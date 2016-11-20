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Ковалев - Уорд. Кто станет лучшим боксером планеты? Начало в 7:50

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ковалев - Уорд. Кто станет лучшим боксером планеты? Начало в 7:50

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию боя полутяжеловой весовой категории из Лас-Вегаса, в котором встречаются россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд.

На кону будут стоять титулы по версиям WBA, IBF и WBO, которые принадлежат уроженцу Челябинска. Начало поединка в 8:00 по московскому времени.

В активе российского боксера 31 бой, в которых он одержал 30 побед (26 нокаутом) и однажды дело закончилось ничьей. Американец на профессиональном ринге бился 30 раз и ни разу не уходил побежденным, 15 раз нокаутировав своих соперников.

Накануне боя предлагаем вам ознакомиться с превью, в котором вы узнаете все самое интересное о поединке.

На нашем сайте выходило эксклюзивное интервью с Ковалевым, а также еще интервью с открытой тренировки.

Кроме того, советуем прочитать интервью тренера россиянина Джона Дэвида Джексона. В наличие мнение тренера Геннадия Головкина - Абеля Санчеса. Россиянин, кстати, считает его «дилентантом с образованием строителя». Еще можно заценить цитаты из новой книги Ковалева «На грани».

А чтобы размять глаза, можете посмотреть пару роликов на нашем сайте:

Интервью с Ковалевым

Мнение журналистов «Советского спорта»


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