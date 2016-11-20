Ковалев победил, но проиграл. Сильнее Уорда, слабее судей

Фото: HBO

В Лас-Вегасе прошел главный бой года, который завершился грандиозным скандалом. Россиянин Сергей Ковалев доминировал в течение боя с Андре Уордом.

По мнению «Советского спорта» счет по итогам боя должен был быть 117-110, аналитик телеканала HBO Гарольд Ледерман поставил 116-111. Естественно в пользу Ковалева, но судьи увидели победу американца.

Берт Клементс, Гленн Троубридж и Джон Кэйе не постеснялись записать себя на доску позора. Они были судьями боя, и каждый из них дал победу Уорду со счетом 114-113. Иначе говоря, по их мнению американец, побывавший в нокдауне, выиграл семь раундов из 12.

Почему-то сразу вспомнился бой другого российского боксера – Федора Чудинова, который в феврале этого года «проиграл» аналогичным образом Феликсу Штурму в бое-реванше. Хотя тогда у одного из судей были какие-то зачатки совести. Он поставил ничью. В Германии было два с половиной грабителя, а в США все три.

При этом общий посыл февральского поединка звучал не в адрес судей, а в адрес самого Чудинова. Он был менее агрессивен, чем в первом бою. И раз уж вновь взялся драться на чужой территории, должен был показать такой класс, чтобы в победе не было сомнений. Именно такой класс показал Ковалев. Более убедительную победу и представить сложно.

Тут вам и нокдаун на блюдечке и соперник ни разу не потряс. Попадал - да, но не потряс. Манера действий Уорда на ринге мало чем напоминала бокс. Бил редко, бегал часто, показывал навыки самбиста - постоянно. Бил исподтишка? Чаще, чем по правилам. И не провел ни одного настоящего точного силового удара. Удара, который заставил бы Ковалева отступить.



Какие-то раунды Уорд, конечно, забрал, но забрал их не своей активностью, а промахами Сергея.

В понедельник на «Советском спорте» читайте пораундовый разбор боя с подсчетом ударов

Даже не знаю, какой совет можно дать Ковалеву после этого? Может, реже бить? Нет ударов - нет промахов. Уже как Уорд. И как минимум ничья. Но Сергей бил. И если не получалось достать соперника, получалось держать его на дистанции и не пропускать. И пускай будут промахи, раз соперник сам не попадает. Но умение Ковалева «не пропустить» трактовали как – умение Уорда от удара уйти.

Скажите надо было действовать иначе? Действовал бы Ковалев в другой манере, и засудили бы иначе.



А ведь этот бой должен был стать глотком свежего воздуха дляв мире бокса, который с чудовищной силой теряет привлекательность перед смешанными единоборствами. Банальных нокаутов в современном боксе мало. Носителей агрессивного стиля можно пересчитать по пальцам. Скорости стали меньше, чем десять лет назад. Все виды спорта в скорости прибавляют, и только бокс развивается в обратном направлении.

И сколько было случаев в этом году, когда топовые поединки переносились и отменялись из-за травм или проблем с допингом. Смотреть банально нечего, а «бой века» Мэнни Пакьяо с Флойдом Мэйвезером оказался такой серостью, что были потеряны миллионы потенциальных зрителей.

Ответом на эти проблемы должен был стать поединок Ковалева с Уордом. И, черт возьми, бой же был хороший, но и его умудрились испортить. И жалко даже не то, что у Ковалева украли победу, а то, что праздник жизни завершился новыми похоронами бокса.

У Ковалева будет реванш. Но едва ли он пройдет в России, а сладких пряников от американских судей в новом бою ждать не приходится. Очередные похороны.



