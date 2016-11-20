На «Стадионе Света» стало темно. Как в матче АПЛ отключили свет [фото]

Домашний матч «Сандерленда» с «Халлом» прервали на 10 минут, а потом и доиграли не при полном освещении.

«Сандерленд» играет на арене Stadium of light – то есть на «Стадионе Света». Свет в названии – знак уважения к шахтерам, которым приходится работать в темноте. Это основная рабочая профессия для региона, рядом с ареной есть даже памятник шахтерской лампе.

Так вот именно свет в очередном туре премьер-лиги и подвел: во втором тайме в чаше вдруг стало темно.



Фото: instagram.com/andysafc92



Фото: instagram.com/shiveverly



Фото: instagram.com/magdaceglarz



Фото: instagram.com/ollyisagudun



Фото: instagram.com/seanford90

Power Cut scenes #safc #sunderland #gettheraveon #wellsinginthedark Видео опубликовано Karl Ford (@fedtotheocean) Ноя 19 2016 в 9:29 PST

Для сравнения: когда на «Стадионе Света» с этим самым светом все в порядке, арена выглядит вот так.



Фото: instagram.com/matthieuslaughter

«Сандерленду» такое затемнение не помешало: матч продолжили, не дождавшись полного восстановления освещения, хозяева без проблем выиграли 3:0, а победный мяч забил Джермейн Дефо, который отличился в премьер-лиге 150-й раз.