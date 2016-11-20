«Емелин дерется, а Радулов теперь должен ужин». Пять гвоздей НХЛ (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
МАТЧ ДНЯ
Матч «Даллас» - «Эдмонтон» примечателен не только тем, что канадский принц Коннор Макдэвид сделал первый в карьере хет-трик. Но и тем, что наш форвард Антон Слепышев впервые набрал два очка в одном матче.
Вообще «Эдмонтон» в последнее время был на спаде, а Макдэвид не мог забить в 10 матчах подряд. Но теперь его прорвало…
«Да мне просто повезло, залетели удачные шайбы, - сказал Коннор. – Вообще прикольно бывает в лиге. Ты создаешь верный момент, но не забиваешь. А когда мало что получается, то наоборот, идут голы. Я рад, что смог преодолеть этот застой».
И правда, у Макдэвида залетели три какие-то коряги. Первая шайба – от клюшки чужого игрока. Вторая – добивание на штанге. Третья – сумбур у ворот «звезд» и бросок в пустой угол.
Щелчок Клефбома, когда передача была записана на Слепышева – тоже от конька хоккеиста «Далласа». В общем, у хозяев в этот вечер все валилось из рук. Ну а Макдэвид установил еще одну веху в карьере.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ
Александр Радулов пропустил два матча из-за какого-то желудочного вируса (видимо, скушал что-то не то). Но вернулся в состав «Монреаля» и сделал две голевые передачи в матче с «Торонто» (2:1). Особенно хорошим у Радулова получился пас во втором моменте, когда он разрезал оборону «Торонто» и нашел Алекса Гальченюка, который нанес точный бросок.
Вообще «Тасманский дьявол», как теперь называют Радулова в Монреале, преобразился за океаном. Вот один штрих. Александр в России вел себя закрыто, лишь изредка давая интервью прессе в раздевалке, когда было хорошее настроение. Если оно было плохим, то срывался под трибуной на того же Владимира Плющева, и это попадало в интернет.
Теперь же Радулов сделал открытыми свои соцсети – инстаграм, фейсбук, твиттер. Все официально, стоят синие галочки. Понятно, что за Сашу это ведут специально обученные люди и мы уже не встретим перлы типа «Мал, тренер зае##л, обмена порошу».
Но скажите мне – вы видели активные соцсети Ильи Ковальчука или Сергея Мозякина, Вадима Шипачева и Ильи Сорокина? Нужно ли это клубам и КХЛ?
СУХАРЬ ДНЯ
Андрей Василевский из «Тампы» снова проявил себя красавцем и сделал второй сухарь подряд, на этот раз отразив 32 броска в матче с «Филадельфией» (3:0).
Вроде бы «молния» потеряла из-за тяжелой травмы Стивена Стэмкоса. Но при этом одержала уже четвертую победу подряд. «Тампа» не стала слабее в атаке, а оба вратаря там первоклассные – еще и Бен Бишоп.
Вообще Василевский не пропускает уже 151 минуту и 36 секунд. Последняя шайба в его ворота влетала 10 ноября в матче против «Айлендерс».
«Чем чаще я играю, тем больше чувствую уверенности в себе, - говорит Андрей. – И наши ребята действовали очень хорошо в последних матчах. Вы вообще видели, сколько блоков мы сделали?»
Ответ: 21-6 в пользу «Тампы». Фантастические цифры!
И надо сказать, что «Филадельфия» впервые в сезоне ничего не забила. А до этого матча шла на третьем месте по результативности в лиге, в среднем забрасывая 3,33 шайбы и имея второе по силе большинство (27%).
ТЕРМИНАТОР ДНЯ
Контрастный вечер получился для защитника «Монреаля» Алексея Емелина. В конце второго периода ему в лицо после рикошета прилетела шайба. Там могло быть все, что угодно – выбитые зубы, сотрясение мозга, море крови, перелом кости.
Но вроде обошлось, и Алексей вернулся в игру. А под самый занавес матча Емелин толкнул на борт Джеймса ван Римсдайка, и у него случилась драка с Коннором Брауном.
Удар клюшкой в спину – это был грязный хит. К этому мнению пришли многие в Торонто. Но победил в матче «Монреаль». Емелин сделал пять блоков, провел три хита, нанес три броска, получил плюс-1 при 23.35 минутах игрового времени.
Алексей по-прежнему очень полезный хоккеист.
СПАСЕНИЕ ДНЯ
«Чикаго» горел синим пламенем, приехав в Ванкувер. 0:3 после двух периодов в матче против одной из слабейших команд лиги. Да что же это происходит?!
«Ястребов» вернул в игру Артемий Панарин, который забил прекрасный гол на 43-й минуте. После этого «Чикаго» встрепенулся и забросил еще три шайбы, включая гол Госсы в овертайме.
Можно сказать, что Панарин сделал подарок своему дружбану Патрику Кейну, который отмечал день рождения.
ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* - Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)
Сделал 32 сэйва в матче с «Филадельфией» (3:0)
2** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Торонто» (2:1)
3*** - Антон СЛЕПЫШЕВ (Эдмонтон)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Далласом» (5:2)
ЦИТАТА ДНЯ
«Эй, Саша, ты теперь должен мне ужин! Я целых 10 минут говорил в интервью хорошие вещи о тебе!»
Алекс ГАЛЬЧЕНЮК – Александру Радулову в раздевалке «Монреаля»
ТАБЛО ДНЯ
Матч
Филадельфия - Тампа-Бэй - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Джонсон (Филппула, Киллорн), 14:25 (0:1 - бол.). Палат (Наместников), 27:40 (0:2). Друэн (Палат), 44:26 (0:3).
Место и дата
19 ноября 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 3, 22.15)
ТБ: Кучеров (0+0; 0, 4, 2, 20.54)
Наместников (0+1; +1, 0, 0, 10.31)
Нестеров (0+0; 0, 0, 0, 17.03)
в Василевский (32-32; 100%, 59.50)
М: Радулов (0+2; +1, 0, 1, 14.33)
Марков (0+0; 0, 0, 1, 24.27)
Емелин (0+0; +1, 5, 3, 23.35)
Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 3, 26.18)
Сошников (0+0; 0, 0, 1, 10.00)
Матч
Ванкувер - Чикаго - 3:4 О.Т. (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)
Голы:
Эрикссон (Берчи, Хаттон), 13:49 (1:0 - бол.). Хорват (Берроуз), 37:03 (2:0 - мен.). Саттер (Седин Х., Седин Д.), 38:27 (3:0). Панарин (Кэмпбелл, Кейн), 42:53 (3:1). Хайностроуза (Кемпны), 44:06 (3:2). Хартман (Хайностроуза), 55:46 (3:3). Хосса (Кит, Хайностроуза), 64:04 (3:4).
Место и дата
20 ноября 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
В: Трямкин (0+0; +1, 0, 0, 13.05)
Ч: Панарин (1+0; +1, 0, 5, 19.04)
Анисимов (0+0; +1, 0, 0, 19.28)
Матч
Миннесота - Колорадо - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Голы:
Койл (Сутер, Спарджон), 8:32 (1:0 - бол.). Граовац (Бродин, Дамба), 26:34 (2:0). Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 43:51 (2:1). Сёдерберг (Игинла, Рантанен), 46:48 (2:2 - бол.). Маккиннон 49:20 (2:3).
Место и дата
20 ноября 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
К: Тютин (0+0; 0, 0, 3, 19.11)
Григоренко (0+0; 0, 0, 0, 10.55)
Матч
Баффало - Питтсбург - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Каррье (Федун), 8:16 (1:0). Кросби (Куниц, Малкин), 45:46 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
О'Райлли Р. - 2:1.
Место и дата
20 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
П: Малкин (0+1; 0, 2, 4, 22.07)
СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 3, 16.31)
Матч
Лос-Анджелес - Нью-Джерси - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы:
Мур (Буше, Смит-Пелли), 3:38 (0:1). Мартинес (Сетогучи, Дауд), 24:58 (1:1). Пирсон 38:20 (2:1). Картер (Даути, Тоффоли), 40:45 (3:1). Лаппин (Паренто, Беннетт), 57:28 (3:2). Маззин (Кинг), 59:32 (4:2).
Место и дата
20 ноября 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
НД: Калинин (0+0; 0, 0, 0, 12.48)
В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 12.04)
Матч
Даллас - Эдмонтон - 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Голы:
Макдэвид 2:57 (0:1). Питлик (Хендрикс, Каджула), 11:36 (0:2). Клефбом (Слепышев, Драйзайтль), 25:21 (0:3). Макдэвид (Пулюярви, Беннинг), 26:17 (0:4). Ивз 35:37 (1:4 - бол.). Бенн Д. (Спецца, Клингберг), 36:47 (2:4 - бол.). Макдэвид (Слепышев, Пулюярви), 46:51 (2:5).
Место и дата
20 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Э: Слепышев (0+2; +2, 0, 1, 14.27)
Матч
Аризона - Сан-Хосе - 3:2 О.Т. (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы:
Ридер (Мартинук), 1:55 (1:0). Доми (Ханзал, де Анжело), 27:53 (2:0 - бол.). Павелски (Власич, Браун), 40:41 (2:1). Уинджелс (Шлемко, Ньето), 50:28 (2:2). Ханзал (Врбата, Голигоски), 61:16 (3:2).
Место и дата
20 ноября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.