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Григорий Дрозд: Это просто наглость, Уорд даже ничьи не заслужил

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: HBO
Фото: HBO

Известный российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал поражение Сергея Ковалева в бою с представителем США Андре Уордом.

Напомним, россиянин уступил своему сопернику единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

– Ну что сказать? Необъективное судейство налицо, – начал Григорий. – Если очень сильно любить Уорда, обожать его, ему можно было бы дать ничью, но и то она была бы заработана нечестно.

– То есть, американец даже ничьи не заслужил?
– Именно. А говорить о победе... Все, кто разбирается в боксе, прекрасно понимают, что Андре победил нечестно. Да, Сергей провел не самый убедительный поединок, а Уорд справился с давлением россиянина. Это не удавалось многим. Андре – искусный боксер, но таким образом поединки не выигрывают. Ковалев нанес больше точных ударов, лучше прессинговал и честно победил. Подчеркиваю, наш спортсмен одержал чистую победу, в которой сомневаться не стоит. Да, бой был очень вязким, но Ковалев точно не проиграл, и, очевидно, вел поединок. Это просто наглость... Решили отнять пояса у нашего боксера. Если будет реванш, Сергей по-другому настроится.

Конечно, надо отдать должное Уорду, поскольку такое «грязное дело», как толкотня, непонятная возня... все это у него получилось. Да, он сбил фокус, ритм, но, повторюсь, бой американец не выиграл. 

– Что скажете о работе рефери на ринге? Показалось, что он постоянно делал замечания в одну сторону...
– Здесь сложно рассуждать, но если и была возможность сделать замечание, то судья обращался в первую очередь к Сергею. Согласен с вами. Но грубых ошибок не было. Мы знаем, что победы всегда даются непросто в чужой стране. Особенно, если тебе противостоит американец. Ковалев, конечно же, должен был предугадывать такой исход поединка, а именно, судейские симпатии, которые будут не на его стороне. Все-же, если смотреть объективно, Уорд – не мальчик для битья. Это очень высокий уровень, и поэтому арбитры должны были вести себя честно. 

– Можно ли сказать, что после нокдауна Уорда, Сергей немного остановился?
– Не думаю. Здесь можно наоборот сказать пару добрых слов в адрес Андре, поскольку американец не запаниковал, а взял паузу и собрался. Повел себя очень смело. Сергей должен был понять, что это шанс не оставить в этом бою никаких вопросов: ни судьям, никому. Хочу отметить, что Уорд защищается очень круто.

– Не возникало чувства, что с 7-го раунда Ковалев начал «играть» по правилам соперника? 
– Да, конечно. Во второй половине Андре осмелел. 7-й и 8-й раунд Ковалев проиграл, потом борьба выровнялась, а в конце Сергей начал «забирать» очки, но было уже поздно. Судьи считали в другую сторону, – сказал Дрозд.

Голосование: Согласны ли вы с решением судей в бою Ковалёв — Уорд?

В понедельник на «Советском спорте» читайте пораундовый разбор боя с подсчетом ударов

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