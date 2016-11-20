Григорий Дрозд: Это просто наглость, Уорд даже ничьи не заслужил

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Известный российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал поражение Сергея Ковалева в бою с представителем США Андре Уордом.

Напомним, россиянин уступил своему сопернику единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

– Ну что сказать? Необъективное судейство налицо, – начал Григорий. – Если очень сильно любить Уорда, обожать его, ему можно было бы дать ничью, но и то она была бы заработана нечестно.

– То есть, американец даже ничьи не заслужил?

– Именно. А говорить о победе... Все, кто разбирается в боксе, прекрасно понимают, что Андре победил нечестно. Да, Сергей провел не самый убедительный поединок, а Уорд справился с давлением россиянина. Это не удавалось многим. Андре – искусный боксер, но таким образом поединки не выигрывают. Ковалев нанес больше точных ударов, лучше прессинговал и честно победил. Подчеркиваю, наш спортсмен одержал чистую победу, в которой сомневаться не стоит. Да, бой был очень вязким, но Ковалев точно не проиграл, и, очевидно, вел поединок. Это просто наглость... Решили отнять пояса у нашего боксера. Если будет реванш, Сергей по-другому настроится.

Конечно, надо отдать должное Уорду, поскольку такое «грязное дело», как толкотня, непонятная возня... все это у него получилось. Да, он сбил фокус, ритм, но, повторюсь, бой американец не выиграл.

– Что скажете о работе рефери на ринге? Показалось, что он постоянно делал замечания в одну сторону...

– Здесь сложно рассуждать, но если и была возможность сделать замечание, то судья обращался в первую очередь к Сергею. Согласен с вами. Но грубых ошибок не было. Мы знаем, что победы всегда даются непросто в чужой стране. Особенно, если тебе противостоит американец. Ковалев, конечно же, должен был предугадывать такой исход поединка, а именно, судейские симпатии, которые будут не на его стороне. Все-же, если смотреть объективно, Уорд – не мальчик для битья. Это очень высокий уровень, и поэтому арбитры должны были вести себя честно.



– Можно ли сказать, что после нокдауна Уорда, Сергей немного остановился?

– Не думаю. Здесь можно наоборот сказать пару добрых слов в адрес Андре, поскольку американец не запаниковал, а взял паузу и собрался. Повел себя очень смело. Сергей должен был понять, что это шанс не оставить в этом бою никаких вопросов: ни судьям, никому. Хочу отметить, что Уорд защищается очень круто.

– Не возникало чувства, что с 7-го раунда Ковалев начал «играть» по правилам соперника?

– Да, конечно. Во второй половине Андре осмелел. 7-й и 8-й раунд Ковалев проиграл, потом борьба выровнялась, а в конце Сергей начал «забирать» очки, но было уже поздно. Судьи считали в другую сторону, – сказал Дрозд.