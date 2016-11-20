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Криштиану снова на вершине

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Reuters

Невразумительно начав сезон, нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил всем критикам, сделав хет-трик в мадридском дерби с «Атлетико». 

«ЛУЧШАЯ НЕДЕЛЯ В ЖИЗНИ» 

Удивительно, но до матча с «Атлетико» Криштиану Роналду забил всего пять голов в чемпионате Испании. Да, начало сезона он пропустил из-за травмы, полученной в финале чемпионата Европы с Францией. Да, все лето он занимался тем, что восстанавливался – то есть у него не было нормального отпуска и полноценной подготовки. Да, ему идет 32-й год, и, каким бы невероятным атлетом он ни был, набор формы после повреждений дается и будет даваться в будущем ему все тяжелее. Да, наверное, он испытывал какое-то эмоциональное опустошение после триумфа со сборной Португалии, хотя сам в этом никогда не признается. Но пять голов в восьми матчах, при том что «Реал» идет на первом месте… Это мало. По меркам Криштиану Роналду, разумеется. Тем более что эти мячи пришлись всего на три игры – против «Алавеса», «Бетиса» и «Осасуны». 

Критика в адрес португальца была очень сильной. Пожалуй, он никогда не испытывал такого давления за все то время, что играет в Испании. Разговоров, что Роналду уже не тот, не приносит пользы команде, что пора наконец сделать примой Бэйла было все больше. 

На этом фоне новость о продлении португальцем контракта с «Реалом» была воспринята неоднозначно. Мол, зачем, клуб подписывает соглашение аж до 2021 года, это же такой долгий срок, а Криштиану то «уже не торт»? Впрочем, мотивов у боссов «королевского клуба» было достаточно: это и запрет на трансферы, наложенный на мадридцев ФИФА, и коммерческие причины. 

Но, главное, как воспринял это сам Роналду. Тем более что в эти же дни он продлил рекламное соглашение с одним из крупнейших в мире производителей спортивной экипировки. Португалец прямо заявил: «Это была самая счастливая неделя в моей жизни». И на радостях добавил, что собирается играть до 40 лет. 

СТАРОСТЬ РОНАЛДУ 

И если это действительно так, то это очень любопытно. Потому что все мы примерно себе представляем, как будет стареть Месси. Он не будет столько перемещаться по полю, как раньше, переквалифицируется в полузащитника, будет играть за счет высочайшего интеллекта и техники, раздавая передачи партнерам – все это мы уже слышали не раз. А вот как будет стареть Роналду? Об этом мы тоже слышали много раз – его игра основана на скорости и атлетизме, с возрастом скорость пропадет и… И Криштиану закончится. Подразумевалось всегда именно это. 

Но, может, это будет не так? Про отношение португальца к тренировкам и своему здоровью говорить лишний раз не надо, равно как и его амбициях. А также уровне современной медицины, которая тоже не будет стоять на месте. Так, может, Роналду на четвертом десятке – это игрок, позволяющий себе брать паузы в матчах против «алавесов» и «осасун», игрок, уже не заколачивающий по 30-40 голов за сезон, но выходящий в полной готовности на самые важные встречи, как против «Атлетико», и делающий в них результат? 

Хет-трик в ворота «матрасников» стал для Криштиану 39-м в карьере. Кроме того, он повторил рекорд великого Альфредо ди Стефано – 17 голов в дерби. Португалец с 8-ю мячами догнал Месси и Луиса Суареса в списке лучших бомбардиров чемпионата и делит с ними первое место. И он вошел в историю, поскольку это было последнее дерби на «Висенте Кальдерон» - в следующем сезоне «Атлетико» переезжает на новый стадион. 

ИСТЕРИК БОЛЬШЕ НЕТ 

Но, помимо этих цифр, стоит обратить внимание вот на какие два момента. В первом тайме, во время позиционной атаки «Атлетико», Роналду вернулся на свою половину поля, вступил в борьбу, отобрал мяч, а потом сохранил его для команды. Хотя, возможно, мог бы и поберечь силы. 

За семь минут до конца главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил Криштиану заменить. Редчайший, в общем-то случай. Тем более что португалец ненавидит, когда его меняют. Когда француз убрал его с поля в матче с «Лас Пальмасом» в конце сентября, Роналду просто его обматерил, показывая свое недовольство. Заговорили даже о конфликте. Сейчас же Криштиану уходил с поля спокойно и с достоинством. И это тоже важно. 

Впрочем, главный вывод из всей этой истории прост: даже таким суперзвездам, как Роналду, в трудные моменты нужны поддержка и доверие. «Реал» ее оказал. Теперь пожинает плоды. 

Матч

Атлетико - Реал - 0:3 (0:1)

Голы

Роналду 23 (0:1). Роналду 71 (0:2 - пен.). Роналду 77 (0:3).

Состав

Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Сауль, Коке, Карраско, Габи (Корреа, 60), Торрес (Гамейро, 61), Гризманн

Реал: Навас, Марсело, Варан, Карвахаль, Начо, Бэйл, Модрич, Васкес (Асенсио, 86), Иско (Бензема, 80), Ковачич, Роналду (Родригес, 84)

Предупреждения:

Габи, 26; Коке, 64; Годин, 70; Корреа, 84 - Роналду, 64; Васкес, 78

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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