак уважения к шахтерам, которым приходится работать в темноте. Это основная рабочая профессия для региона, рядом с ареной есть даже памятник шахтерской лампе.

Так вот именно свет в очередном туре премьер-лиги и подвел: во втором тайме в чаше вдруг стало темно.


Фото: instagram.com/andysafc92


Фото: instagram.com/shiveverly


Фото: instagram.com/magdaceglarz


Фото: instagram.com/ollyisagudun


Фото: instagram.com/seanford90

Power Cut scenes #safc #sunderland #gettheraveon #wellsinginthedark

Видео опубликовано Karl Ford (@fedtotheocean)

Для сравнения: когда на «Стадионе Света» с этим самым светом все в порядке, арена выглядит вот так.


Фото: instagram.com/matthieuslaughter

«Сандерленду» такое затемнение не помешало: матч продолжили, не дождавшись полного восстановления освещения, хозяева без проблем выиграли 3:0, а победный мяч забил Джермейн Дефо, который отличился в премьер-лиге 150-й раз.

Матч

Сандерленд - Халл Сити - 3:0 (1:0)

Голы

Дефо 34 (1:0). Аничебе 63 (2:0). Аничебе 84 (3:0).

Состав

Сандерленд: Пикфорд, МакНейр (Лав, 88), Джилободжи, Денайер (О'Ши, 83), Коне, ван Анхолт, Джонс, Ндонг, Дефо, Уотмор, Аничебе

Халл Сити: Маршалл, Тимон (Боуэн, 68), Дэвис, Доусон, Мэйсон (Мейлер, 78), Ливермор, Клукас, Хенриксен, Снодграсс, Аль-Мухаммади, Мбокани

Предупреждения:

Джилободжи, 31; Джонс, 72 - нет

Удаления:

Джилободжи, 89 - нет

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

19 ноября 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

 

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