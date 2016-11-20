«Емелин дерется, а Радулов теперь должен ужин». Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

Матч «Даллас» - «Эдмонтон» примечателен не только тем, что канадский принц Коннор Макдэвид сделал первый в карьере хет-трик. Но и тем, что наш форвард Антон Слепышев впервые набрал два очка в одном матче.



Вообще «Эдмонтон» в последнее время был на спаде, а Макдэвид не мог забить в 10 матчах подряд. Но теперь его прорвало…

«Да мне просто повезло, залетели удачные шайбы, - сказал Коннор. – Вообще прикольно бывает в лиге. Ты создаешь верный момент, но не забиваешь. А когда мало что получается, то наоборот, идут голы. Я рад, что смог преодолеть этот застой».

И правда, у Макдэвида залетели три какие-то коряги. Первая шайба – от клюшки чужого игрока. Вторая – добивание на штанге. Третья – сумбур у ворот «звезд» и бросок в пустой угол.

Щелчок Клефбома, когда передача была записана на Слепышева – тоже от конька хоккеиста «Далласа». В общем, у хозяев в этот вечер все валилось из рук. Ну а Макдэвид установил еще одну веху в карьере.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ

Александр Радулов пропустил два матча из-за какого-то желудочного вируса (видимо, скушал что-то не то). Но вернулся в состав «Монреаля» и сделал две голевые передачи в матче с «Торонто» (2:1). Особенно хорошим у Радулова получился пас во втором моменте, когда он разрезал оборону «Торонто» и нашел Алекса Гальченюка, который нанес точный бросок.

Вообще «Тасманский дьявол», как теперь называют Радулова в Монреале, преобразился за океаном. Вот один штрих. Александр в России вел себя закрыто, лишь изредка давая интервью прессе в раздевалке, когда было хорошее настроение. Если оно было плохим, то срывался под трибуной на того же Владимира Плющева, и это попадало в интернет.

Теперь же Радулов сделал открытыми свои соцсети – инстаграм, фейсбук, твиттер. Все официально, стоят синие галочки. Понятно, что за Сашу это ведут специально обученные люди и мы уже не встретим перлы типа «Мал, тренер зае##л, обмена порошу».

Но скажите мне – вы видели активные соцсети Ильи Ковальчука или Сергея Мозякина, Вадима Шипачева и Ильи Сорокина? Нужно ли это клубам и КХЛ?

СУХАРЬ ДНЯ

Андрей Василевский из «Тампы» снова проявил себя красавцем и сделал второй сухарь подряд, на этот раз отразив 32 броска в матче с «Филадельфией» (3:0).

Вроде бы «молния» потеряла из-за тяжелой травмы Стивена Стэмкоса. Но при этом одержала уже четвертую победу подряд. «Тампа» не стала слабее в атаке, а оба вратаря там первоклассные – еще и Бен Бишоп.

Вообще Василевский не пропускает уже 151 минуту и 36 секунд. Последняя шайба в его ворота влетала 10 ноября в матче против «Айлендерс».

«Чем чаще я играю, тем больше чувствую уверенности в себе, - говорит Андрей. – И наши ребята действовали очень хорошо в последних матчах. Вы вообще видели, сколько блоков мы сделали?»

Ответ: 21-6 в пользу «Тампы». Фантастические цифры!

И надо сказать, что «Филадельфия» впервые в сезоне ничего не забила. А до этого матча шла на третьем месте по результативности в лиге, в среднем забрасывая 3,33 шайбы и имея второе по силе большинство (27%).

ТЕРМИНАТОР ДНЯ

Контрастный вечер получился для защитника «Монреаля» Алексея Емелина. В конце второго периода ему в лицо после рикошета прилетела шайба. Там могло быть все, что угодно – выбитые зубы, сотрясение мозга, море крови, перелом кости.

Но вроде обошлось, и Алексей вернулся в игру. А под самый занавес матча Емелин толкнул на борт Джеймса ван Римсдайка, и у него случилась драка с Коннором Брауном.

Удар клюшкой в спину – это был грязный хит. К этому мнению пришли многие в Торонто. Но победил в матче «Монреаль». Емелин сделал пять блоков, провел три хита, нанес три броска, получил плюс-1 при 23.35 минутах игрового времени.

Алексей по-прежнему очень полезный хоккеист.

СПАСЕНИЕ ДНЯ

«Чикаго» горел синим пламенем, приехав в Ванкувер. 0:3 после двух периодов в матче против одной из слабейших команд лиги. Да что же это происходит?!

«Ястребов» вернул в игру Артемий Панарин, который забил прекрасный гол на 43-й минуте. После этого «Чикаго» встрепенулся и забросил еще три шайбы, включая гол Госсы в овертайме.

Можно сказать, что Панарин сделал подарок своему дружбану Патрику Кейну, который отмечал день рождения.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 32 сэйва в матче с «Филадельфией» (3:0)

2** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Торонто» (2:1)

3*** - Антон СЛЕПЫШЕВ (Эдмонтон)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Далласом» (5:2)

ЦИТАТА ДНЯ

«Эй, Саша, ты теперь должен мне ужин! Я целых 10 минут говорил в интервью хорошие вещи о тебе!»

Алекс ГАЛЬЧЕНЮК – Александру Радулову в раздевалке «Монреаля»

ТАБЛО ДНЯ

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 3, 22.15)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 4, 2, 20.54)

Наместников (0+1; +1, 0, 0, 10.31)

Нестеров (0+0; 0, 0, 0, 17.03)

в Василевский (32-32; 100%, 59.50)

М: Радулов (0+2; +1, 0, 1, 14.33)

Марков (0+0; 0, 0, 1, 24.27)

Емелин (0+0; +1, 5, 3, 23.35)

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 3, 26.18)

Сошников (0+0; 0, 0, 1, 10.00)

В: Трямкин (0+0; +1, 0, 0, 13.05)

Ч: Панарин (1+0; +1, 0, 5, 19.04)

Анисимов (0+0; +1, 0, 0, 19.28)

К: Тютин (0+0; 0, 0, 3, 19.11)

Григоренко (0+0; 0, 0, 0, 10.55)

П: Малкин (0+1; 0, 2, 4, 22.07)

СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 3, 16.31)

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 0, 12.48)

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 12.04)

Э: Слепышев (0+2; +2, 0, 1, 14.27)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.